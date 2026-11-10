Τσίπρας από Πρέβεζα: Κύριε Μητσοτάκη έχετε τη μύγα και μιλάτε για φυλακές; Κυβερνήσαμε 4,5 χρόνια, αυτοί 48 και άφησαν άδεια ταμεία και έλλειμμα 15%

Takeaways by to pontiki AI Ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στην Πρέβεζα, κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αποτυχία στην τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεων περί καλύτερων θέσεων εργασίας, χαμηλότερων φόρων και περισσότερης ασφάλειας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί στοχοποίησης του πρωθυπουργού, δηλώνοντας ότι σε μια δημοκρατία τη φυλάκιση αποφασίζουν οι δικαστές και όχι οι πολιτικοί αντίπαλοι.

Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κατέφυγε σε άτακτη υποχώρηση όταν κλήθηκε να προσκομίσει στοιχεία για τις κατηγορίες που διατύπωσε εναντίον του, κάνοντας λόγο για συκοφαντίες.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι, σε περίπτωση ανάληψης της διακυβέρνησης, θα διασφαλίσει τη λογοδοσία όσων έχουν ποινικές ευθύνες για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, ανεξάρτητα από το αξίωμά τους.

Τέλος, παρουσίασε το σχέδιο του κόμματός του για την επόμενη ημέρα, δίνοντας έμφαση στην αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και τον περιορισμό του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

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Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Πρέβεζα όπου πραγματοποίησε ομιλία ενώπιον μελών και φίλων της ΕΛΑΣ, λίγο πριν ολοκληρωθεί η διήμερη περιοδεία στην Ήπειρο.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ μεταξύ άλλων σημείωσε ότι 7,5 χρόνια μετά αποδείχτηκε ότι οι 3 βασικές δεσμεύσεις Μητσοτάκη με τις οποίες εκλέχτηκε το 2019, δηλαδή οι καλύτερες δουλειές, οι λιγότεροι φόροι και η περισσότερη ασφάλεια, αποδείχτηκαν «απατηλές υποσχέσεις». Σε ό,τι αφορά την κόντρα για τους Ποινικούς Κώδικες, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως ο κ. Μητσοτάκης τράπηκε σε άτακτη υποχώρηση όταν ζήτησε «διευθύνσεις και ονόματα», απαντώντας στην «λάσπη στον ανεμιστήρα» που πέταξε ο πρωθυπουργός στον βασικό πολιτικό του αντίπαλο. Όσο για τις κυβερνητικές αιτιάσεις ότι ο Τσίπρας φωτογράφισε Ειδικό Δικαστήριο για τον πρωθυπουργό κατά τη χθεσινή του τηλεοπτική συνέντευξη, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ απάντησε «σε μια ευνομούμενη, φιλελεύθερη δημοκρατία, φυλακή δεν βάζουν οι πρωθυπουργοί τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά τους βάζουν οι δικαστές».

Την ίδια ώρα, σημείωσε: «δεσμευόμαστε εδώ, όχι να βάλουμε κανέναν φυλακή, αλλά ότι, όλοι θα λογοδοτήσουν ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν, ανεξαρτήτως των αξιωμάτων τους, αν έχουν ποινικές ευθύνες σπαταλώντας και λεηλατώντας το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χρήμα». Και πρόσθεσε πως η απάντησή του σε όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είναι «κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρετε πώς λειτουργούν οι δημοκρατίες; Ή μήπως ξέρετε και απλώς έχετε τη μύγα και μυγιάζεστε και μιλάτε για φυλακές»;

Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε τις αιχμές για τις κυβερνητικές ευθύνες ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν για δεκαετίες: «Εμείς κυβερνήσαμε τον τόπο αυτό 4 χρόνια, 4,5. Τα υπόλοιπα κόμματα τον κυβερνάγανε 48 χρόνια. Άλλοι ευθύνονται, άλλοι αφήσανε τα ταμεία άδεια, άλλοι αφήσανε ελλείμματα 15% και άλλοι περικόψανε μισθούς και συντάξεις στα 2 πρώτα μνημόνια που στοίχισαν στον ελληνικό λαό 41 δισεκατομμύρια ευρώ σε δημοσιονομική προσαρμογή».

