Με «επισκεπτήριο» και κλειστά κτίρια ο εορτασμός του Πολυτεχνείου – Αντιδράσεις από ΣΦΕΑ και φοιτητικούς συλλόγους

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Σε αλλαγές στον τρόπο εορτασμού τις επετείου της 17ης Νοεμβρίου, προχώρησε φέτος το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκαλώντας την αντίδραση των φοιτητικών συλλόγων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρυτανική πράξη, οι αλλαγές στην οργάνωση του εορτασμού έχουν στόχο «να αποτραπούν συμβάντα καταστροφών, βανδαλισμών και βιαιοπραγιών, γεγονότα τα οποία συνέβησαν πολλές φορές στο παρελθόν, με πρόσφατο παράδειγμα τα έκτροπα τα οποία έλαβαν χώρα το πρωί της 15ης Νοεμβρίου 2025 κατά τον 52ο εορτασμό».

Πιο συγκεκριμένα, κατά το τριήμερο των εορτασμών, όλα τα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε χώρους εντός των κτιρίων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρυτανική πράξη, «το πλαίσιο των εκδηλώσεων δύναται να περιλαμβάνει εκδηλώσεις αποκλειστικά και μόνο στον εξωτερικό χώρο του ιστορικού συγκροτήματος και στην επιφάνεια την οποία το Ίδρυμα θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό».

Κατά το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου 2026, το ιστορικό συγκρότημα θα ανοίγει στις 8:30 και θα κλείνει στις 18:00 ή και νωρίτερα, εάν κριθεί σκόπιμο, για την ασφάλεια του συγκροτήματος. Στις 17 Νοεμβρίου 2026, θα ανοίξει στις 9:00 και θα κλείσει στις 13:00.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου τα κτίρια του συγκροτήματος της Πατησίων θα είναι κλειστά και πιο συγκεκριμένα, στις 13 και 14 Νοεμβρίου οι πύλες του θα είναι κλειστές, «ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας των χώρων».

Επίσης, από σήμερα έως και τις 18 Νοεμβρίου θα υπάρχει αυξημένη φύλαξη του συγκροτήματος, από την υπηρεσία φύλαξης του ιδρύματος.

«Βασικός στόχος και επιθυμία της διοίκησης του ΕΜΠ, αλλά και σύσσωμης της πολυτεχνειακής κοινότητας, είναι ένας ειρηνικός εορτασμός, ο οποίος θα τιμά τους αγώνες και τη συνεισφορά των φοιτητών τον Νοέμβρη του 1973, αποδίδοντας σε αυτούς με τον δέοντα τρόπο την οφειλόμενη αναγνώριση των ηρωικών τους πράξεων», αναφέρεται στην πρυτανική πράξη.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι για την οργάνωση του εορτασμού της 53ης επετείου «λαμβάνεται κυρίαρχα υπόψη η ασφάλεια του προσωπικού, των επισκεπτών και των εγκαταστάσεων του Ιστορικού Συγκροτήματος».

«Το ΕΜΠ θα λάβει κάθε αναγκαία απόφαση και θα προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη προκειμένου να τιμήσει την 17η Νοεμβρίου ως ημέρα μνήμης σε όλους τους αγωνιστές και μάρτυρες του αντιδικτατορικού αγώνα και ως ημέρα ιδιαίτερης τιμής για την ελληνική νεολαία», τονίζεται.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εορτασμού του ΕΜΠ συντίθεται από τη διοίκηση του ΕΜΠ, τον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ) και τους φοιτητικούς συλλόγους του ΕΜΠ.

Χωρίς αίθουσα για τις εκδηλώσεις του και ο ΣΦΕΑ

Οι περιορισμοί έχουν προκαλέσει την αντίδραση και του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών. Ο πρόεδρος του ΣΦΕΑ, Βαγγέλης Γκιουγκής, κατήγγειλε ότι ο Σύνδεσμος δεν θα έχει στη διάθεσή του αίθουσα, παρά το γεγονός ότι συμμετέχει στη διοργάνωση των εκδηλώσεων του τριημέρου.

«Ούτε εμείς σαν ΣΦΕΑ, που υποτίθεται ότι είμαστε συνδιοργανωτές για τις εκδηλώσεις του τριήμερου, δεν θα έχουμε αίθουσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων, πανεπιστημιακοί, σωματεία και αντιστασιακοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο πλαίσιο που ανακοίνωσε η Πρυτανεία. Βασικά σημεία της κριτικής τους αποτέλεσαν τόσο η μη παραχώρηση αιθουσών όσο και το περιορισμένο ωράριο πρόσβασης.

Όπως επισημάνθηκε, το ωράριο δυσκολεύει ιδιαίτερα όσους εργάζονται και επιθυμούν να επισκεφθούν τον χώρο μετά το πέρας της εργασίας τους. Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν να παραμείνουν ανοιχτοί οι χώροι του Πολυτεχνείου και να πραγματοποιηθεί κανονικά το σύνολο των εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή φοιτητών, εργαζομένων και πολιτών.

Η πρόταση των φοιτητών για κοινή περιφρούρηση

Απέναντι στους περιορισμούς, οι φοιτητικοί σύλλογοι προτείνουν τη συγκρότηση κοινών επιτροπών περιφρούρησης, στις οποίες θα συμμετέχουν ο ΣΦΕΑ, σωματεία και άλλοι φορείς. Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του τριημέρου και να προστατευτεί ο δημόσιος και ανοιχτός χαρακτήρας των εκδηλώσεων.

Στην ίδια παρέμβαση, οι φοιτητικοί σύλλογοι καταδίκασαν την πρόσφατη επίθεση σε γενική συνέλευση στο Μαθηματικό του ΕΚΠΑ, διαχωρίζοντας τη συλλογική δράση των φοιτητών από πρακτικές βίας. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι τέτοια περιστατικά δεν θα πρέπει να αξιοποιούνται ως αιτιολογία για περιορισμούς στη λειτουργία των φοιτητικών συλλόγων και στις εκδηλώσεις για την επέτειο.

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, έχει ανακοινωθεί συγκέντρωση έξω από την Πρυτανεία του ΕΜΠ την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, με βασικό αίτημα την άρση των περιορισμών που έχουν ανακοινωθεί για τον φετινό εορτασμό.

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