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10.11.2026 23:56

ΕΛΑΣ: Η νέα τουρκική NAVTEX επιβεβαιώνει το φιάσκο Μητσοτάκη για το καλώδιο

10.11.2026 23:56
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Ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη νέα τουρκική NAVTEX που ανέφερε ότι η Τουρκία «έδωσε συγκατάθεση» για τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

«Η νέα τουρκική NAVTEX με την οποία η Τουρκία επιχειρεί για άλλη μία φορά να παρουσιάσει την ελληνική και την κυπριακή υφαλοκρηπίδα ως δική της, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι έχει δώσει τη “συγκατάθεση” της για τις επιστημονικές έρευνες για την πόντιση του καλωδίου, είναι απαράδεκτη και παραβιάζει τόσο τους κανόνες του ΙΜΟ όσο και το δίκαιο της θάλασσας.

Είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει την “ενημέρωση υπό απειλή” προκειμένου να την εμφανίσει ως αίτημα αδείας και να προωθήσει τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις.

Και δυστυχώς, η απάντηση της κυβέρνησης στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. ήταν η άνευ προηγουμένου χυδαιότητα ότι όποιος της ασκεί κριτική “ευνοεί τα συμφέροντα των Τούρκων” και οι φαιδρές δικαιολογίες ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση ισοδυναμεί με…ειδοποιητήριο της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ.

Πλέον στο “παλμαρέ” των αποτυχιών Μητσοτάκη προστίθεται και αυτό το νέο φιάσκο.

Σύντομα, στις εκλογές, θα του αποστείλει ο ελληνικός λαός το δικό του “ειδοποιητήριο” προκειμένου να σταματήσει να ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

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