Αναλυτικά αποσπάσματα της ομιλίας του

–Για να ενώσουμε τη δύναμή μας, για να πούμε ένα «φτάνει πια», «ως εδώ», «δεν πάει άλλο», «πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας τη ζωή μας και το μέλλον μας». Τη ζωή και το μέλλον αυτού του τόπου. Γι’ αυτό και είστε όλες και όλοι εδώ σήμερα, παρά τις αντίξοες σχετικές συνθήκες. Και θέλω να σας πω ότι σ’ αυτή την διήμερη περιοδεία στην Ήπειρο, αυτό το μήνυμα αντίκρισα παντού, στα βλέμματα, στις σκέψεις, στο μυαλό των ανθρώπων, και πρέπει να σας πω, από όλο το πολιτικό φάσμα. Δεν ήταν μονάχα από τον προοδευτικό χώρο οι άνθρωποι που με μια φωνή σχεδόν, όσους συναντούσα, μου λέγανε «δεν πάει άλλο».

«Δεν πάει άλλο με την ακρίβεια», «δεν πάει άλλο με τη διαφθορά», «δεν πάει άλλο με την υποτίμηση της ζωής μας», «δεν πάει άλλο μ’ αυτή την κυβέρνηση», «δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Συνάντησα αυτές τις 2 μέρες νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν. Συνάντησα αγρότες οι οποίοι είναι τα μέσα του Νοέμβρη και δεν έχουν πάρει ακόμα τη βασική ενίσχυση, ενώ πρέπει να την είχαν πάρει από το καλοκαίρι. Συνάντησα κτηνοτρόφους που δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις, διότι τις έχουν κλέψει οι φραπέδες και οι χασάπηδες τα γαλάζια τροφικά με τις Πόρσε που λυμαίνονται τον κόπο των έντιμων ανθρώπων….

Συνάντησα επίσης στο ορεινό Ζαγόρι πεισματάρηδες ανθρώπους και νέα παιδιά που θέλουν να μείνουν εκεί, αλλά δεν έχουν δυστυχώς σχολείο για να πάνε τα παιδιά τους, διότι η Ήπειρος, η πατρίδα μας, συρρικνώνεται δημογραφικά και γερνάει όσο περνάει ο καιρός…. Συνάντησα επίσης σήμερα ελαιοπαραγωγούς που φέτος δεν ξέρουν αν αξίζει να μαζέψουν τις ελιές, διότι η τιμή στο λάδι έχει κατρακυλήσει χαμηλά. Συνάντησα ψαράδες εδώ, στην Πρέβεζα, οι οποίοι έχουν μείνει μόνοι και απροστάτευτοι. Συνάντησα μικρομεσαίους επιχειρηματίες που μου λέγανε αρτοποιούς που μου είπαν ότι έχει διπλασιαστεί το κόστος του ρεύματος και μικρομεσαίους βιοτέχνες …

Δυο μέρες άκουσα τις απόψεις αυτών των ανθρώπων, άκουσα τον πόνο για το ότι δεν θέλουν να ζήσουν μια ζωή με αναξιοπρέπεια.

Το 2018, μετά από μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού και κόπους, και τη δική μας έντιμη κυβερνητική διαχείριση και ορθολογική κυβερνητική διαχείριση, καταφέραμε να βγάλουμε αυτόν τον τόπο από τη σκληρή επιτροπεία και από τη χρεοκοπία που άλλοι τον είχαν βυθίσει. Εμείς κυβερνήσαμε τον τόπο αυτό 4 χρόνια, 4,5. Οι υπόλοιπα, τα υπόλοιπα κόμματα τον κυβερνάγανε 48 χρόνια. Άλλοι ευθύνονται, άλλοι αφήσανε τα ταμεία άδεια, άλλοι αφήσανε ελλείμματα 15% και άλλοι περικόψανε μισθούς και συντάξεις στα 2 πρώτα μνημόνια που στοίχισαν στον ελληνικό λαό 41 δισεκατομμύρια ευρώ σε δημοσιονομική προσαρμογή. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, αναγκαστήκαμε σε δύσκολους συμβιβασμούς, αλλά πετύχαμε τον στόχο μας να βγάλουμε τη χώρα από την επιτροπεία και από τη χρεοκοπία. Όταν όμως βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, τότε ο κύριος Μητσοτάκης έπεισε τον ελληνικό λαό πως αυτοί που τη χρεοκοπήσανε θα τα καταφέρνανε καλύτερα από εμάς που τη βγάλαμε…

