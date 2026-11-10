Βουλγαρία: Φλεγόμενα φορτηγά και διαλυμένα αυτοκίνητα μετά την καραμπόλα των 86 οχημάτων με τους 12 νεκρούς – Σοκάρουν οι εικόνες από drone

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Βαρύς είναι ο απολογισμός από την πολύνεκρη καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο «Θράκη» της Βουλγαρίας, όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 50 τραυματίστηκαν, έπειτα από διαδοχικές συγκρούσεις στις οποίες ενεπλάκησαν συνολικά 86 οχήματα. Οι εικόνες που κατέγραψε drone αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με αυτοκίνητα και φορτηγά διαλυμένα, αναποδογυρισμένα ή εκτός δρόμου.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 10/11, κοντά στην περιοχή του Γιάμπολ, σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α1 που συνδέει τη Σόφια με το Μπουργκάς. Η πυκνή ομίχλη είχε περιορίσει δραματικά την ορατότητα, με συνέπεια οι οδηγοί να βρεθούν αντιμέτωποι με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδουν βουλγαρικά Μέσα Ενημέρωσης, στην καραμπόλα συμμετείχαν 63 οχήματα στο ρεύμα προς Μπουργκάς και άλλα 23 στην κατεύθυνση προς Σόφια. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για δύο ξεχωριστές συγκρούσεις, οι οποίες σημειώθηκαν σε διαφορετικά, κοντινά σημεία του αυτοκινητοδρόμου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, το ένα δυστύχημα κατεγράφη στο 289ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Μπουργκάς, ενώ το δεύτερο σημειώθηκε στο 294ο χιλιόμετρο, πριν από τον κόμβο Ζίμνιτσα, στην κατεύθυνση προς Σόφια.
Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αλληλουχία των συγκρούσεων άρχισε μετά την πρόσκρουση λεωφορείου με φορτηγό, περίπου 75 χιλιόμετρα δυτικά του Μπουργκάς.
Τα εναέρια πλάνα καταγράφουν οχήματα διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση, σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας. Αρκετά έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες μετά τη σύγκρουση, ενώ άλλα έχουν ανατραπεί, καταλήγοντας ακόμη και στα χωράφια δίπλα στον δρόμο.
«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι έρευνες», δήλωσε σχετικά με την τραγωδία ο επιθεωρητής Τόντορ Μισίνεφ, από την Περιφερειακή Διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιάμπολ.
Οι πρώτες εκτιμήσεις των βουλγαρικών Αρχών συνδέουν την τραγωδία με την πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η ορατότητα, η οποία αρχικά κυμαινόταν μεταξύ 70 και 80 μέτρων, περιορίστηκε σε ορισμένα σημεία μόλις στα 10 μέτρα.
Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Nova TV περιέγραψε τις προσπάθειες ορισμένων οδηγών να αποτρέψουν νέες συγκρούσεις, καθώς όσοι είχαν ήδη εμπλακεί στα τροχαία επιχειρούσαν να ειδοποιήσουν τα οχήματα που πλησίαζαν, προκειμένου να μειώσουν ταχύτητα. Ανέφερε ακόμη ότι είδε περίπου 10 με 15 φορτηγά ανάμεσα στα εμπλεκόμενα οχήματα, αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα στα παρακείμενα χωράφια, αλλά και ημιφορτηγά να φλέγονται.
Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών διάσωσης, ενώ ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε και στα δύο ρεύματα. Οι διασώστες χρειάστηκε σε αρκετές περιπτώσεις να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί μέσα στα οχήματά τους.
Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 12. Σύμφωνα με την υπουργό Υγείας της Βουλγαρίας, Κάτια Ιβκόβα, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και ένας κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.
Για τον αριθμό των τραυματιών, οι αναφορές παρουσιάζουν μικρή απόκλιση. Το υπουργείο Εσωτερικών και άλλα βουλγαρικά Μέσα κάνουν λόγο για περίπου 50 ανθρώπους, ενώ νεότερη ενημέρωση αναφέρει συνολικά 51 τραυματίες, εκ των οποίων 13 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία του Σλίβεν, του Γιάμπολ και του Μπουργκάς. Στο νοσοκομείο του Σλίβεν μεταφέρθηκαν 23 άνθρωποι, με τους 19 να χρειάζονται νοσηλεία, ενώ ορισμένοι υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις.
Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, έθεσε στη διάθεση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης το κυβερνητικό αεροσκάφος, το οποίο στάλθηκε στο Μπουργκάς, ώστε να μπορεί να μεταφέρει τραυματίες σε νοσοκομεία της Σόφιας. Παράλληλα, οργανώθηκαν αεροδιακομιδές με στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη.
Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση προγραμματισμένων κυβερνητικών δραστηριοτήτων. Ο Ράντεφ διέκοψε τις υποχρεώσεις του στη Βάρνα, ενώ ματαιώθηκε και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι θα μεταβεί σε νοσοκομεία του Μπουργκάς, του Σλίβεν και του Γιάμπολ, συνοδευόμενος από την υπουργό Υγείας.
Σε δήλωσή του χαρακτήρισε την ημέρα «μαύρη μέρα για όλη τη Βουλγαρία», εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαριστώντας τους διασώστες, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αλλά και τους πολίτες που συνέδραμαν στην επιχείρηση, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
«Ελπίζω η κατάσταση των τραυματιών να σταθεροποιηθεί και να μην υπάρξουν άλλοι θάνατοι», πρόσθεσε.
Στη Βουλγαρία βρισκόταν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία αποφάσισε να περιορίσει τη διάρκεια της επίσκεψής της εξαιτίας του δυστυχήματος.
«Θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου και να αποτίσω φόρο τιμής στις ομάδες διάσωσης», δήλωσε η επικεφαλής της Κομισιόν, αναφερόμενη στις προσπάθειες αντιμετώπισης της τραγωδίας.
Μήνυμα συμπαράστασης μέσω της πλατφόρμας X έστειλε και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες διάσωσης και τις ιατρικές ομάδες που εργάζονται ακατάπαυστα στον τόπο του συμβάντος. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, οι σκέψεις και οι καρδιές μας είναι μαζί με όλους όσους έχουν πληγεί από την τραγωδία».
Η βουλγαρική κυβέρνηση αναμένεται να κηρύξει την 10η Νοεμβρίου ως ημέρα εθνικού πένθους. Μέχρι νωρίς το απόγευμα, τα ονόματα των νεκρών δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ μηνύματα συμπαράστασης προς τις οικογένειές τους είχαν αρχίσει να δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος ανέλαβε η Εθνική Ανακριτική Υπηρεσία, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας του Γιάμπολ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες που επικρατούσαν στον αυτοκινητόδρομο, την κατάσταση του οδοστρώματος, τη διαγράμμιση και τη λειτουργία των συστημάτων οδικής ασφάλειας, προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια των συγκρούσεων.
Στο μεταξύ, η ειδικός οδικής ασφάλειας Ντιάνα Ρουσίνοβα, η οποία βρέθηκε στο σημείο, περιέγραψε στο βουλγαρικό Actualno την έκταση της καταστροφής, επισημαίνοντας ότι ορισμένα οχήματα είχαν υποστεί τόσο μεγάλες ζημιές ώστε δεν μπορούσαν σχεδόν να αναγνωριστούν. «Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα», ανέφερε.
Η ίδια άσκησε κριτική στις ελλείψεις που εντοπίζονται στα συστήματα έγκαιρης ενημέρωσης των οδηγών, υποστηρίζοντας ότι η χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών.
Διαβάστε επίσης:
«Πρεμιέρα» για τη νέα Κνεσέτ με μπαράζ νομοσχεδίων από τον Άιζενκοτ – Ζητά εξεταστική για τις αστοχίες που οδήγησαν στην 7η Οκτωβρίου
Politico: Στο προσκήνιο η αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης στη μεταπολεμική περίοδο – ΗΠΑ και ΕΕ συμφώνησαν να τα… ξαναπούν
Στο πέρασμα της Ράφα ο Λιούις Χάμιλτον για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα – Έκκληση για μια «ελεύθερη Παλαιστίνη»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.