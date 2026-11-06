Αυθεντικός Μαραθώνιος 2026: Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική – Οι δρόμοι που κλείνουν

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Σε εφαρμογή βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι παρεμβάσεις της Τροχαίας επηρεάζουν ήδη κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή επιβάρυνση αναμένεται το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής του μεγάλου αγώνα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν τόσο το κέντρο της Αθήνας όσο και ολόκληρη τη διαδρομή από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, περνώντας από τη Νέα Μάκρη, τη Ραφήνα, την Παλλήνη, την Αγία Παρασκευή και τη λεωφόρο Μεσογείων.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις με ΙΧ στις συγκεκριμένες περιοχές, να προγραμματίσουν εγκαίρως τις διαδρομές τους και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί στη λεωφόρο Μαραθώνος, στη λεωφόρο Μεσογείων, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδηττού και στους δρόμους γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ποιοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και την Κυριακή

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με τους αγώνες των παιδιών και των Special Olympics – ΑμεΑ, καθώς και τις δύο διαδοχικές διοργανώσεις των 5 χιλιομέτρων.

Ειδικότερα, το Σάββατο από τις 16:00 έως τις 16:55 θα διεξαχθεί ο αγώνας δρόμου 1.200 μέτρων για παιδιά και αθλητές των Special Olympics – ΑμεΑ, στη διαδρομή από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, μέσω της Ηρώδου Αττικού, προς το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Από τις 17:00 έως τις 21:10 θα ακολουθήσουν οι δύο αγώνες των 5 χιλιομέτρων, καθώς και το 5km Universities Night Run, με εκκίνηση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, από τις 08:30 έως τις 18:15, με αφετηρία τον Μαραθώνα και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, από τις 08:00 έως τις 10:10, θα διεξαχθεί ο αγώνας δρόμου των 10 χιλιομέτρων, με εκκίνηση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα, Παρασκευή

Οι πρώτες παρεμβάσεις έχουν ξεκινήσει από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου και θα συνεχιστούν σταδιακά μέχρι και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, από τις 08:00 της Πέμπτης έως τις 08:00 της Δευτέρας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της, καθώς και στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου Β΄, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ρηγίλλης και Ηρώδου Αττικού.

Επιπλέον, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Ηρώδου Αττικού, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγάλματος Δισκοβόλου, στη συμβολή της Ηρώδου Αττικού με τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η απαγόρευση θα ισχύσει έως τις 21:00 της Κυριακής.

Από σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 15:00, τίθενται σε εφαρμογή πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 22:00 της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, διακόπτεται η κυκλοφορία:

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας έως την οδό Ερατοσθένους. Εξαιρούνται οχήματα ύψους έως 2,50 μέτρων.

Στην οδό Αρδηττού, από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό.

Σε ολόκληρη την οδό Μάρκου Μουσούρου.

Τι αλλάζει το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας

Ακόμη μεγαλύτερες θα είναι οι παρεμβάσεις το Σάββατο, καθώς οι αγώνες των 5 χιλιομέτρων και οι υπόλοιπες αθλητικές διοργανώσεις θα επηρεάσουν ένα μεγάλο τμήμα του κέντρου της πρωτεύουσας.

Από τις 06:00 του Σαββάτου έως τις 19:30 της Κυριακής απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην οδό Αρχιμήδους, στο τμήμα μεταξύ της πλατείας Πλαστήρα και της οδού Μάρκου Μουσούρου.

Επίσης, από τις 08:00 έως τις 22:30 του Σαββάτου θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Αρχιμήδους, στο ίδιο τμήμα.

Από τις 09:00 του Σαββάτου έως τις 19:30 της Κυριακής θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε ένα εκτεταμένο δίκτυο δρόμων, μεταξύ των οποίων:

Λεωφόρος Μεσογείων, από τη λεωφόρο Παναγιώτη Κανελλοπούλου έως τη Φειδιππίδου.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

Οδός Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

Μιχαλακοπούλου, μεταξύ Μεσογείων και Φειδιππίδου.

Φειδιππίδου, από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

Πλατεία Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

Ερατοσθένους, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ευτυχίδου.

Λεωφόρος Συγγρού, μεταξύ Βασιλίσσης Αμαλίας και Αμβροσίου Φραντζή.

