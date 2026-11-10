Κουτσούμπας από τη συναυλία στο Πολυτεχνείο: Όσο και αν επιδιώκουν να κοντύνουν τη ζωή μας, εμείς δεν βολευόμαστε με λιγότερο ουρανό

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Στη μεγάλη συναυλία της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου βρέθηκε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Σε μια εποχή που θέλουν τους λαούς να συνηθίσουν στην ακρίβεια, στη φτώχεια, στον πόλεμο, μια είναι η απάντηση: Κανένας συμβιβασμός με αυτή τη βαρβαρότητα. Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες του λαού μας. Στους λιμενεργάτες που αρνούνται να δουλέψουν για τον πόλεμο, στους μαθητές, στους φοιτητές που διεκδικούν το μέλλον τους, στους εργαζόμενους που ετοιμάζουν τη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 25 Νοέμβρη. Αυτούς τους αγώνες συναντάνε απόψε τα τραγούδια μας. Γιατί όσο και αν επιδιώκουν όλοι αυτοί να κοντύνουν τη ζωή μας, εμείς δεν βολευόμαστε με λιγότερο ουρανό» δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας.

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