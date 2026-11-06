Ούτε… ταινία: Έπιασαν καβγά στην Αττική Οδό και χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με… λοστούς

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (5/11) στην Αττική Οδό, όταν δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν, πιάστηκαν στα χέρια και στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν ο ένας τον άλλον με λοστούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά.

Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένας 23χρονος Έλληνας και ένας 60χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Αττική Οδός: Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή των δύο οδηγών

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 17:30, όταν οι δύο άνδρες ήρθαν σε αντιπαράθεση για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι.

Η συμπλοκή ξεκίνησε με τους δύο οδηγούς να πιάνονται στα χέρια, ωστόσο η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα.

Στη συνέχεια, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν λοστούς, με τους οποίους άρχισαν να χτυπούν ο ένας τον άλλον, με αποτέλεσμα να υποστούν ελαφρά τραύματα.

Συνελήφθησαν από την ομάδα ΔΙΑΣ – Σχηματίστηκε δικογραφία

Στο περιστατικό επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο οδηγών.

Σε βάρος του 23χρονου και του 60χρονου σχηματίστηκε δικογραφία.

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