Μάικλ Τζάκσον: Η κόρη του καταγγέλλει σπατάλες εκατομμυρίων από την περιουσία του πατέρα της – Η ταινία «Michael», τα ιδιωτικά τζετ και οι υπέρογκες αμοιβές

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Τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της περιουσίας του πατέρα της, αμφισβητεί η Πάρις Τζάκσον κάνοντας λόγο για αδιαφανείς οικονομικές συναλλαγές, υπέρογκες αμοιβές και δαπάνες εκατομμυρίων δολαρίων για ιδιωτικά αεροσκάφη, δικηγόρους και δημόσιες σχέσεις.

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, η οποία επιδιώκει να μεταφερθούν 600 εκατομμύρια δολάρια στο οικογενειακό καταπίστευμα, πήρε την απόφαση να ακολουθήσει τη νομική οδό, ζητώντας να απορριθεί ο τελευταίος οικονομικός απολογισμός της διαχείρισης και να κατατεθούν νέα, πλήρη στοιχεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, η νομική ομάδα της Πάρις Τζάκσον κατέθεσε ενστάσεις κατά του τελευταίου οικονομικού απολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 που υπέβαλε τον Απρίλιο ο Τζον Μπράνκα, ένας από τους εκτελεστές της διαθήκης και διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, υποστηρίζοντας ότι από τα έγγραφα απουσιάζουν σημαντικές οικονομικές πληροφορίες για 18 επιχειρήσεις που ανήκουν στην περιουσία του πατέρα της.

Την ίδια στιγμή, οι δικηγόροι της αμφισβητούν τις δαπάνες για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών, καθώς και ένα ποσό ύψους 604.850,09 δολαρίων, το οποίο, όπως ισχυρίζονται, αφορά μη προσδιορισμένες χρεώσεις πιστωτικών καρτών και δικηγορικών γραφείων.

Επικρίνει, δε, την απόφαση να καταβληθούν χρήματα στον καθηγητή της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ, Τζέιμς Σεμπένιους, για συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς -όπως υπογραμμίζει- το έργο του καθηγητή εξυπηρετούσε κυρίως την προβολή του Τζον Μπράνκα ως «θρυλικού» δικηγόρου, και όχι ουσιαστικό όφελος στην περιουσία.

👀 EXCLUSIVE: Paris Jackson wants Michael Jackson’s estate to answer for private jet, executor fires back. https://t.co/OlhcIB7M8v https://t.co/BmaZ8SEzGm November 4, 2026

Οι αμοιβές εκατομμυρίων

Στα δικαστικά έγγραφα τίθενται, μεταξύ άλλων, ερωτήματα αναφορικά με τα υπέρογκα ποσά που δαπανήθηκαν σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, χωρίς να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση, όπως υποστηρίζει η πλευρά της Πάρις Τζάκσον.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, επίσης, σε αμοιβές τόσο σε δικηγόρους όσο και σε διαχειριστές της περιουσίες, κάνοντας λόγο για ποσά ύψους 3.827.520,20 δολαρίων και 9.415.074 δολάρια.

Επιπλέον, η νομική της ομάδα θέτει το ερώτημα γιατί περισσότερα από 440 εκατομμύρια δολάρια παρέμεναν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς με χαμηλές αποδόσεις, αντί να αξιοποιούνται με πιο αποδοτικό τρόπο, ενώ υποστηρίζει ότι ο Μπράνκα ενδιαφέρεται πρωτίστως για την αύξηση των ακαθάριστων εσόδων από την εμπορική εκμετάλλευση του έργου του Μάικλ Τζάκσον, καθώς η δομή της αμοιβής του συνδέεται με αυτά τα έσοδα.

Οι καταγγελίες για την ταινία «Michael»

Η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, με τίτλο «Michael», αποτελεί ένα από τα σημεία αντιπαράθεσης, με τους δικηγόρους της Πάρις Τζάκσον να ισχυρίζονται ότι ο Τζον Μπράνκα, ο οποίος συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας ως εκτελεστικός παραγωγός, σπατάλησε εκατομμύρια δολάρια σε επαναληπτικά γυρίσματα, χωρίς να έχει ανακτήσει το σχετικό κόστος. Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι στην ταινία ο Μπράνκα εμφανίζεται ως χαρακτήρας, τον οποίο υποδύεται ο Μάιλς Τέλερ.

Τι απαντά η πλευρά Μπράνκα

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον απορρίπτουν τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές επιδόσεις της διαχείρισης αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της.

«Για ακόμη μία φορά, η νομική ομάδα της κυρίας Τζάκσον επαναλαμβάνει τις ίδιες αβάσιμες αιτιάσεις και αρνείται να αναγνωρίσει τη μοναδική δομή της περιουσίας, η οποία λειτουργεί ως μια δυναμική επιχειρηματική δραστηριότητα, με τις συνήθεις δαπάνες και λειτουργικά έξοδα», δήλωσε εκπρόσωπος στο TMZ, υποστηρίζοντας ότι οι διαχειριστές κατάφεραν να μετατρέψουν μια υπερχρεωμένη περιουσία σε μία από τις πιο επιτυχημένες οικονομικά κληρονομιές στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.

«Καμία ρητορική δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι οι εκτελεστές της διαθήκης παρέλαβαν μια περιουσία με χρέη 500 εκατομμυρίων δολαρίων όταν πέθανε ο Μάικλ και τη μετέτρεψαν στην πιο επιτυχημένη περιουσία στην ιστορία, δημιουργώντας έσοδα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τη μεγαλύτερη κινηματογραφική βιογραφία όλων των εποχών, με εισπράξεις που ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως» πρόσθεσε.

Οι δικηγόροι της Πάρις Τζάκσον ζητούν από το δικαστήριο αφενός να μην εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό που έχει κατατεθεί και αφετέρου να υποχρεώσει τον διαχειριστή της περιουσίας να υποβάλει νέο, πλήρη και ακριβή απολογισμό, με αναλυτική καταγραφή των οικονομικών στοιχείων.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί σε δικαστική ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για τις 7 Δεκεμβρίου.

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