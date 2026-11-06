Ο Κασσελάκης, ο Τσίπρας, ο ποινικός κώδικας και ο… Τζέφρι Επστάιν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τους ποινικούς κώδικες του 2019 ως προς τις διατάξεις για τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων σχολίασε ο Στέφανος Κασσελάκης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και κάνοντας σύνδεση ακόμη και με την υπόθεση του Επστάιν. Παράλληλα, ξορκίζει το συριζαϊκό του… παρελθόν, λέγοντας ότι δεν θα είχε ενταχθεί ποτέ στο κόμμα αν γνώριζε για τα όσα είχαν ψηφιστεί το 2019.

Ο Κασσελάκης με βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, συνδέει τη νομοθετική αυτή παρέμβαση με την περίπτωση του Τζέφρι Επστάιν, ενώ σπεύδει να διευκρινίσει ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για το περιεχόμενο της εν λόγω διάταξης όταν αποφάσισε να αναλάβει πολιτικό ρόλο.

«Το να πληρώσει ένας σαν τον Τζέφρι Έπστιν ένα 14χρονο κορίτσι για σεξουαλική πράξη, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα που ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας το 2019, ήταν πλημμέλημα και όχι κακούργημα. Αυτό δεν το γνώριζα όταν ανέλαβα ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ. Ουδέποτε μου είχε αναφερθεί αυτό το κατάπτυστο άρθρο που άλλαξαν μέσα σε μία νύχτα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Αν το γνώριζα, ουδέποτε θα κατέβαινα με τον ΣΥΡΙΖΑ και ουδέποτε θα στήριζα τον Αλέξη Τσίπρα».

Διαβάστε επίσης:

Με τη viral γιαγιά των φιλάθλων του Παναθηναϊκού συναντήθηκε ο Ανδρουλάκης (Video)

Οι περίεργες απαιτήσεις της Ζωής Ρούσσου – Απτόητη από την αποτυχία στο λιμάνι θέλει να δοκιμάσει και στη Β’ Πειραιά

Τσίπρας: «Χρόνια πολλά», αλλά με αιχμές για τα γενέθλια του Άδωνι











