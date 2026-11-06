Στα δικαστήρια της Πάτρας η Μουρτζούκου – Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο των τριών βρεφών

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Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η Ειρήνη Μουρτζούκου έφτασε στις 9 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών.

Η 25χρονη θα δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για την δολοφονία των τριών βρεφών για τα οποία έχει ήδη ομολογήσει: ενός βρέφους έξι μηνών, παιδιού φιλικού της προσώπου, τον Φεβρουάριο του 2021, του πρώτου δικού της παιδιού ηλικίας μόλις 19 ημερών τον Ιούνιο του 2022, καθώς και της δεύτερης κόρης της, ηλικίας δύο μηνών, τον Οκτώβριο του 2023.

Οσον αφορά την υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα, συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης καθώς η ίδια αρνείται ότι το σκότωσε. Η υπόθεση του Παναγιωτάκη δεν εξετάζεται στη σημερινή διαδικασία.

Λόγω της παρουσίας της στο κτίριο, υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

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