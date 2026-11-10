Politico: Στο προσκήνιο η αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης στη μεταπολεμική περίοδο – ΗΠΑ και ΕΕ συμφώνησαν να τα… ξαναπούν

Takeaways by to pontiki AI Ευρωπαίοι εκπρόσωποι και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να επανεξετάσουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας της Ευρώπης για τη μεταπολεμική περίοδο, στο πλαίσιο συνομιλιών που διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι.

Στόχος της κοινής προσπάθειας είναι η ελαχιστοποίηση των εντάσεων, η μείωση του κινδύνου σύγκρουσης και η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας της Ουκρανίας μέσω ενός πρακτικού πλαισίου.

Οι συμμετέχοντες στις συζητήσεις επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για μια ισχυρή αρχιτεκτονική ασφαλείας, τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ θα παραμείνει κεντρικός πυλώνας της ευρωατλαντικής συλλογικής άμυνας.

Η αμερικανική πλευρά, υπό την ηγεσία των απεσταλμένων του Προέδρου Τραμπ, πιέζει ώστε η συζήτηση να διευρυνθεί και να περιλάβει το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας στις διαπραγματεύσεις.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκφράζουν ανησυχία για την ενδεχόμενη μείωση της αμερικανικής στήριξης και την πίεση που ασκείται για αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

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Ευρώπη και ΗΠΑ συμφωνούν να επανεξετάσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια της μεταπολεμικής περιόδου, καθώς ξεκινούν οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι, καθώς σύμφωνα με το Politico, Ευρωπαίοι εκπρόσωποι συμφώνησαν να επανεξετάσουν τις γενικότερες ρυθμίσεις ασφαλείας της ηπείρου σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την ελαχιστοποίηση των εντάσεων μεταξύ της Ρωσίας και των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε κατά την πρώτη ημέρα του νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι.

European representatives have agreed to review the continent’s overarching security arrangements with the United States to minimize tensions between Russia and NATO allies, on the first day of the latest Ukraine peace talks in Abu Dhabi. https://t.co/sVbaeW0QcD — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 10, 2026

Σύμφωνα με δύο σχεδόν πανομοιότυπες δηλώσεις —μία από τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και μία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο— η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της συμφώνησαν με την αμερικανική πλευρά ότι είναι «ουσιώδες» να αντιμετωπιστούν οι «ανησυχίες για την ασφάλεια μετά τον πόλεμο» και να μειωθεί «ο κίνδυνος σύγκρουσης» στην περιοχή.

«Κοινός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πρακτικού πλαισίου ασφαλείας, το οποίο θα ενισχύει αμοιβαία τα μέρη, θα θωρακίζει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας και θα οικοδομεί την εμπιστοσύνη που απαιτείται για την επίτευξη μιας διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων», αναφέρεται στις δηλώσεις. «Παράλληλα με την κεντρική επιδίωξη για μια διαρκή ειρήνη, στη συζήτηση εξετάστηκε ο τρόπος αξιοποίησης των υφιστάμενων ευρωπαϊκών θεσμών και συμφωνιών ασφαλείας μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία».

Οι προπαρασκευαστικές συνομιλίες πριν την τριμερή για το ουκρανικό

Πριν από τη συνάντηση των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο Άμπου Ντάμπι προπαρασκευαστικές συνομιλίες, στις οποίες συμμετείχαν ευρωπαϊκές δυνάμεις, η Ουκρανία και η αμερικανική ομάδα. Δύο αξιωματούχοι με γνώση των συζητήσεων αυτών —οι οποίοι ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των θεμάτων— ανέφεραν ότι οι πρώτες αυτές επαφές ήταν ουσιαστικές και διεξήχθησαν σε θετικό κλίμα.

Ανησυχία για την στάση του Τραμπ

Το ζήτημα της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Οι τελευταίες ανησυχούν ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να προετοιμάζει μια ριζική μείωση της αμερικανικής στήριξης για την ασφάλεια στην περιοχή τους, έπειτα από χρόνια έντονης κριτικής του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία αξιώνει λόγο στη διαδικασία περιορισμού των δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και επιμένει επανειλημμένα ότι η Ουκρανία δεν πρέπει ποτέ να ενταχθεί στη Συμμαχία — μια θέση που το Κίεβο και οι στενότεροι σύμμαχοί του έχουν διαχρονικά υποστηρίξει.

Ένα κρίσιμο ερώτημα αφορά τη σειρά των εξελίξεων: θα αποτελέσει μια συμφωνία για την ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια μέρος της τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, ή θα έρθει σε μεταγενέστερο στάδιο; Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ορισμένοι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του, έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν υπάρχει περιθώριο η Ρωσία να θέτει ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου μια ευρύτερη διευθέτηση που να αφορά την Ευρώπη.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, ο γαμπρός του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ και ο Γουίτκοφ, ηγούνται της προσπάθειας από αμερικανικής πλευράς και πιέζουν έντονα ώστε να διευρυνθεί το πεδίο της συζήτησης, συμπεριλαμβάνοντας τη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης, και να εξασφαλιστεί για την Ευρώπη μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο πέρυσι, η κυβέρνησή του έχει ασκήσει κριτική —τόσο δημόσια όσο και κατ’ ιδίαν— στους Ευρωπαίους, κατηγορώντας τους ότι δεν καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες για να αναλάβουν την ευθύνη της άμυνάς τους. Υπό την αμερικανική πίεση, οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συμφώνησαν σε νέους στόχους για την αύξηση των δαπανών τους στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, φτάνοντας το 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Παράλληλα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν ήδη δηλώσει ότι θα προχωρήσουν σε μείωση της ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Ενόψει των τριμερών συνομιλιών με τη Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι, οι αμερικανικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες συναντήθηκαν με Ευρωπαίους εκπροσώπους —μεταξύ των οποίων ανώτατα στελέχη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και το ΝΑΤΟ.

«Συζήτησαν τρόπους για τη διασφάλιση ισχυρών μηχανισμών διαχείρισης κινδύνων και αποφυγής μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης», αναφέρεται στις δύο σχετικές ανακοινώσεις. «Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για μια ισχυρή αρχιτεκτονική και ρυθμίσεις ασφαλείας στην Ευρώπη κατά τη μεταπολεμική περίοδο, ενώ κατέστησαν σαφές ότι ένα ισχυρό ΝΑΤΟ θα παραμείνει κεντρικός πυλώνας της ευρωατλαντικής συλλογικής άμυνας».

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