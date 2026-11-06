Κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης: Απολογούνται ο διευθυντής και ο προϊστάμενος για τα «γρηγορόσημα»

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Σήμερα (6/11) αναμένεται να απολογηθούν ο διευθυντής, ένας προϊστάμενος τμήματος και άλλοι δύο από τους συνολικά 11 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης.

Χθες απολογήθηκαν έξι ιδιώτες– μηχανικοί, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, κατά περίπτωση, με χρηματική εγγύηση.

Απολογούμενοι, οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται (δύο εξ αυτών έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με κατηγορούμενους υπηρεσιακούς παράγοντες της Πολεοδομίας).

Συνολικά έχουν συλληφθεί 11 άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα.

Η δικογραφία περιγράφει παράνομες οικονομικές συναλλαγές για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ τα παράνομα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που ζητήθηκαν ή εισπράχθηκαν εκτιμώνται σε 138.000 ευρώ.

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