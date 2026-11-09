Αποκατάσταση γραφειοκρατικής αστοχίας για νεότερες γυναίκες με καρκίνο του μαστού μετά από αγώνα 10 μηνών

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Μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) έρχεται να δώσει τέλος σε ένα σοβαρό διοικητικό πρόβλημα, αποκαθιστώντας την πρόσβαση των νεότερων γυναικών με καρκίνο του μαστού, στον κρίσιμο γονιδιακό έλεγχο BRCA1 και BRCA2, ύστερα από δέκα μήνες διεκδικήσεων από το «Άλμα Ζωής». Η νέα αυτή απόφαση ξεκαθαρίζει οριστικά ότι για τη διενέργεια και την κάλυψη της εξέτασης, λαμβάνεται υπόψη η ηλικία της ασθενούς κατά τη διάγνωση της νόσου και όχι η ηλικία της κατά τη στιγμή της συνταγογράφησης.

Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε επίσημα η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», Παρασκευή Μιχαλοπούλου. Όπως εξήγησε η ίδια, χρειάστηκαν δέκα μήνες συνεχών και έντονων παρεμβάσεων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Συλλόγου για να ξεπεραστεί μια γραφειοκρατική δυσλειτουργία.

Οι συνέπειες μιας γραφειοκρατικής αστοχίας

Το συγκεκριμένο διοικητικό εμπόδιο είχε προκαλέσει τεράστιες καθυστερήσεις, ψυχική ταλαιπωρία και αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση σε γυναίκες που είχαν άμεση ανάγκη από τη συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση.

Το «Άλμα Ζωής» στρέφει πλέον την προσοχή του στην ΗΔΙΚΑ, από την οποία αναμένει να προχωρήσει άμεσα και χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση στην απαραίτητη τεχνική προσαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ώστε η ένδειξη να εφαρμόζεται σωστά στην καθημερινή ιατρική πράξη.

Η κ. Μιχαλοπούλου υπογράμμισε ότι επί δέκα μήνες στάλθηκαν αμέτρητες επιστολές και email, προκειμένου να διεκδικηθεί το αυτονόητο: η ορθή εφαρμογή μιας ήδη ισχύουσας νομοθετικής πρόβλεψης που δεν είχε τροποποιηθεί. Οι συνέπειες της καθυστέρησης δεν ήταν απλώς γραφειοκρατικές, αλλά είχαν πραγματικό, αρνητικό αντίκτυπο στις ζωές γυναικών που μάχονταν με τη νόσο.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Από τη μία πλευρά υπάρχει ικανοποίηση, καθώς αποδεικνύεται η αξία της συλλογικής επιμονής απέναντι στις αγκυλώσεις του συστήματος. Από την άλλη πλευρά, γεννάται έντονος προβληματισμός για το γεγονός ότι απαιτήθηκε σχεδόν ένας χρόνος προσπαθειών για να εφαρμοστεί κάτι που ίσχυε ήδη νόμιμα. Η πρόσβαση σε κρίσιμες διαγνωστικές εξετάσεις δεν πρέπει να εξαρτάται από διοικητικές αστοχίες, καθώς οι ασθενείς χρειάζονται έμπρακτη στήριξη και λύσεις, όχι πρόσθετα εμπόδια.

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