«Απατηλές, οι 3 βασικές υποσχέσεις Μητσοτάκη»

Περάσανε 7,5 χρόνια, 3 πράγματα (υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης) Καλύτερες δουλειές, λιγότερους φόρους, και περισσότερη ασφάλεια. Αυτά τα 3 υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης το 2019, κερδίζοντας τις εκλογές. 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να κάνουμε τον απολογισμό. Να δούμε πού πήγαν οι λιγότεροι φόροι, πού είναι οι καλύτερες δουλειές, πού είναι η περισσότερη ασφάλεια. Για να δούμε, λοιπόν. 7,5 χρόνια είναι πολλά για να κάνει κανείς έναν απολογισμό. Είναι καλύτερες οι δουλειές που έχει σήμερα ο Έλληνας, η Ελληνίδα, τα νέα παιδιά που δουλεύουν και 12 και 13 ώρες και δεν τους φτάνει ο μισθός τους να πάνε στο σούπερ μάρκετ, που δεν τους φτάνει ο μισθός τους για να πληρώσουν το ενοίκιο, για να ανοίξουν τον λογαριασμό της ΔΕΗ; Είναι καλύτερες αυτές οι δουλειές; Μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στην επισφάλεια; Ή μήπως είναι λιγότεροι οι φόροι όταν υποσχέθηκε 11% των χαμηλότερων συντελεστών του ΦΠΑ και 22% των μεγαλύτερων; Και 7,5 χρόνια με τον πληθωρισμό να καλπάζει και είμαστε η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό, τους μεγαλύτερους πληθωρισμούς, να μη μειώνει ούτε μισή μονάδα τον ΦΠΑ και να έχουμε 8 δις και παραπάνω περισσότερα στο δημόσιο ταμείο από ό,τι το ’19 από ΦΠΑ; Και πάνω από 10 δις στα δημόσια ταμεία παραπάνω σήμερα από ό,τι το ’19 από τον φόρο εισοδήματος. Πού είναι, λοιπόν, οι λιγότεροι φόροι; Πού είναι οι καλύτερες δουλειές; Και πού είναι και η ασφάλεια;

Ασφάλεια είναι να πας σε Νοσοκομείο, σε ένα κέντρο υγείας, και να είσαι βέβαιος ότι θα έχεις την καλύτερη δυνατή περίθαλψη και να μη χρειάζεται να έχεις κομπόδεμα για να μπορέσεις να πας και να έχεις θεραπεία, να μπορέσεις και να έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ασφάλεια σημαίνει να μπαίνει το παιδί σου σε ένα τρένο και να ξέρεις ότι θα φτάσει στον προορισμό του. Ασφάλεια σημαίνει να έχεις μια εργασία η οποία να σου δίνει τη δυνατότητα, με την εντιμότητα και το μόχθο σου, να ζεις με αξιοπρέπεια. Αυτό σημαίνει ασφάλεια. Και καμιά τέτοια ασφάλεια δεν έχει κατακτήσει η χώρα μας, δυστυχώς, σήμερα, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη.

