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09.11.2026 15:23

Επίσημη ενημέρωση για το καλώδιο ζητά το ΠΑΣΟΚ – «Η κρισιμότητα των στιγμών δεν επιτρέπουν κορώνες για εσωτερική κατανάλωση»

09.11.2026 15:23
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«Η κυβέρνηση και ο εκπρόσωπός της οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι η σοβαρότητα των ζητημάτων και η κρισιμότητα των στιγμών δεν επιτρέπουν “κορώνες” για εσωτερική κατανάλωση», σχολιάζει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος σχετικά με τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για το έργο GSI και διατυπώνει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση εκ μέρους της Γαλλίας

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι τα ερωτήματα είναι σαφή και απευθύνονται στον υπουργό Εξωτερικών και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα ρωτά τα εξής: 

«Γνώριζε η ελληνική κυβέρνηση εκ των προτέρων ότι η Γαλλία θα προχωρήσει σε επίσημη γραπτή ενημέρωση προς την τουρκική κυβέρνηση με ρηματική διακοίνωση και είχε συμφωνήσει; 

Γνώριζε το περιεχόμενο αυτής και το είχε εγκρίνει; 

Γιατί η Γαλλία, κράτος-μέλος της ΕΕ και συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS) προέβη σε ενημέρωση τρίτου κράτους για ένα τεχνικό έργο που, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, όφειλε να προχωρήσει χωρίς τέτοιες διατυπώσεις; 

Πότε και γιατί χρειάστηκε η ρηματική διακοίνωση “για λόγους ασφαλείας της ναυσιπλοΐας”, όπως ισχυρίστηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ ήδη από την Παρασκευή 6.11.2026 η Ελλάδα είχε νομίμως εκδώσει τη σχετική NAVTEX, κατά το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες του ΙΜΟ;

Έχει υπολογιστεί από την ελληνική κυβέρνηση η επίδραση της ρηματικής διακοίνωσης στις ελληνικές θέσεις και ευρύτερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις;».

Ο κ. Μάντζος τονίζει ότι «αυτές οι ερωτήσεις δεν μπορούν να απαντηθούν με πρόχειρες απαντήσεις με μόνο στόχο τη διαχείριση της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας, αλλά μόνο με αναλυτική και επίσημη ενημέρωση, όπως έχουμε ήδη από χθες ζητήσει».

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