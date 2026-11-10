Politico: Στο προσκήνιο η αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης στη μεταπολεμική περίοδο – ΗΠΑ και ΕΕ συμφώνησαν να τα… ξαναπούν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ευρώπη και ΗΠΑ συμφωνούν να επανεξετάσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια της μεταπολεμικής περιόδου, καθώς ξεκινούν οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι, καθώς σύμφωνα με το Politico, Ευρωπαίοι εκπρόσωποι συμφώνησαν να επανεξετάσουν τις γενικότερες ρυθμίσεις ασφαλείας της ηπείρου σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την ελαχιστοποίηση των εντάσεων μεταξύ της Ρωσίας και των συμμάχων του ΝΑΤΟ.
Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε κατά την πρώτη ημέρα του νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι.
Σύμφωνα με δύο σχεδόν πανομοιότυπες δηλώσεις —μία από τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και μία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο— η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της συμφώνησαν με την αμερικανική πλευρά ότι είναι «ουσιώδες» να αντιμετωπιστούν οι «ανησυχίες για την ασφάλεια μετά τον πόλεμο» και να μειωθεί «ο κίνδυνος σύγκρουσης» στην περιοχή.
«Κοινός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πρακτικού πλαισίου ασφαλείας, το οποίο θα ενισχύει αμοιβαία τα μέρη, θα θωρακίζει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας και θα οικοδομεί την εμπιστοσύνη που απαιτείται για την επίτευξη μιας διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων», αναφέρεται στις δηλώσεις. «Παράλληλα με την κεντρική επιδίωξη για μια διαρκή ειρήνη, στη συζήτηση εξετάστηκε ο τρόπος αξιοποίησης των υφιστάμενων ευρωπαϊκών θεσμών και συμφωνιών ασφαλείας μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία».
Πριν από τη συνάντηση των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο Άμπου Ντάμπι προπαρασκευαστικές συνομιλίες, στις οποίες συμμετείχαν ευρωπαϊκές δυνάμεις, η Ουκρανία και η αμερικανική ομάδα. Δύο αξιωματούχοι με γνώση των συζητήσεων αυτών —οι οποίοι ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των θεμάτων— ανέφεραν ότι οι πρώτες αυτές επαφές ήταν ουσιαστικές και διεξήχθησαν σε θετικό κλίμα.
Το ζήτημα της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Οι τελευταίες ανησυχούν ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να προετοιμάζει μια ριζική μείωση της αμερικανικής στήριξης για την ασφάλεια στην περιοχή τους, έπειτα από χρόνια έντονης κριτικής του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.
Η Ρωσία αξιώνει λόγο στη διαδικασία περιορισμού των δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και επιμένει επανειλημμένα ότι η Ουκρανία δεν πρέπει ποτέ να ενταχθεί στη Συμμαχία — μια θέση που το Κίεβο και οι στενότεροι σύμμαχοί του έχουν διαχρονικά υποστηρίξει.
Ένα κρίσιμο ερώτημα αφορά τη σειρά των εξελίξεων: θα αποτελέσει μια συμφωνία για την ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια μέρος της τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, ή θα έρθει σε μεταγενέστερο στάδιο; Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ορισμένοι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του, έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν υπάρχει περιθώριο η Ρωσία να θέτει ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου μια ευρύτερη διευθέτηση που να αφορά την Ευρώπη.
Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, ο γαμπρός του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ και ο Γουίτκοφ, ηγούνται της προσπάθειας από αμερικανικής πλευράς και πιέζουν έντονα ώστε να διευρυνθεί το πεδίο της συζήτησης, συμπεριλαμβάνοντας τη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης, και να εξασφαλιστεί για την Ευρώπη μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο πέρυσι, η κυβέρνησή του έχει ασκήσει κριτική —τόσο δημόσια όσο και κατ’ ιδίαν— στους Ευρωπαίους, κατηγορώντας τους ότι δεν καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες για να αναλάβουν την ευθύνη της άμυνάς τους. Υπό την αμερικανική πίεση, οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συμφώνησαν σε νέους στόχους για την αύξηση των δαπανών τους στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, φτάνοντας το 5% του ΑΕΠ έως το 2035.
Παράλληλα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν ήδη δηλώσει ότι θα προχωρήσουν σε μείωση της ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.
Ενόψει των τριμερών συνομιλιών με τη Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι, οι αμερικανικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες συναντήθηκαν με Ευρωπαίους εκπροσώπους —μεταξύ των οποίων ανώτατα στελέχη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και το ΝΑΤΟ.
«Συζήτησαν τρόπους για τη διασφάλιση ισχυρών μηχανισμών διαχείρισης κινδύνων και αποφυγής μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης», αναφέρεται στις δύο σχετικές ανακοινώσεις. «Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για μια ισχυρή αρχιτεκτονική και ρυθμίσεις ασφαλείας στην Ευρώπη κατά τη μεταπολεμική περίοδο, ενώ κατέστησαν σαφές ότι ένα ισχυρό ΝΑΤΟ θα παραμείνει κεντρικός πυλώνας της ευρωατλαντικής συλλογικής άμυνας».
Διαβάστε επίσης:
Στο πέρασμα της Ράφα ο Λιούις Χάμιλτον για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα – Έκκληση για μια «ελεύθερη Παλαιστίνη»
Σε εκβιασμό καταφεύγει ο Μερτς για την Ουκρανία: «Απειλεί» με μπλόκο στον προϋπολογισμό της ΕΕ εάν τα κράτη – μέλη δεν βάλουν το χέρι στην τσέπη
Άμπου Ντάμπι: Τέσσερις ώρες κράτησε ο πρώτος γύρος για το Ουκρανικό – «Ήταν παραγωγικές οι συνομιλίες», λέει ο Ρούμπιο (videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.