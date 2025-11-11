Πάρις Τζάκσον: «Τα ναρκωτικά με κατέστρεψαν – Η μύτη μου έχει τρυπήσει» (Video)

Μία από τις σοβαρές συνέπειες που της προκάλεσε η εξάρτησή της από ουσίες και η πολυετής χρήση ναρκωτικών αποκάλυψε η Πάρις Τζάκσον, αναφέροντας ότι, πλέον, έχει μια τρύπα στο διάφραγμα της μύτης της.

«Συνειδητοποίησα ότι ποτέ δεν το είχα αναφέρει και μερικές φορές φαίνεται αρκετά έντονα. Έχω ένα πολύ δυνατό σφύριγμα όταν αναπνέω από τη μύτη μου και αυτό συμβαίνει επειδή έχω κάτι που ονομάζεται διάτρηση ρινικού διαφράγματος» ανέφερε, σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media δείχνοντας μάλιστα το ένα ρουθούνι της μύτης της.

Η διάτρηση ρινικού διαφράγματος που έχει η Τζάκσον, είναι μια τρύπα στο σημείο που χωρίζει τα ρουθούνια και μπορεί να προκληθεί από εισπνοή ουσιών όπως η κοκαΐνη ή άλλα ναρκωτικά, αλλά και από υπερβολική χρήση ρινικών σπρέι στεροειδών, τραυματισμούς ή ακόμη και αυτοάνοσες παθήσεις.

Η 27χρονη που έχει μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη χρήση ναρκωτικών, υπαινίχθηκε ότι η αιτία είναι ακριβώς «εκεί που φαντάζεστε» και αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα εδώ και επτά χρόνια, από την εποχή που ήταν περίπου 20 ετών. Προς το τέλος του βίντεο, κοίταξε την κάμερα και είπε:

«Μην κάνετε ναρκωτικά, παιδιά. Ή κάντε τα, εννοώ… ο καθένας θα έχει την εμπειρία που χρειάζεται να έχει στη ζωή. Δεν πρόκειται να πω σε κανέναν τι να κάνει. Απλώς δεν το συνιστώ, γιατί κατέστρεψαν τη ζωή μου».

Η Τζάκσον, που φέτος γιόρτασε πέντε χρόνια νηφαλιότητας, εξήγησε επίσης ότι δεν θέλει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τη διόρθωση της τρύπας, καθώς φοβάται ότι η ανάρρωση και η λήψη παυσίπονων θα μπορούσαν να την οδηγήσουν σε υποτροπή.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Πάρις Τζάκσον μιλά για τα ναρκωτικά, καθώς λίγους μήνες πριν, είχε παραδεχτεί ότι στο παρελθόν πάλευε με την εξάρτησή της από την ηρωίνη.

«Γεια, είμαι η Πάρις Τζάκσον και είμαι αλκοολική και εξαρτημένη από την ηρωίνη. Σήμερα κλείνω πέντε χρόνια καθαρή και νηφάλια από όλες τις ουσίες. Το να πω πως είμαι ευγνώμων είναι λίγο. Η ευγνωμοσύνη δεν αρκεί, επειδή είμαι νηφάλια, μπορώ να χαμογελώ σήμερα. Μπορώ να κάνω μουσική, να αγαπώ τους σκύλους και τη γάτα μου, να νιώθω τη χαρά, τον πόνο, τη θλίψη, να γελάω, να χορεύω, να εμπιστεύομαι, να νιώθω τον ήλιο στο δέρμα μου. Έχω καταλάβει ότι η ζωή συνεχίζεται είτε είμαι νηφάλια είτε όχι, αλλά σήμερα μπορώ να είμαι παρούσα» είχε γράψει.

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον είχε μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια το 2017 στο «Rolling Stone» για τον αγώνα της με τα ναρκωτικά και την κατάθλιψη, ενώ είχε επίσης παραδεχτεί ότι είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει «πολλές φορές» πριν βρεθεί σε ειδικό κέντρο στη Γιούτα, μια εμπειρία που για την ίδια ήταν η «σωτηρία» της, όπως είχε πει.

Διαβάστε επίσης:

Σε σχέση με τον Ρομέν Γαβρά η Έμιλι Ραταϊκόφσκι – Τα καυτά φιλιά και η μπλούζα με το… Άγιο Όρος (Photos)

Συγκλονίζει ο Ετεοκλής Παύλου – «Έβλεπα σε βίντεο στο δικαστήριο τη στιγμή που ξεψυχάω» (Video)

Ράσελ Κρόου: Ενοχλημένος με τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του – Η ανάρτηση στο «X»