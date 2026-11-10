«Στο κόκκινο» η ένταση στη Βουλή του Ισραήλ: Φωνές και διακοπές στην πρώτη συνεδρίαση – Στην απειλή από το Ιράν καταφεύγει ξανά ο Νετανιάχου

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Από εντάσεις, αντεγκλήσεις, διακοπές και φωνές σημαδεύτηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου ισραηλινού Κοινοβουλίου που ορκίστηκε σήμερα, καταδεικνύοντας τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο Γκάντι Άιζενκοτ, ηγέτης της αντιπολίτευσης, να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ενώ ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, ανοίγοντας την εναρκτήρια συνεδρίαση, κάλεσε διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις να προβούν σε συμβιβασμούς προκειμένου να σχηματίσουν μια νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ, γρήγορα φάνηκαν οι έντονες πολιτικές διαιρέσεις με τις ομιλίες των ηγετών των κομμάτων.

‘We must fortify our alliance with our greatest friend, the United States, and defend Israel’s good name.’ Israeli President Herzog addresses new Israel Knesset at 26th swearing-in ceremony Catch his full comments 👉 https://t.co/ccfDuNDqUB https://t.co/fbI3bj7ThP — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 10, 2026

Λίγη ώρα πριν από την εναρκτήρια συνεδρίαση του κοινοβουλίου του Ισραήλ ο Άιζενκοτ ανέλαβε τη δέσμευση να συγκροτήσει τη νέα κυβέρνηση του Ισραήλ «το συντομότερο δυνατόν» για να διαδεχθεί την απερχόμενη κυβέρνηση του πολιτικού του αντιπάλου Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία της νέας Κνεσέτ, ο Νετανιάχου απηύθυνε εκ νέου έκκληση για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ενώ εξαπέλυσε για ακόμη μια φορά δριμεία επίθεση κατά των αραβικών κομμάτων Ράαμ και Ενοποιημένη Λίστα, κατηγορώντας τα ότι επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ, ενώ προειδοποιεί τους πολιτικούς του αντιπάλους να μην βασίζονται στη στήριξή τους για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Παράλληλα είπε: «Το Ιράν εργάζεται για την αναβίωση της πυρηνικής απειλής. Ο μόνος τρόπος για να εξαλειφθεί οριστικά αυτή η υπαρξιακή απειλή είναι η ανατροπή του καθεστώτος των αγιατολάχ». «Απέναντι σε αυτές τις απειλές, οφείλουμε να κάνουμε ένα πράγμα σε αυτό το Σώμα: να παραμερίσουμε κάθε άλλη σκοπιμότητα και να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας», τόνισε.

Στη συνέχεια στράφηκε κατά αντιπάλων του, επικρίνοντάς τους επειδή εξετάζουν το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβερνητικού συνασπισμού με τη στήριξη Αράβων βουλευτών, τους οποίους χαρακτηρίζει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας που μισούν το Ισραήλ».

Ο Άιζενκοτ καταδίκασε ως «επαίσχυντη» την ομιλία του απερχόμενου πρωθυπουργού. «Άκουσα προσεκτικά την παραληρηματική, διχαστική, γεμάτη μίσος και επαίσχυντη ομιλία του απερχόμενου πρωθυπουργού, ο οποίος καταχράστηκε μια επίσημη εκδήλωση, την ορκωμοσία της 26ης Κνεσέτ, για πολιτικούς σκοπούς», δήλωσε ο Άιζενκοτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματός του, προσθέτοντας ότι «η συνεχιζόμενη κατοχή της εξουσίας από τον Νετανιάχου διχάζει το Ισραήλ και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά του».

Ο πρόεδρος του κόμματος Μπεγιαχάντ, Ναφτάλι Μπένετ, και άλλοι βουλευτές της αντιπολίτευσης διέκοπταν επανειλημμένα τον Νετανιάχου κατά την ομιλία του, απαιτώντας απαντήσεις σχετικά με τις φερόμενες διασυνδέσεις συνεργατών του με το Κατάρ, καθώς και για την άρνησή του να συστήσει κρατική εξεταστική επιτροπή για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, υπό την ηγεσία της Χαμάς.

WATCH: “What about an investigation into Oct. 7?” Bennett interrupts Netanyahu’s Knesset toast as PM calls for probe into foreign money’s influence on elections. https://t.co/xb87rbxNPd — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 10, 2026

Την ώρα που ο Νετανιάχου κατηγορούσε τα αραβικά κόμματα ότι επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ, ο Μπένετ τον διέκοπτε φωνάζοντας: «Τι γίνεται με τη διερεύνηση των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου; Τι γίνεται με τους συμβούλους σας από το Κατάρ; Γιατί δεν κηρύσσετε το Κατάρ εχθρικό κράτος;»

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Λικούντ Οφίρ Κατς απάντησε αιχμηρά στον Μπένετ: «Διερευνήστε το μαζί με τον Τίμπι και τον Αμπάς σας», αναφερόμενος στον βουλευτή της Ενοποιημένης Λίστας Αχμέντ Τίμπι, και τον πρόεδρο του κόμματος Ράαμ, Μανσούρ Αμπάς.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκρατικοί, Γιαΐρ Γκολάν, και μέλη του κόμματός του αποχώρησαν από την αίθουσα της ολομέλειας σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ ο βουλευτής Γκιλάντ Καρίβ, φώναξε: «Πόσα χρήματα λάβατε από το Κατάρ;»

Κατά την ορκωμοσία ο ακροδεξιός απερχόμενος υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εξαπέλυσε υβριστικό ξέσπασμα κατά του βουλευτή και επικεφαλής του κύριου αραβικού σχηματισμού Ενοποιημένη Λίστα, Γιούσεφ Τζαμπαρίν, κατηγορώντας τον ότι υποστηρίζει τη Χαμάς.

«Σε ποιον ορκίζεται πίστη – στη Χαμάς;» ρώτησε ο Μπεν Γκβιρ τον Τζαμπαρίν, τον ηγέτη της Ενοποιημέης Λίστας, αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

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