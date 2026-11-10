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10.11.2026 20:27

«Πόδι» σε ουκρανικό έδαφος για πρώτη φορά πατούν ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις – «Αποτελούν νόμιμο στόχο» έχει διαμηνύσει η Μόσχα

10.11.2026 20:27
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Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε για πρώτη φορά σχέδια για την εγκατάσταση επίσημης στρατιωτικής παρουσίας στην Ουκρανία στο πλαίσιο της επέκτασης της Αποστολής Στρατιωτικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMAM) Ουκρανία.

«Η απόφαση έρχεται μετά την πρόσφατη στρατηγική αναθεώρηση της EUMAM. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να εγκαταστήσει μια παρουσία στην Ουκρανία για να διασφαλίσει τον άμεσο και αποτελεσματικό συντονισμό με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές, την UAF και ομοϊδεάτες διεθνείς εταίρους, διασφαλίζοντας έτσι ότι η εκπαίδευση της ΕΕ θα συνεχίσει να εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», αναφέρει το έγγραφο.

Η εκπαιδευτική αποστολή της ΕΕ για τον ουκρανικό στρατό ξεκίνησε το 2022. Μέχρι πρόσφατα, οι Βρυξέλλες επέμεναν ότι οι δραστηριότητές της διεξάγονταν αποκλειστικά σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στις 9 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο της ΕΕ παρέτεινε την εντολή της στρατιωτικής αποστολής στην Ουκρανία έως τις 15 Νοεμβρίου 2028 και ενέκρινε προϋπολογισμό 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο.

Η Γερμανία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Γαλλία έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα, μαζί με τα κράτη της Βαλτικής και τις σκανδιναβικές χώρες.

Οποιαδήποτε ευρωπαϊκά στρατεύματα αναπτυχθούν στην Ουκρανία θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους για τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, έχουν τονίσει πολλές φορές Ρώσοι αξιωματούχοι.

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