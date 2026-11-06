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06.11.2026 08:51

Πατήσια: Αγωνία για τη εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας

06.11.2026 08:51
XAMOGELOPAIDIOU

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά την εξαφάνιση του 13χρονου Σαΐφ(ον.) Ελσαούντι(επ.) 13 ετών αιγυπτιακής καταγωγής την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Πατησίων.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 5 Νοεμβρίου για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σαΐφ(ον.) Ελσαούντι(επ.) 13 ετών,έχει ύψος 1.40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καφέ μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ φούτερ, μπλε φόρμα και κόκκινα αθλητικά παπούτσια. Έχει σημάδι ουλής στο χείλος.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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