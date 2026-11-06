Νεκρός στις φυλακές της Πάτρας ο Βασίλης Βαρελάς – Ποιος ήταν ο «Μπιλ ο Καναδός», που από κασκαντέρ του Τσακ Νόρις έγινε εγκληματίας

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Νεκρός μέσα στο κελί του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (5/11) ο 64χρονος Βασίλης Βαρελάς, γνωστός ως «Μπιλ ο Καναδός», ο οποίος από τα κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ, όπου είχε εργαστεί ως κασκαντέρ του Τσακ Νόρις, βρέθηκε να «πρωταγωνιστεί» σε σοβαρές υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 64χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Πρόκειται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Από το Χόλιγουντ στο οργανωμένο έγκλημα

Η διαδρομή του Βασίλη Βαρελά ξεκίνησε από τη Νέδουσα του Ταϋγέτου στη Μεσσηνία και τον οδήγησε αρχικά στον Καναδά και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τη δεκαετία του 1980, έχοντας κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο του πρωταθλητή στο kick boxing, κατάφερε να εργαστεί ως κασκαντέρ σε κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε αναλάβει να αντικαθιστά τον διάσημο ηθοποιό και γνώστη των πολεμικών τεχνών Τσακ Νόρις σε ιδιαίτερα επικίνδυνες σκηνές δράσης.

Ωστόσο, η πορεία του άλλαξε δραματικά το 1988, όταν ενεπλάκη σε υπόθεση ανθρωποκτονίας στον Καναδά. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, πυροβόλησε στο κεφάλι έναν άνδρα, στο πλαίσιο προσωπικών διαφορών, με αποτέλεσμα να εκδοθεί σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα, όπου το όνομά του συνδέθηκε με τη δράση εγκληματικών ομάδων, εκβιασμούς και υποθέσεις ναρκωτικών. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2008 είχε επανειλημμένες εμπλοκές με τις διωκτικές Αρχές και είχε οδηγηθεί αρκετές φορές στη φυλακή.

Στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είχε αποδοθεί και η απόπειρα δολοφονίας του πρώην συζύγου της μνηστής του Βαρελά, με τον οποίο ο 64χρονος είχε προσωπικές διαφορές.

Ο άνδρας είχε γλιτώσει δύο φορές από δολοφονικές ενέδρες που είχαν στηθεί σε βάρος του. Τον Μάρτιο του 2009, στη Νέα Φιλαδέλφεια, δέχθηκε πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι, ωστόσο κατάφερε να επιζήσει.

Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης υπήρξε η υπόθεση της δολοφονίας του 35χρονου Αλβανού Φελίμ Μεσάι και του μόλις δύο ετών γιου του, στα τέλη Νοεμβρίου του 2011, στη Μεσσηνία. Τα πτώματά τους είχαν εντοπιστεί μέσα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σε αρδευτικό κανάλι. Ο πατέρας είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ το παιδί είχε δολοφονηθεί με μαχαίρι στον λαιμό.

Ο Βασίλης Βαρελάς είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα και τον Ιανουάριο του 2015, όταν είχε επιτεθεί στον καταδικασμένο για συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη Χριστόδουλο Ξηρό, μέσα στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, η επίθεση σημειώθηκε μετά το τέλος του επισκεπτηρίου, με τον Ξηρό να χάνει τις αισθήσεις του από τα χτυπήματα

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι η διπλή δολοφονία αποτελούσε συμβόλαιο θανάτου, με τις Αρχές να αποδίδουν στον Βαρελά τον ρόλο του εντολέα.

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