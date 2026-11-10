Βουλγαρία: Φλεγόμενα φορτηγά και διαλυμένα αυτοκίνητα μετά την καραμπόλα των 86 οχημάτων με τους 12 νεκρούς – Σοκάρουν οι εικόνες από drone

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Βαρύς είναι ο απολογισμός από την πολύνεκρη καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο «Θράκη» της Βουλγαρίας, όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 50 τραυματίστηκαν, έπειτα από διαδοχικές συγκρούσεις στις οποίες ενεπλάκησαν συνολικά 86 οχήματα. Οι εικόνες που κατέγραψε drone αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με αυτοκίνητα και φορτηγά διαλυμένα, αναποδογυρισμένα ή εκτός δρόμου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 10/11, κοντά στην περιοχή του Γιάμπολ, σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α1 που συνδέει τη Σόφια με το Μπουργκάς. Η πυκνή ομίχλη είχε περιορίσει δραματικά την ορατότητα, με συνέπεια οι οδηγοί να βρεθούν αντιμέτωποι με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

Drone footage reveals the horrifying scale of the tragedy on Bulgaria’s Trakia Motorway. Over 50 vehicles, including cars and trucks, were involved in the massive pile-up, leaving at least 12 people dead and dozens injured. One of Bulgaria’s deadliest road disasters. 😭 pic.twitter.com/NfyVJyGotH — една българка (@transbulgaria) November 10, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδουν βουλγαρικά Μέσα Ενημέρωσης, στην καραμπόλα συμμετείχαν 63 οχήματα στο ρεύμα προς Μπουργκάς και άλλα 23 στην κατεύθυνση προς Σόφια. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για δύο ξεχωριστές συγκρούσεις, οι οποίες σημειώθηκαν σε διαφορετικά, κοντινά σημεία του αυτοκινητοδρόμου.

Tragedie în Bulgaria: Cel puțin 11 morți și aproape 50 de răniți în două accidente auto în lanț. Peste 70 de autoturisme și camioane au fost implicate.



Ministerul de Interne: Niciun copil nu a fost rănit sau decedat în cele două accidente de pe autostrada Trakia

Secretarul… pic.twitter.com/BOfj4wGe8W — BobbyD (@bobbydtiktok) November 10, 2026

Δύο συγκρούσεις σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων

Ειδικότερα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, το ένα δυστύχημα κατεγράφη στο 289ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Μπουργκάς, ενώ το δεύτερο σημειώθηκε στο 294ο χιλιόμετρο, πριν από τον κόμβο Ζίμνιτσα, στην κατεύθυνση προς Σόφια.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αλληλουχία των συγκρούσεων άρχισε μετά την πρόσκρουση λεωφορείου με φορτηγό, περίπου 75 χιλιόμετρα δυτικά του Μπουργκάς.

Верижни катастрофи на "Тракия" от днес pic.twitter.com/UBXQEftV4P November 10, 2026

Τα εναέρια πλάνα καταγράφουν οχήματα διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση, σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας. Αρκετά έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες μετά τη σύγκρουση, ενώ άλλα έχουν ανατραπεί, καταλήγοντας ακόμη και στα χωράφια δίπλα στον δρόμο.

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι έρευνες», δήλωσε σχετικά με την τραγωδία ο επιθεωρητής Τόντορ Μισίνεφ, από την Περιφερειακή Διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιάμπολ.

Болгарт олон машин мөргөлдсөн томоохон ослын улмаас амиа алдагсдын тоо 12 болж нэмэгдлээ



Сүүлийн үеийн мэдээллээр, "Тракия" хурдны зам дээр гарсан ослуудад нийт 86 тээврийн хэрэгсэл өртөж, дахин 50 хүн гэмтэж бэртсэн байна. pic.twitter.com/kvP7HPv78O — eegii33yahoo.com (@eegii33yahoo) November 10, 2026

Η ομίχλη περιόρισε την ορατότητα ακόμη και στα 10 μέτρα

Οι πρώτες εκτιμήσεις των βουλγαρικών Αρχών συνδέουν την τραγωδία με την πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η ορατότητα, η οποία αρχικά κυμαινόταν μεταξύ 70 και 80 μέτρων, περιορίστηκε σε ορισμένα σημεία μόλις στα 10 μέτρα.

🚨 Тежки верижни катастрофи блокираха АМ „Тракия“ край Зимница!



Около 50 автомобила се удариха в условията на гъста мъгла.

Има жертви и пострадали. Мобилизирани бяха спешни екипи от няколко области.



🎥 Най-важното за инцидента във видеото. pic.twitter.com/9v1xMcgxHS — news.bg (@newsbg_official) November 10, 2026

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Nova TV περιέγραψε τις προσπάθειες ορισμένων οδηγών να αποτρέψουν νέες συγκρούσεις, καθώς όσοι είχαν ήδη εμπλακεί στα τροχαία επιχειρούσαν να ειδοποιήσουν τα οχήματα που πλησίαζαν, προκειμένου να μειώσουν ταχύτητα. Ανέφερε ακόμη ότι είδε περίπου 10 με 15 φορτηγά ανάμεσα στα εμπλεκόμενα οχήματα, αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα στα παρακείμενα χωράφια, αλλά και ημιφορτηγά να φλέγονται.

🚨 Тежки верижни катастрофи на магистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков потвърди за загинали Гъста мъгла затруднява движението, активирана е системата за ранно оповестяване в Ямбол, Бургас📉🇧🇬#България #Новини #Катастро pic.twitter.com/VKueNMxeDo — Тук е България (@jrwty48) November 10, 2026

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών διάσωσης, ενώ ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε και στα δύο ρεύματα. Οι διασώστες χρειάστηκε σε αρκετές περιπτώσεις να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί μέσα στα οχήματά τους.