-Και οι 3 βασικές του υποσχέσεις, λοιπόν, για λιγότερους φόρους, καλύτερες δουλειές και περισσότερη ασφάλεια, πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Και οι 3 αυτές υποσχέσεις ήταν απατηλές υποσχέσεις, και έρχεται τώρα η ώρα της κρίσης. Έρχεται η ώρα ο ελληνικός λαός να κάνει τον απολογισμό του; Το χειρότερο, όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι ότι σ’ αυτές τις 3 βασικές υποσχέσεις απέτυχε οικτρά. Το χειρότερο είναι ότι έχει βυθιστεί η χώρα στη διαφθορά, στην παρακμή, στη διαπλοκή, στο ρουσφέτι στις πελατειακές, στις πελατειακές σχέσεις. Κι αυτό είναι μία από τις βασικές αιτίες που μας οδήγησαν και στη χρεοκοπία. Διότι κάθε ευρώ που χάνεται από τα δημόσια ταμεία για να πάει στις τσέπες των ημέτερων, των φραπέδων και των χασάπηδων, αυτών που κυκλοφορούν με Πόρσε, κλέβοντας τα λεφτά των επιδοτήσεων που πρέπει να πάρουν οι πραγματικοί παραγωγοί, κάθε ευρώ που χάνεται από το δημόσιο ταμείο, από τις απευθείας αναθέσεις και τους κλειστούς διαγωνισμούς, είναι ένα ευρώ που λείπει από το δημόσιο νοσοκομείο που έχουμε ανάγκη, από το δημόσιο σχολείο που έχουμε ανάγκη, από την κοινωνική προστασία που χρειάζονται οι πιο ευάλωτοι. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στη διαφθορά είναι ένα ευρώ που χάνεται από το δημόσιο, ένα ευρώ που χάνεται από το κοινωνικό κράτος…

-Η εντιμότητα δεν είναι μονάχα μια ηθική αξία. Η εντιμότητα είναι και τρόπος διακυβέρνησης, είναι και ο τρόπος, βάσει του οποίου θα βρούμε τα λεφτά και το δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε τους αδύνατους, για να τονώσουμε την οικονομία, για να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν στην περιφέρεια, για να φτιάξουμε καλύτερα σχολεία και νοσοκομεία, για να ενισχύσουμε τους μισθούς των δασκάλων και των καθηγητών, τους μισθούς των γιατρών και των νοσηλευτών, και για να δώσουμε μια προοπτική ζωής με αξιοπρέπεια.

«Άτακτη υποχώρηση όταν ζήτησα ονόματα και διευθύνσεις»

-Φίλες και φίλοι, όμως, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η συκοφαντία είναι η δίδυμη αδελφή της διαφθοράς. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι καθαροί, ότι δεν είναι διεφθαρμένοι, ότι διαχειρίζονται με εντιμότητα το δημόσιο χρήμα, προσπαθεί, πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα, να πλήξει τους πολιτικούς του αντιπάλους με συκοφαντίες, βασικά τον πολιτικό του αντίπαλο, με τους άλλους δεν ασχολείται, απ’ ό,τι βλέπετε, με συκοφαντίες για να δημιουργήσει την εντύπωση στην ελληνική κοινωνία ότι όλοι το ίδιο είναι. Ε, λοιπόν, όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο…

Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, με προκάλεσε, με προκάλεσε με συκοφαντίες, με ψεύδη, με λάσπη, σαν αυτή τη λάσπη που αρέσκεται να κυλιέται ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης σε κάποια βραδινά τηλεοπτικά παράθυρα. Και όταν με προκάλεσε, μου σήκωσαν το γάντι. Και του ζήτησα να πει ονόματα και διευθύνσεις, αλλιώς να κλείσει το στόμα του. Τι έγινε τις μέρες που ακολούθησαν;

Άτακτη υποχώρηση. Μόλις του ζήτησα να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις, το έβαλε στα πόδια. Το έβαλε στα πόδια. Και σήμερα, βέβαια, βγήκε σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη να παριστάνει την αθώα αριστερά και να λέει: «Όχι, εγώ ποτέ δεν είπα κάτι»…

«Στις δημοκρατίες δεν βάζουν οι πρωθυπουργοί φυλακή τους αντιπάλους τους αλλά οι δικαστές»

–Μας είπε ότι, παρά το γεγονός ότι θέλει να πάει σε αυτοδυναμία, στόχος του είναι το 25%, ό,τι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, και μας είπε επίσης ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, αυτό το ξέραμε, δεν είναι κάτι καινούργιο, και ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με την ΕΛΑΣ και με μένα, κι αυτό το ξέραμε, πώς να μπορεί άλλωστε, η νύχτα με τη μέρα δεν παντρεύονται. Αλλά, γιατί, γιατί όμως δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί μου; Γιατί εγώ, λέει, θέλω να τον βάλω φυλακή, ακούστε, θέλω, λέει, να τον βάλω φυλακή, αυτό είπε σήμερα.

