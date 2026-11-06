Politico: Το «μεγάλο, όμορφο» σχέδιο του Τραμπ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν πείθει την Ευρώπη

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε μια νέα πανευρωπαϊκή συμφωνία ασφαλείας με τη Ρωσία, προκαλώντας σκεπτικισμό και ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις.

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες υποστηρίζουν ότι η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας βασίζεται ήδη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι η Ρωσία δεν πρέπει να έχει δικαίωμα βέτο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα αμερικανικά σχέδια, τα οποία θεωρούνται ασαφή και δυνητικά επικίνδυνα για την Ουκρανία.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε ότι η αμερικανική πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία πλαισίου για μόνιμες διαβουλεύσεις, διαφάνεια και μείωση κινδύνων κλιμάκωσης, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζονται από ευρωπαϊκής πλευράς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την έντονη ανησυχία ότι η συζήτηση για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν πρέπει να διεξάγεται εν μέσω πολέμου και χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των Ευρωπαίων.

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Η Ευρώπη παρακολουθεί για άλλη μια φορά τον Λευκό Οίκο με σφιγμένα δόντια.



Μια αδιαφανής πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για μια νέα πανευρωπαϊκή συμφωνία ασφαλείας με τη Ρωσία έχει αντιμετωπίσει σκεπτικισμό από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που φοβούνται ότι κινδυνεύει να παραγκωνίσει την ήπειρο και να ενθαρρύνει τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν, γράφει το Politico.

An opaque Trump administration proposal for a new European-wide security arrangement with Russia has met skepticism from European capitals that fear it risks sidelining the continent and emboldening Kremlin chief Vladimir Putin.https://t.co/KjrbIEouQn — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 6, 2026





«Έχουμε ήδη μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας — το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τους αντίστοιχους ρόλους τους», δήλωσε την Παρασκευή η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας αντιδρώντας στο σχέδιο των ΗΠΑ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα ενσωματωθεί σε αυτήν την αρχιτεκτονική. Το πρόβλημα παραμένει ότι η Ρωσία συνεχίζει να παραβιάζει τις συνθήκες που την υποστηρίζουν… Ο Πούτιν δεν έχει δικαίωμα βέτο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια».



Η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία γύρω από τη νέα προσέγγιση του Τραμπ με τη Ρωσία, καθώς εντείνει την πίεση στην Ουκρανία και η κυβέρνησή του προσπαθεί να αναβιώσει τις μακροχρόνιες αδιέξοδες συνομιλίες για να τερματίσει τον ολοκληρωτικό πόλεμο της Μόσχας εναντίον του Κιέβου.



Το POLITICO μίλησε με 12 διπλωμάτες του ΝΑΤΟ, απεσταλμένους της ΕΕ και ευρωπαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι έλαβαν ανωνυμία για να μιλήσουν ελεύθερα για το ευαίσθητο ζήτημα. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα αμερικανικά σχέδια, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες της συμμαχίας, και πολλοί παρέμειναν επιφυλακτικοί ως προς την ιδέα.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αργά την Πέμπτη μίλησε για μια «μεγάλη, όμορφη συμφωνία», μετά τη συνάντηση με τον απεσταλμένο του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, προσθέτοντας: «Θα περιλαμβάνει περισσότερα από την Ουκρανία, και θα μπορούσα ακόμη και να πω ότι μπορεί να περιλαμβάνει όλη την Ευρώπη».



«Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε πρακτικές ρυθμίσεις που να αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες ασφαλείας όλων των πλευρών, να μειώσουν τον κίνδυνο μελλοντικών συγκρούσεων και να δημιουργήσουν ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον ασφαλείας», πρόσθεσε λίγο αργότερα ο γαμπρός και απεσταλμένος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.



