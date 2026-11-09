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ΥΓΕΙΑ

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09.11.2026 15:31

Πώς να βελτιώσω την υγεία της καρδιάς μου – Οδηγός για ευεξία και μακροζωία

09.11.2026 15:31
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credit: unsplash

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Η καρδιά είναι η «μηχανή» του οργανισμού μας και η φροντίδα της αποτελεί την πολυτιμότερη επένδυση για το μέλλον μας. Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά μια δέσμευση για την εξασφάλιση περισσότερων και ποιοτικότερων χρόνων ζωής.

«Η βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας βασίζεται σε έναν τρίπτυχο “χρυσό κανόνα”: τη διακοπή του καπνίσματος, την ένταξη της σωματικής άσκησης στην καθημερινότητα και τη σωστή διατροφή. Ακολουθώντας αυτές τις βασικές αρχές, δημιουργείται μια ασπίδα προστασίας για το κυκλοφορικό σύστημα και θωρακίζεται η συνολική υγεία», επισημαίνει ο κ. Ιωάννης Παληός, Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς Metropolitan Hospital, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεχίζει με το πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί:

Η μάχη ενάντια στο κάπνισμα

Το κάπνισμα αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρδιακών παθήσεων, οδηγώντας συχνά σε εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια, αλλά και σοβαρές παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι και το παθητικό κάπνισμα έχει εξίσου δραματικές συνέπειες στην υγεία των μη καπνιστών ανθρώπων, που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Παρόλο που η διακοπή του καπνίσματος είναι μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία λόγω του εθισμού στη νικοτίνη, αλλά και παραγόντων όπως το άγχος, η καθιστική ζωή και η συνήθεια, ο στόχος αυτός παραμένει απόλυτα εφικτός. Μέσω της κατάλληλης καθοδήγησης από ειδικούς και της απαραίτητης υποστήριξης, είναι δυνατή η οριστική διακοπή αυτής της βλαβερής συνήθειας.

Η ευεργετική δύναμη της σωματικής άσκησης

Η σωματική δραστηριότητα προσφέρει πολυδιάστατα οφέλη, λειτουργώντας ως το καλύτερο «φάρμακο» για τον οργανισμό. Μέσα από την άσκηση, η καρδιά δυναμώνει, η χοληστερίνη και η αρτηριακή πίεση μειώνονται, ενώ βελτιώνονται σημαντικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Παράλληλα, βοηθά στον έλεγχο του σωματικού βάρους, ενισχύει το μυοσκελετικό σύστημα και αυξάνει την αντοχή. Πέρα όμως από το σώμα, η άσκηση δρα ευεργετικά και στην ψυχολογία, καθώς μειώνει το άγχος, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου και τονώνει την αυτοπεποίθηση του ατόμου.

Διατροφή: Το «καύσιμο» για μια δυνατή καρδιά

Η σωστή διατροφή και η απώλεια περιττού σωματικού βάρους αποτελούν τα θεμέλια για τη διατήρηση της χοληστερίνης, του σακχάρου και της πίεσης σε υγιή επίπεδα. Για την προστασία της καρδιάς, είναι απαραίτητο να αποφεύγονται τροφές πλούσιες σε κορεσμένα και τρανς λιπαρά, όπως το κρέας με λίπος, τα λουκάνικα, τα αλλαντικά, το βούτυρο, τα τηγανητά, οι κρέμες γάλακτος, οι σφολιάτες και τα επεξεργασμένα σνακ (μπισκότα, τσιπς κ.α.). Επίσης, η μείωση του αλατιού και των αλατισμένων τροφίμων, όπως παστά, καπνιστά, κονσέρβες και αλατισμένοι ξηροί καρποί, είναι καθοριστικής σημασίας.

Αντίθετα, το διαιτολόγιο πρέπει να εμπλουτίζεται με τρόφιμα πλούσια σε Ω-3 λιπαρά (όπως ο σολομός, ο τόνος, οι σαρδέλες, τα καρύδια και ο λιναρόσπορος) και μονοακόρεστα λιπαρά, με κυρίαρχο το ελαιόλαδο και τα αμύγδαλα. Η κατανάλωση φυτικών ινών μέσω λαχανικών, φρούτων, οσπρίων και δημητριακών ολικής άλεσης ολοκληρώνει ένα πρότυπο διατροφής που θωρακίζει την καρδιακή λειτουργία.

«Η βελτίωση της υγείας της καρδιάς είναι μια διαρκής διαδικασία που αποδίδει τους καρπούς της σε κάθε στιγμή. Με την αποχή από το κάπνισμα, τη συστηματική κίνηση και την ποιοτική διατροφή, επιτυγχάνεται ο στόχος της μακροζωίας και της ευεξίας. Η μετάβαση σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να προσφέρει ο καθένας στον οργανισμό του», καταλήγει ο κ. Παληός.

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