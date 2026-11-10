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10.11.2026 21:42

Αμερικανός στρατιώτης συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

10.11.2026 21:42
vretania astynomia

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Ένας 41χρονος στρατιώτης των Ηνωμένων Πολιτειών συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη ως ύποπτος για κατασκοπεία που σχετίζεται με τη Ρωσία, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Ο στρατιώτης συνελήφθη από την βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία «σε στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές, τον αμερικανικό στρατό και το FBI», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Παραμένει υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου.

«Ο 41χρονος άνδρας συνελήφθη κοντά στο Γκλόστερ την Τρίτη 10 Νοεμβρίου», ανέφερε η ανακοίνωση. «Συνελήφθη ως ύποπτος για αδικήματα βάσει των άρθρων 1 και 3 του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 2023».

Το άρθρο 1 του νόμου αφορά τον χειρισμό «απόρρητων πληροφοριών» και το άρθρο 3 αφορά την «παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών».

«Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες σε δύο τοποθεσίες στο Γκλόστερ», ανέφερε η αστυνομία. «Η χώρα στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί είναι η Ρωσία».

Ο Ταξίαρχος Σον Στίντσον, διοικητής της Διοίκησης Αντικατασκοπείας του Στρατού των ΗΠΑ, δήλωσε στην ανακοίνωση ότι ο εν λόγω «ανώτερος στρατιώτης» «είχε εμπιστευτεί ευαίσθητες πληροφορίες».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αναφέρθηκε στην ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι η σύλληψη «περιλαμβάνει κατηγορίες για κατασκοπεία».

«Ενώ αυτή η έρευνα συνεχίζεται, θέλω να στείλω ένα σαφές μήνυμα: το FBI δεν ανέχεται κανέναν που παραβιάζει τον όρκο του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και του οποίου οι ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια και την ασφάλεια των εταίρων μας», δήλωσε ο Πατέλ.

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