Ο Κούσνερ δήλωσε ότι η ρύθμιση θα έχει πέντε στόχους: «Μόνιμες διαβουλεύσεις ασφαλείας, αξιόπιστες επικοινωνίες κρίσης, μεγαλύτερη στρατιωτική διαφάνεια, αμοιβαία μέτρα για τη μείωση των κινδύνων κλιμάκωσης και ένα διαρκές πλαίσιο για μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα».



«Είναι λίγο ασαφές τι εννοούσε ο Κούσνερ», δήλωσε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Η γενική αίσθηση στην Ευρώπη είναι ότι οποιαδήποτε συζήτηση με τη Ρωσία σχετικά με τη μελλοντική αρχιτεκτονική αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιηθεί απλώς από τη Μόσχα για να νομιμοποιήσει τα επιχειρήματά της… δεν θα πετύχει τους Ευρωπαίους συμμάχους».



Ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος πρόσθεσε: «Κυριολεκτικά, δεν υπάρχει τίποτα να βρούμε ψεγάδι, αλλά ξέρουμε ότι συμβαίνει κάτι άλλο».





«Ο ελέφαντας στο δωμάτιο»



Ο κορυφαίος σύμβουλος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Μπιορν Ζάιμπερτ, ενημέρωσε τους πρέσβεις της ΕΕ την Παρασκευή, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες της ΕΕ, μετά από μια συζήτηση μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφάλειας για το θέμα.



«Υπάρχει προθυμία για εμπλοκή στο Κίεβο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αν και υπάρχει μικρή εμπιστοσύνη στους Ρώσους – αλλά η ΕΕ δεν το εμποδίζει», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες της ΕΕ μετά τη συνάντηση. Αλλά «η ομάδα γύρω από τον Τραμπ υποτίμησε πόσο σημαντική είναι η σύγκρουση για την Ευρώπη και πόσο επικίνδυνο είναι ένα κακό αποτέλεσμα για την Ουκρανία για την Ευρώπη».



«Είναι μια μακροχρόνια θέση για εμάς και πολλούς άλλους ότι η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν πρέπει να συζητείται όσο υπάρχει πόλεμος», δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος ασφαλείας. «Και προφανώς όχι χωρίς Ευρωπαίους».



«Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη στην Ουκρανία και τη μελλοντική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, την Παρασκευή, μετά από μια συνάντηση των οκτώ σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών.



Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν δύο γύροι συναντήσεων σε επίπεδο εργασίας στις Βρυξέλλες για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, ενόψει των συνομιλιών σε επίπεδο εργασίας με την Ουκρανία και τη Ρωσία, που θα διεξαχθούν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, στις 10-11 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.



«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε μια ομάδα δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου του POLITICO, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Τον χειμώνα, ο Πούτιν μπορεί να έχει τα κίνητρα για να πετύχει μια συμφωνία».



Ο Στέφαν Κορνήλιος, εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς – ο οποίος μίλησε με τον Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης – δήλωσε: «Έχει… αναδυθεί μια νέα αίσθηση επείγοντος» στις διαπραγματεύσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι το ζήτημα θα επανέλθει σε μια άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στο Δουβλίνο την επόμενη εβδομάδα.



Η συνάντηση είχε σκοπό να επικεντρωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά οι εξελίξεις στην Ουκρανία θα μπορούσαν να επισκιάσουν τις συνομιλίες, δήλωσε ένας τρίτος διπλωμάτης της ΕΕ. «Τα πράγματα προχωρούν αρκετά γρήγορα», είπαν.



Ωστόσο, ορισμένοι σύμμαχοι φοβούνται ότι οι ΗΠΑ μπορεί να συνδέσουν τη νέα τους πρωτοβουλία με μια επερχόμενη αναθεώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, που αναμένεται τον Δεκέμβριο.



«Αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο», δήλωσε ένας δεύτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Ένα πράγμα είναι να μιλάμε για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας… με μια «συνηθισμένη» στάση των ΗΠΑ. Ένα άλλο πράγμα είναι να μιλάμε για μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας «όπως θα είναι τα πράγματα» και κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι αυτό».

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