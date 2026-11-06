Τσίπρας: «Χρόνια πολλά», αλλά με αιχμές για τα γενέθλια του Άδωνι

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Δεν απέφυγε τις αιχμές προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο προέδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πάντως του ευχήθηκε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του.

Ο πρώην πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της συνέντευξής του στο Mega News, σημείωσε ότι «θα του ευχηθώ να έχει υγεία και καλό μυαλό. Διότι είναι απολύτως βέβαιο ότι όλα αυτά τα κάνει για να βρίσκεται στην επικαιρότητα, με στόχευση την κομματική του αντιπαράθεση, ποιος θα είναι υψηλότερα στο ψηφοδέλτιο της εκλογικής περιφέρειας, γιατί, εξ όσων βλέπω, “βλέπει την πλάτη” κάποιων βουλευτών της ΝΔ».

«Ωστόσο», συνέχισε, «αυτό που μένει σε όλους μας στην πολιτική, δεν είναι μόνο η επιτυχία της στιγμής, το να κερδίσουμε κάποια “likes” ή κάποια λεπτά τηλεθέασης, αλλά αυτό που μένει είναι το συνολικό μας “στίγμα” και το ήθος. Άρα, χρόνια του πολλά και ας τα σκεφτεί καλά αυτά που λέω».

Προβλέπουμε απάντηση από τον εορτάζοντα…

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