search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 13:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2026 11:28

Κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης: Απολογούνται ο διευθυντής και ο προϊστάμενος για τα «γρηγορόσημα»

06.11.2026 11:28
poleodomia-katerinis-234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σήμερα (6/11) αναμένεται να απολογηθούν ο διευθυντής, ένας προϊστάμενος τμήματος και άλλοι δύο από τους συνολικά 11 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης.

Χθες απολογήθηκαν έξι ιδιώτες– μηχανικοί, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, κατά περίπτωση, με χρηματική εγγύηση.

Απολογούμενοι, οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται (δύο εξ αυτών έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με κατηγορούμενους υπηρεσιακούς παράγοντες της Πολεοδομίας).

Συνολικά έχουν συλληφθεί 11 άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα.

Η δικογραφία περιγράφει παράνομες οικονομικές συναλλαγές για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ τα παράνομα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που ζητήθηκαν ή εισπράχθηκαν εκτιμώνται σε 138.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Ούτε… ταινία: Έπιασαν καβγά στην Αττική Οδό και χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με… λοστούς

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι λειτουργούσε παράνομο «γηροκομείο» σε υπόγειο στην Τούμπα – Πέντε ηλικιωμένοι σε ακατάλληλες συνθήκες

Κωνσταντέλλος: Οι χάκερς ήθελαν να προκαλέσουν ένταση και αίσθηση φόβου στις πτήσεις – Υψηλό το επίπεδο ασφαλείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
john-wick_keanu-reeves_0611_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«John Wick»: Έρχεται animated prequel ταινία με τη φωνή του Keanu Reeves

alexandreio_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην ΚΑΕ Άρης για 49 χρόνια το Αλεξάνδρειο

compexagxi new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές για βόμβες σε πτήσεις – Συναγερμός σε Κοπεγχάγη και Πράγα

kilkis-kreopoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία επιχειρήσεων: Πάνω από 300 εκτεθειμένα συστήματα στην Ελλάδα – Οι οδηγίες προστασίας

mourtzoukou2
ΕΛΛΑΔΑ

Διεκόπη για τις 12 Νοεμβρίου η δίκη της Μουρτζούκου για τον θάνατο των τριών βρεφών – Ο πατέρας της αναμένεται να καταθέσει εναντίον της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eleutheria-sifnaiou
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

syrigos-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ωμή παραδοχή Συρίγου για τυχόν επεισόδιο στο Αιγαίο: Mε το στόλο που έχουμε θα είναι δύσκολο να διώξουμε τους Tούρκους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 13:00
john-wick_keanu-reeves_0611_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«John Wick»: Έρχεται animated prequel ταινία με τη φωνή του Keanu Reeves

alexandreio_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην ΚΑΕ Άρης για 49 χρόνια το Αλεξάνδρειο

compexagxi new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές για βόμβες σε πτήσεις – Συναγερμός σε Κοπεγχάγη και Πράγα

1 / 3