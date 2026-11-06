Ελληνικό Box Office: Η Γιορτή του Σινεμά έδωσε μικρή ανάσα – Στην κορυφή το «Coyote vs. Acme» (videos)

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Μια μικρή ανάσα την πήρε το κινηματογραφικό κύκλωμα, με τη «Γιορτή του Σινεμά», αγγίζοντας τα 100.000 εισιτήρια την προηγούμενη Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου. Οι προσδοκίες, όμως, για μία επανεκκίνηση, μετά τη συνεχιζόμενη πτώση του φθινοπώρου, παραμένουν μάλλον θολές, καθώς στο τετραήμερο άνοιγμα της προηγούμενης εβδομάδας (29/10-01/11) παρατηρήθηκε και πάλι μία ελαφρά πτώση εισιτηρίων από την περσινή χρονιά. Σημειώνεται ότι από την πρώτη χρονιά της Γιορτής του Σινεμά το 2023, με γενική είσοδο 2 ευρώ έναντι των 3 της φετινής, η πτώση είναι αρκετά μεγάλη και φτάνει κοντά στο 30 τοις εκατό.

Την πρώτη θέση στο τοπ-10 της προηγούμενης εβδομάδας κατέλαβε, όπως αναμενόταν, το διασκεδαστικό και καλογυρισμένο «Coyote vs. Acme». Ωστόσο, η υβριδική κωμωδία, συνδυασμός animation και ζωντανής δράσης, με ήρωα το θρυλικό Κογιότ, που προβλήθηκε σε έναν τεράστιο αριθμό αιθουσών, δεν έφτασε στα εισιτήρια που προβλεπόταν, παραμένοντας κάτω από τις 20.000 εισιτήρια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι καλά πήγαν αρκετές παλαιότερες ταινίες, με την «Οδύσσεια», που έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο εισιτήρια, να ξαναμπαίνει στο τοπ-10 και μάλιστα στην έκτη θέση. Μάλλον στενάχωρο μόνο μπορεί να χαρακτηριστεί το κάκιστο άνοιγμα των τριών πρεμιέρων και εξαιρετικών φιλμ «Μουλέν: Ο Αντιστασιακός», «Η Σκιά του Πατέρα Μου» και «Αετοί της Δημοκρατίας», που όλες μαζί δεν έφτασαν ούτε στα μισά από την τελευταία ταινία του του τοπ-10, μία μέτρια ταινία τρόμου, το «Resident Evil».

Δύο ακόμη νέες ταινίες κατάφεραν να μπουν στο τοπ-10, η αξιόλογη αντισυμβατική ρομαντική κομεντί, «Φτιαγμένος για Εκείνη» και η εντελώς αδιάφορη ταινία τρόμου «Mποϊούνα: Τρόμος στον Αμαζόνιο», αλλά με χαμηλές επιδόσεις και οι δύο και ειδικά η δεύτερη, που προβλήθηκε σε 51 αίθουσες σε όλη την Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι πίσω από το «Coyote vs. Acme», διατηρήθηκαν τα φιλμ «Clayface», στη δεύτερη θέση, «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», στην τρίτη και «Στην Καρδιά του Κτήνους», στην τέταρτη, παρουσιάζοντας μία συγκυριακή αύξηση εισιτηρίων.

Το ελληνικό Τοπ-10 για 29/10-01/11

1. «Coyote vs. Acme», 19.344 εισιτήρια (σε 139 αίθουσες πανελλαδικά) και 25.353 συνολικά μέχρι 4/11.

2. «Clayface», 16.108 εισιτήρια (σε 61 αίθουσες) και συνολικά 36.862.

3. «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», 15.608 εισιτήρια (σε 72 αίθουσες) και συνολικά 100.018.

4. «Στην Καρδιά του Κτήνους», 12.189 εισιτήρια (56 αίθουσες) και συνολικά 107.111.

5. «Mποϊούνα: Τρόμος στον Αμαζόνιο», 8. 365 (σε 51 αίθουσες) και συνολικά 9.701.

6. «Οδύσσεια», 7.440 εισιτήρια (σε 34 αίθουσες) και συνολικά 1.072.623.

7. «Minions & Τέρατα», 7.302 (σε 50 αίθουσες) και συνολικά 239.592.

8. «Φτιαγμένος για Εκείνη», 8.339 εισιτήρια (σε 33 αίθουσες) και συνολικά 6.881

9. «Resident Evil», 6.640 εισιτήρια (σε 33 αίθουσες) και συνολικά 94.651.

10. «Τερατο-Μία» 6.502 εισιτήρια (σε 35 αίθουσες) και συνολικά 6.742.

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