🔴BULGARIA 🇧🇬| VIDEO 🎦| According to a recent report, 86 vehicles were involved in a massive pile-up on the #Trakia motorway in #Bulgaria on Tuesday, Nov 10. Twelve people died, and 50 others were injured. Poor visibility caused by thick fog is believed to be the reason. pic.twitter.com/HRmSSvsubN — Nanana365 (@nanana365media) November 10, 2026

Στα νοσοκομεία δεκάδες τραυματίες

Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 12. Σύμφωνα με την υπουργό Υγείας της Βουλγαρίας, Κάτια Ιβκόβα, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και ένας κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

Για τον αριθμό των τραυματιών, οι αναφορές παρουσιάζουν μικρή απόκλιση. Το υπουργείο Εσωτερικών και άλλα βουλγαρικά Μέσα κάνουν λόγο για περίπου 50 ανθρώπους, ενώ νεότερη ενημέρωση αναφέρει συνολικά 51 τραυματίες, εκ των οποίων 13 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 pic.twitter.com/AYu4pjvqaL — една българка (@transbulgaria) November 10, 2026

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία του Σλίβεν, του Γιάμπολ και του Μπουργκάς. Στο νοσοκομείο του Σλίβεν μεταφέρθηκαν 23 άνθρωποι, με τους 19 να χρειάζονται νοσηλεία, ενώ ορισμένοι υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, έθεσε στη διάθεση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης το κυβερνητικό αεροσκάφος, το οποίο στάλθηκε στο Μπουργκάς, ώστε να μπορεί να μεταφέρει τραυματίες σε νοσοκομεία της Σόφιας. Παράλληλα, οργανώθηκαν αεροδιακομιδές με στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη.

🚨🇧🇬 At least 11 people have been KILLED and 48 injured in southeastern Bulgaria, after two massive motorway pile-ups involving more than 50 vehicles.



The crashes occurred on the Trakia motorway near Yambol, where dense fog reportedly reduced visibility to just 30 metres.



The… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 10, 2026

Εθνικό πένθος στη χώρα

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση προγραμματισμένων κυβερνητικών δραστηριοτήτων. Ο Ράντεφ διέκοψε τις υποχρεώσεις του στη Βάρνα, ενώ ματαιώθηκε και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι θα μεταβεί σε νοσοκομεία του Μπουργκάς, του Σλίβεν και του Γιάμπολ, συνοδευόμενος από την υπουργό Υγείας.

Σε δήλωσή του χαρακτήρισε την ημέρα «μαύρη μέρα για όλη τη Βουλγαρία», εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαριστώντας τους διασώστες, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αλλά και τους πολίτες που συνέδραμαν στην επιχείρηση, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

🇧🇬 Министър-председателят Румен Радев отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен във връзка с трагедията на автомагистрала "Тракия", при която загинаха и бяха ранени много хора, съобщиха от правителствената… https://t.co/TXoh1TzPcy pic.twitter.com/L20Ez7cGZ7 — град София (@sofiagrad) November 10, 2026

«Ελπίζω η κατάσταση των τραυματιών να σταθεροποιηθεί και να μην υπάρξουν άλλοι θάνατοι», πρόσθεσε.

Στη Βουλγαρία βρισκόταν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία αποφάσισε να περιορίσει τη διάρκεια της επίσκεψής της εξαιτίας του δυστυχήματος.

«Θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου και να αποτίσω φόρο τιμής στις ομάδες διάσωσης», δήλωσε η επικεφαλής της Κομισιόν, αναφερόμενη στις προσπάθειες αντιμετώπισης της τραγωδίας.

Μήνυμα συμπαράστασης μέσω της πλατφόρμας X έστειλε και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες διάσωσης και τις ιατρικές ομάδες που εργάζονται ακατάπαυστα στον τόπο του συμβάντος. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, οι σκέψεις και οι καρδιές μας είναι μαζί με όλους όσους έχουν πληγεί από την τραγωδία».

🚨 Death toll from massive pileup in Bulgaria rises to 12



According to the latest reports, 86 vehicles were involved in the crashes on the Trakia motorway, with another 50 people injured. https://t.co/lbEazoroLH pic.twitter.com/QYAxga36Li — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

Η βουλγαρική κυβέρνηση αναμένεται να κηρύξει την 10η Νοεμβρίου ως ημέρα εθνικού πένθους. Μέχρι νωρίς το απόγευμα, τα ονόματα των νεκρών δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ μηνύματα συμπαράστασης προς τις οικογένειές τους είχαν αρχίσει να δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος ανέλαβε η Εθνική Ανακριτική Υπηρεσία, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας του Γιάμπολ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες που επικρατούσαν στον αυτοκινητόδρομο, την κατάσταση του οδοστρώματος, τη διαγράμμιση και τη λειτουργία των συστημάτων οδικής ασφάλειας, προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια των συγκρούσεων.

Στο μεταξύ, η ειδικός οδικής ασφάλειας Ντιάνα Ρουσίνοβα, η οποία βρέθηκε στο σημείο, περιέγραψε στο βουλγαρικό Actualno την έκταση της καταστροφής, επισημαίνοντας ότι ορισμένα οχήματα είχαν υποστεί τόσο μεγάλες ζημιές ώστε δεν μπορούσαν σχεδόν να αναγνωριστούν. «Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα», ανέφερε.

Η ίδια άσκησε κριτική στις ελλείψεις που εντοπίζονται στα συστήματα έγκαιρης ενημέρωσης των οδηγών, υποστηρίζοντας ότι η χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών.

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