Αθανασίου Διάκου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ριζάρη, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου, στα τμήματα μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Από τις 14:00 έως τις 22:30 του Σαββάτου θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην οδό Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος τους και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 21:00 θα υπάρξουν εκτεταμένοι αποκλεισμοί και σε άλλους κεντρικούς δρόμους, όπως η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, η Ακαδημίας, η Σταδίου, η Φιλελλήνων, η λεωφόρος Συγγρού και η οδός Αθανασίου Διάκου.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Οι οδηγοί που σκοπεύουν να κινηθούν στο κέντρο θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι αποκλεισμοί δεν αφορούν μόνο τις κεντρικές λεωφόρους, αλλά και κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη, όπου αυτό προβλέπεται από την αστυνομική απόφαση.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Η ημέρα με τις μεγαλύτερες κυκλοφοριακές απαγορεύσεις

Η Κυριακή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα για τις μετακινήσεις σε μεγάλο μέρος της Αττικής, καθώς η διεξαγωγή του Αυθεντικού Μαραθωνίου θα οδηγήσει σε διαδοχικούς αποκλεισμούς της διαδρομής από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο.

Η κυκλοφορία θα διακόπτεται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, ενώ σε αρκετά σημεία οι απαγορεύσεις θα διαρκέσουν πολλές ώρες.

Οι δρόμοι που κλείνουν στον Μαραθώνα και στα βόρεια προάστια

Από τις 05:00 έως τις 13:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Μαραθώνος, από την αφετηρία του αγώνα έως τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, καθώς και στην οδό Αγίας Παρασκευής, πρώην Μαραθωνομάχων, από τον Τύμβο Μαραθώνα έως τη λεωφόρο Μαραθώνος.

Στη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, στο τμήμα μεταξύ της οδού Αγίου Αθανασίου και της λεωφόρου Μαραθώνος, οι περιορισμοί θα ισχύσουν από τις 05:00 έως τις 10:30.

Στη συνέχεια, οι αποκλεισμοί θα επεκταθούν κατά μήκος της λεωφόρου Μαραθώνος:

Από τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου έως τη λεωφόρο Διονύσου, από τις 07:30 έως τις 15:00.

Από τη λεωφόρο Διονύσου έως τη λεωφόρο Λαυρίου – Κλεισθένους, στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, από τις 08:00 έως τις 16:45.

Επηρεάζονται επίσης δρόμοι στον Μαραθώνα, όπως η Δημοκρατίας και η Χρυσής Σμύρνης, με τις απαγορεύσεις να ισχύουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς από τις 08:30 έως τις 18:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Λαυρίου – Κλεισθένους και της λεωφόρου Κατεχάκη.

Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της πρωτεύουσας οι περιορισμοί θα είναι επίσης εκτεταμένοι.

Από τις 05:00 έως τις 13:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία:

Στην Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, και στα δύο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Συγγρού, μεταξύ Φραντζή και Βασιλίσσης Αμαλίας.

Στην Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της.

Στη Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Στη Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Στην Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της.

Στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου, στα προβλεπόμενα τμήματα.

Από τις 05:00 έως τις 19:30 θα παραμείνουν κλειστές η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδηττού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας.

Επιπλέον, από τις 05:00 έως τις 18:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα μεταξύ Βασιλίσσης Αμαλίας και Ζαχάρωφ, καθώς και στις οδούς Ριζάρη, Μελεάγρου και Κλεάνθους, στα συγκεκριμένα τμήματα που αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Μεσογείων, Κηφισίας και Φειδιππίδου: Οι δρόμοι που θα δεχθούν μεγάλη πίεση

Σημαντικές κυκλοφοριακές επιπτώσεις θα υπάρξουν και στους μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας.

Από τις 06:00 έως τις 18:30 της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία:

Στη λεωφόρο Μεσογείων, από τη λεωφόρο Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών, και στα δύο ρεύματα.

Στη Φειδιππίδου, μεταξύ Μιχαλακοπούλου και λεωφόρου Κηφισίας.

Στη Μιχαλακοπούλου, μεταξύ της οδού Ιλισίων και της λεωφόρου Μεσογείων.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, μεταξύ Πανόρμου και λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μεταξύ Πανόρμου και λεωφόρου Κηφισίας.

Στην οδό Θηβών, στο ρεύμα προς Μεσογείων, μεταξύ Μικράς Ασίας και Λεβαδείας.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς τα βόρεια, ανατολικά και κεντρικά τμήματα της Αθήνας.

Κλειστές και έξοδοι της Αττικής Οδού

Οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν και την Αττική Οδό.

Ειδικότερα, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου προβλέπονται:

Διακοπή κυκλοφορίας στον κλάδο εξόδου προς Ραφήνα από τις 07:00 έως τις 15:00.

Διακοπή κυκλοφορίας στον κλάδο εξόδου προς Παλλήνη από τις 07:00 έως τις 16:30.

Διακοπή κυκλοφορίας στην έξοδο 15, προς λεωφόρο Μαραθώνος, και στα δύο ρεύματα, από τις 08:00 έως τις 17:00.

Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συγκεκριμένες εξόδους θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές.

Πού θα επιτρέπεται η κάθετη διέλευση των οχημάτων

Κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου δεν θα επιτρέπεται η κάθετη διέλευση οχημάτων στη διαδρομή του αγώνα, όσο τα αντίστοιχα τμήματα θα παραμένουν αποκλεισμένα.

Εξαιρούνται συγκεκριμένοι ελεγχόμενοι κόμβοι, στους οποίους θα επιτρέπεται η διέλευση σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Οι κόμβοι αυτοί είναι:

Λεωφόρος Μαραθώνος και Διονύσου.

Λεωφόρος Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου.

Λεωφόρος Μαραθώνος και Αγίας Μαρίνας.

Λεωφόρος Μαραθώνος και Φλέμινγκ.

Λεωφόρος Μαραθώνος και Αγίου Δημητρίου – Ελευθερίου Βενιζέλου.

Λεωφόρος Μαραθώνος και Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως.

Λεωφόρος Μαραθώνος και Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων, στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής.

Λεωφόρος Μεσογείων και Αγίου Ιωάννου – Ελπίδος.

Λεωφόρος Μεσογείων και Κατεχάκη.

Στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου με τη Βασιλέως Γεωργίου Β΄ η κάθετη διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επισημαίνεται ότι πεζοί, ποδηλάτες και οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών και άλλων ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων δεν επιτρέπεται να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα.

Τα εναλλακτικά δρομολόγια για τους οδηγούς

Η Τροχαία έχει υποδείξει εναλλακτικές διαδρομές για όσους χρειάζεται να μετακινηθούν στις περιοχές που θα επηρεαστούν από τους αποκλεισμούς.

Για μετακινήσεις από το κέντρο της Αθήνας προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα:

Προτείνεται η διαδρομή μέσω λεωφόρου Αλεξάνδρας, Πανόρμου, λεωφόρου Κηφισίας και Κατεχάκη.

Για μετακινήσεις από Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα προς το κέντρο:

Οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν μέσω Ούλωφ Πάλμε, Κοκκινοπούλου, Κατεχάκη, λεωφόρου Κηφισίας, Πανόρμου και λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Από το κέντρο προς τα νότια προάστια:

Εναλλακτικές διαδρομές είναι μέσω Πειραιώς, Χαμοστέρνας και λεωφόρου Συγγρού ή μέσω Πειραιώς, Χαμοστέρνας, Καλλιρρόης και λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Από το λιμάνι της Ραφήνας προς την Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος:

Προτείνεται η διαδρομή μέσω Χρυσής Σμύρνης, λεωφόρου Καραμανλή, λεωφόρου Σπάτων, περιφερειακής οδού Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Θεοτοκοπούλου – Ολυμπιονικών.

Από εκεί, ανάλογα με τον προορισμό τους, οι οδηγοί μπορούν να κατευθυνθούν:

Προς Χαλάνδρι και Βριλήσσια, μέσω κόμβου Λεονταρίου, λεωφόρου Λαυρίου και Κλεισθένους.

Προς Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου και Ηλιούπολη, μέσω λεωφόρου Λαυρίου, Τρικάλων, Γραβιάς, Αγίου Ιωάννου και Τασσοπούλου.

Προς τα νότια προάστια, μέσω λεωφόρου Λαυρίου και λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου.

Από τον Μαραθώνα προς τα βόρεια προάστια, τον Πειραιά και το Παναθηναϊκό Στάδιο:

Προτείνεται η διαδρομή μέσω της οδού Δημοκρατίας, της λεωφόρου Λίμνης Μαραθώνος, της Χελμού, του Κρυονερίου και της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κηφισού.

Από τη Νέα Μάκρη προς τα βόρεια προάστια:

Η εναλλακτική διαδρομή πραγματοποιείται μέσω της λεωφόρου Διονύσου και του Αγίου Πέτρου.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για πληροφορίες

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται:

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, από τις 15:00 έως τις 23:00.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, από τις 06:00 έως τις 20:00.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:

210 8708 237

210 8708 238

210 8708 239

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν την κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων τους στους δρόμους όπου θα εφαρμοστούν οι περιορισμοί, να ενημερώνονται για τις αλλαγές και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος αναμένεται να μετατρέψει για ακόμη μία χρονιά την Αθήνα σε επίκεντρο του παγκόσμιου δρομικού ενδιαφέροντος, ωστόσο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής το Σαββατοκύριακο απαιτεί έγκαιρο προγραμματισμό των μετακινήσεων.

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