«Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα στην Ελασσόνα: Εκατοντάδες κρούσματα, αναζητούν την πηγή της έξαρσης – Στο επίκεντρο οι έλεγχοι στο νερό

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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελασσόνα, καθώς η έξαρση της γαστρεντερίτιδας έχει οδηγήσει εκατοντάδες πολίτες στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, 10/11, 379 άτομα είχαν επισκεφθεί το τοπικό Κέντρο Υγείας εμφανίζοντας συμπτώματα της νόσου, ενώ οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ανέρχονται σε 261, σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Από το σύνολο των ασθενών που προσήλθαν στη μονάδα, οι 125 χρειάστηκε να παραμείνουν για ορισμένες ώρες στη βραχεία νοσηλεία, ώστε να λάβουν την απαιτούμενη φροντίδα και να τεθούν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι αντίστοιχη στο Νοσοκομείο Λάρισας. Μέχρι στιγμής, τα περιστατικά με γαστρεντερικά συμπτώματα που φτάνουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση.

Στο «μικροσκόπιο» τα δείγματα ασθενών και η ποιότητα του νερού

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια των αρμόδιων αρχών να εντοπίσουν τον παράγοντα που πυροδότησε τη μαζική εμφάνιση κρουσμάτων. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει προκύψει κάποιο κοινό κοινωνικό γεγονός ή εκδήλωση στην οποία να είχαν βρεθεί οι ασθενείς, ενώ παραμένει άγνωστο και το παθογόνο που ενδέχεται να ευθύνεται για τη διασπορά, σύμφωνα με πηγές του ΕΟΔΥ.

Για τον προσδιορισμό της αιτίας, οι υγειονομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων από ασθενείς που χρειάστηκαν νοσηλεία, προκειμένου να εντοπιστεί ο πιθανός λοιμογόνος παράγοντας.

Την ίδια στιγμή, έχει δοθεί εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν την ποιότητα του νερού στην περιοχή. Οι αναλύσεις αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση του ενδεχομένου η έξαρση των περιστατικών να συνδέεται με την υδροδότηση.

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