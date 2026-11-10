Πτώση γυναίκας από τον 4ο στη Θεσσαλονίκη

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Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Νοσοκομείο Παπανικολάου νοσηλεύεται 60χρονη που έπεσε από τον 4ο στη Θεσσαλονίκη.
Γύρω στις 15:30 στην οδό Τσιμισκή με Αγίας Σοφίας η γυναίκα έπεσε από τον 3ο και κατέληξε στον 1ο. Η 60χρονη μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την 3η πτώση ατόμου που σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο.
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