Και αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, δεν γνωρίζει ότι σε μια ευνομούμενη, φιλελεύθερη δημοκρατία, φυλακή δεν βάζουν οι πρωθυπουργοί τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά τους βάζουν οι δικαστές από μια δικαιοσύνη η οποία ελευθέρως δηλώνει τις αποφάσεις της; Δεν το γνωρίζει αυτό; Ή μήπως η οικογενειακή του εμπειρία από τον δρόμο του ’89 είναι διαφορετική;

– Εμείς εδώ είμαστε για να τιμήσουμε το Σύνταγμα, τους νόμους, το δημοκρατικό πολίτευμα που λέει διαχωρισμός και διαφορετικός ρόλος των δύο εξουσιών. Άλλο η εξουσία, άλλο η δικαστική εξουσία. Αλλά η δικαστική εξουσία θα πρέπει επιτέλους σ’ αυτόν τον τόπο να μείνει ελεύθερη και να μπορεί να κρίνει με βάση αυτά που βλέπει και όχι με βάση αυτά που της επιβάλλουν. Και δεσμευόμαστε εδώ, όχι να βάλουμε κανέναν φυλακή, αλλά δεσμευόμαστε ότι, όλοι θα λογοδοτήσουν ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν, ανεξαρτήτως των αξιωμάτων τους, αν έχουν ποινικές ευθύνες σπαταλώντας και λεηλατώντας το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χρήμα. Θέλω να είμαι καθαρός. Θέλω να είμαι απόλυτα καθαρός. Άρα λοιπόν η απάντησή μου στον κ. Μητσοτάκη είναι, κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρετε πώς λειτουργούν οι δημοκρατίες; Ή μήπως ξέρετε και απλώς έχετε τη μύγα και μυγιάζεστε και μιλάτε για φυλακές;

-Εμείς λοιπόν θα μείνουμε στον πυρήνα της πολιτικής, κι όχι της τοξικότητας. Και θα μιλήσουμε γι’ αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος την επόμενη μέρα. Ο τόπος έχει ανάγκη από ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ο τόπος έχει ανάγκη από ένα νέο αναπτυξιακό ταμείο, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν μια δωρεά της Ε.Ε. που σπαταλήσαμε, γιατί τα χρήματα πήγαν σε ημέτερους, σε μικρούς διαγωνισμούς και σε απευθείας αναθέσεις. Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης που θα δώσει τη δυνατότητα στην περιφέρεια να σταθεί στα πόδια της, που θα έχει σαν βασικό άξονα την αποκέντρωση, που θα έχει σαν βασικό άξονα την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, που θα έχει σαν βασικό άξονα την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη μεταποίηση, που θα έχει σαν βασικό άξονα την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας.

«Έχουμε το δικό μας σχέδιο για την επόμενη μέρα: Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα»

-Έχουμε το δικό μας σχέδιο για την επόμενη μέρα και ένα σχέδιο βαθιά μελετημένο που μπορεί να κρατήσει όρθια τη χώρα σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές. Κι αυτό το σχέδιο για την επόμενη μέρα έχει τρεις φράσεις. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Και τι σημαίνει να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιώματα, να ζούμε καλύτερα; Σημαίνει, πάνω απ’ όλα, καλύτεροι μισθοί, δεν γίνεται οι μισθωτοί σήμερα να πληρώνουν μονάχα φόρους και να μη βρίσκουν αντίκρισμα στον πλούτο που δημιουργούν. Γι’ αυτό και είπαμε ότι πρέπει να υπάρξουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, να προστατευθούν οι εργασιακές σχέσεις, να ανέβει ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, διότι οι μισθωτοί, πρέπει να στηριχθούν στον τόπο μας.

