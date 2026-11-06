Κατερίνη: Προφυλακίστηκαν τρεις υπάλληλοι της Πολεοδομίας για την υπόθεση με τα «γρηγορόσημα»

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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τρεις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης μετά τις απολογίες τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας για συμμετοχή στο φερόμενο κύκλωμα με τα «γρηγορόσημα» που αποκάλυψε η έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον διευθυντή της υπηρεσίας, έναν προϊστάμενο τμήματος και μία υπάλληλο. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κατά περίπτωση με χρηματικές εγγυήσεις- στο σύνολό τους επτά ιδιώτες-μηχανικοί κι ένας ακόμη υπάλληλος (συμβασιούχος).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν σχέση με παράνομες συναλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά τους κατηγορούμενους για τους οποίους ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση, ο διευθυντής φέρεται να υποστήριξε ότι δεν έλαβε ποτέ χρήματα για την έκδοση παράνομης διοικητικής πράξης, ενώ, αναφέρθηκε σε ιδιωτικές εργασίες που αφορούσαν στατικές μελέτες, τονίζοντας ότι δεν σχετίζονταν με την υπηρεσιακή του ιδιότητα.

Από την πλευρά του ο προϊστάμενος τμήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι «τα χρήματα που ακούγονται, αφορούσαν ιδιωτικές δουλειές της κόρης μου», ενώ η υπάλληλος φέρεται να αρνήθηκε ότι έλαβε χρήματα για εξυπηρετήσεις, διευκρινίζοντας ότι οι αμοιβές της αφορούσαν την ιδιωτική επαγγελματική της δραστηριότητα που ασκούσε παράλληλα, χωρίς όμως να επηρεάζει τα υπηρεσιακά της καθήκοντα.

Η δικογραφία περιγράφει παράνομες οικονομικές συναλλαγές για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ τα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που φέρεται να ζητήθηκαν ή να εισπράχθηκαν εκτιμώνται σε 138.000 ευρώ. Εκτός από τους 11 που συνελήφθησαν, η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 64 πρόσωπα.

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