Άγαλμα που διακωμωδεί τον Τραμπ για την αποφυγή της στρατιωτικής θητείας στο Βιετνάμ στήθηκε στην Ουάσιγκτον

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Ένα νέο σατιρικό έργο με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε την εμφάνισή του τη Δευτέρα στο National Mall, στην καρδιά της Ουάσιγκτον, βάζοντας στο στόχαστρο την αποφυγή της στρατιωτικής του θητείας του κατά την περίοδο του πολέμου του Βιετνάμ.

Το επιχρυσωμένο γλυπτό, με τίτλο «The Foot Soldier», παρουσιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο καθισμένο να τρίβει το γυμνό του πόδι. Τοποθετήθηκε κοντά στον Κήπο Γλυπτών της Εθνικής Πινακοθήκης και αποτελεί δημιουργία της ανώνυμης καλλιτεχνικής ομάδας Secret Handshake, σύμφωνα με τον Guardian.

Η επιλογή του θέματος παραπέμπει στο 1968, όταν ο Τραμπ εξασφάλισε απαλλαγή από τη στράτευση, επικαλούμενος διάγνωση για οστεόφυτα στη φτέρνα, δηλαδή οστικές προεξοχές.

«Χαιρετίζουμε έναν πολεμιστή που μας υπενθυμίζει ότι μερικές φορές, όταν καλείσαι να σταθείς όρθιος, είναι καλύτερο απλώς να καθίσεις και να ξεκουράσεις τα πόδια σου», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η πλάκα στη βάση του αγάλματος.

A new statue mocking President Trump has appeared on the National Mall. The statue, erected by anonymous artists days before Veterans Day, depicts the president sitting and clutching his foot as a nod to Trump avoiding military service because of bone spurs.… pic.twitter.com/Kg4E0BHdpJ — The Washington Post (@washingtonpost) November 10, 2026

Η διάγνωση στη φτέρνα και οι καταγγελίες για ευνοϊκή μεταχείριση

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο το 2018, όταν οι New York Times δημοσίευσαν ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ένας ποδίατρος στο Κουίνς της Νέας Υόρκης είχε εξυπηρετήσει τον πατέρα του Τραμπ, εξασφαλίζοντας στον γιο του τη συγκεκριμένη διάγνωση.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Μάικλ Κοέν, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου, υποστήριξε ενώπιον του Κογκρέσου ότι ο Τραμπ είχε αποφύγει σκόπιμα τη στρατιωτική υπηρεσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Secret Handshake επιλέγει τον Τραμπ ως στόχο της καλλιτεχνικής της σάτιρας. Η ομάδα έχει παρουσιάσει και άλλα γλυπτά που σχολιάζουν τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και τις εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποίησε στο μπάνιο του Λίνκολν κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Το «The Foot Soldier» θα παραμείνει στο National Mall έως τις 11 Νοεμβρίου, Ημέρα των Βετεράνων στις ΗΠΑ.

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