-Είπαμε επίσης εκτός από καλύτερους μισθούς, είπαμε λιγότερη ακρίβεια, εξηγήσαμε πώς θα το κάνουμε, με τη μείωση του ΦΠΑ στο 6%, στο χαμηλότερο συντελεστή για όλα τα προϊόντα βασικής διατροφής, να πέσουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, με τη δυνατότητα να υπάρξει επιτέλους παρατηρητήριο τιμών, που θα βλέπει και θα ελέγχει την τιμή των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι, στο χωράφι ο παραγωγός παίρνει μια πολύ χαμηλή τιμή, αλλά στο ράφι ο καταναλωτής τη βρίσκει 5 και 6 φορές μεγαλύτερη. Κι όπου υπάρχει υπερβολικό περιθώριο κέρδους στους μεσάζοντες, να παρεμβαίνει η επένδυση του ανταγωνισμού και το κράτος νομοθετικά, βάζοντας άμεση πλαφόν προκειμένου να προστατεύει και τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Το σχέδιό μας μπορεί να δώσει άμεσα μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στον καταναλωτή κατά 30%. Οι τιμές που βλέπετε σήμερα στο ρεύμα μπορούν να πέσουν κατά 30% μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα…

-Η βασική προϋπόθεση που υπάρχει είναι ένας άλλος ρόλος της δημόσιας επιχείρησης που δεν θα καθοδηγεί τα καρτέλ στον ανταγωνισμό για το ποιος θα βάλει τη μεγαλύτερη τιμή στο ρεύμα, αλλά θα προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, όπως έπραττε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού τα τεσσεράμισι δύσκολα χρόνια που εμείς κυβερνούσαμε, αλλά δεν ανέβηκε ούτε ένα ευρώ η τιμή του ρεύματος. Με μακροχρόνια συμβόλαια, έξω από τη διακύμανση των δημόσιων κτιρίων ενέργειας, με παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορεί να συμβεί αυτό και μπορεί να συμβεί γρήγορα. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, και βεβαίως σχέδιο για την αντιμετώπιση των πολύ υψηλών τιμών, που αφορούν τη στέγη, διότι η χώρα μας, διότι η χώρα μας έχει και σ’ αυτόν τον τομέα μια πολύ αρνητική προοπτική.

«Η ΕΛΑΣ δεν ήρθε να διχάσει αλλά να ενώσει τον προοδευτικό χώρο»

–Η ΕΛΑΣ δεν δημιουργήθηκε για να διχάσει τον προοδευτικό χώρο, δημιουργήθηκε για να ενώσει τον προοδευτικό χώρο, για μας αντίπαλος δεν είναι οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις, όσο κι αν μας πολεμάνε, όσο κι αν πολλές φορές δίνουν την εντύπωση ότι βασικός τους στόχος είμαστε εμείς, εμείς είμαστε εδώ και σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο αύριο, μετά τις εκλογές, να απλώσουμε το χέρι σε όλους και να κυβερνήσουμε μαζί και να προχωρήσουμε μαζί, να βγάλουμε τον τόπο από την ακρίβεια και τη διαφθορά…

Η ΕΛ.Α.Σ. δημιουργήθηκε για να δώσει ελπίδα και προοπτική, για να δώσει ελπίδα, αλλά η ΕΛ.Α.Σ. δεν είναι αυτή που βγαίνει στα κανάλια, ούτε καν εγώ, η ΕΛ.Α.Σ. είστε εσείς, ο καθένας και η καθεμιά από εσάς, στον τόπο σας, στην περιοχή σας, στο δήμο σας, στον κόσμο σας, στη γειτονιά σας. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο της δημιουργίας, τώρα είναι η ώρα να περάσουμε στον δεύτερο κύκλο και αυτός είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία, η φυσική παρουσία και η συμμετοχή…

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