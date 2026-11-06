search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 10:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2026 08:32

Νεκρός στις φυλακές της Πάτρας ο Βασίλης Βαρελάς – Ποιος ήταν ο «Μπιλ ο Καναδός», που από κασκαντέρ του Τσακ Νόρις έγινε εγκληματίας

06.11.2026 08:32
vasilis_varelas_file

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νεκρός μέσα στο κελί του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (5/11) ο 64χρονος Βασίλης Βαρελάς, γνωστός ως «Μπιλ ο Καναδός», ο οποίος από τα κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ, όπου είχε εργαστεί ως κασκαντέρ του Τσακ Νόρις, βρέθηκε να «πρωταγωνιστεί» σε σοβαρές υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 64χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Πρόκειται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Από το Χόλιγουντ στο οργανωμένο έγκλημα

Η διαδρομή του Βασίλη Βαρελά ξεκίνησε από τη Νέδουσα του Ταϋγέτου στη Μεσσηνία και τον οδήγησε αρχικά στον Καναδά και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τη δεκαετία του 1980, έχοντας κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο του πρωταθλητή στο kick boxing, κατάφερε να εργαστεί ως κασκαντέρ σε κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε αναλάβει να αντικαθιστά τον διάσημο ηθοποιό και γνώστη των πολεμικών τεχνών Τσακ Νόρις σε ιδιαίτερα επικίνδυνες σκηνές δράσης.

Ωστόσο, η πορεία του άλλαξε δραματικά το 1988, όταν ενεπλάκη σε υπόθεση ανθρωποκτονίας στον Καναδά. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, πυροβόλησε στο κεφάλι έναν άνδρα, στο πλαίσιο προσωπικών διαφορών, με αποτέλεσμα να εκδοθεί σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα, όπου το όνομά του συνδέθηκε με τη δράση εγκληματικών ομάδων, εκβιασμούς και υποθέσεις ναρκωτικών. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2008 είχε επανειλημμένες εμπλοκές με τις διωκτικές Αρχές και είχε οδηγηθεί αρκετές φορές στη φυλακή.

Στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είχε αποδοθεί και η απόπειρα δολοφονίας του πρώην συζύγου της μνηστής του Βαρελά, με τον οποίο ο 64χρονος είχε προσωπικές διαφορές.

Ο άνδρας είχε γλιτώσει δύο φορές από δολοφονικές ενέδρες που είχαν στηθεί σε βάρος του. Τον Μάρτιο του 2009, στη Νέα Φιλαδέλφεια, δέχθηκε πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι, ωστόσο κατάφερε να επιζήσει.

Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης υπήρξε η υπόθεση της δολοφονίας του 35χρονου Αλβανού Φελίμ Μεσάι και του μόλις δύο ετών γιου του, στα τέλη Νοεμβρίου του 2011, στη Μεσσηνία. Τα πτώματά τους είχαν εντοπιστεί μέσα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σε αρδευτικό κανάλι. Ο πατέρας είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ το παιδί είχε δολοφονηθεί με μαχαίρι στον λαιμό.

Ο Βασίλης Βαρελάς είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα και τον Ιανουάριο του 2015, όταν είχε επιτεθεί στον καταδικασμένο για συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη Χριστόδουλο Ξηρό, μέσα στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, η επίθεση σημειώθηκε μετά το τέλος του επισκεπτηρίου, με τον Ξηρό να χάνει τις αισθήσεις του από τα χτυπήματα

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι η διπλή δολοφονία αποτελούσε συμβόλαιο θανάτου, με τις Αρχές να αποδίδουν στον Βαρελά τον ρόλο του εντολέα.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στη Λαμία: Νεκρός 47χρονος οδηγός ΙΧ μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο (video/photos)

Πάτρα: Ξεκινά σήμερα η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου – Βαρύ το κατηγορητήριο σε βάρος της

Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια για το ύποπτο αντικείμενο (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rihanna-new
LIFESTYLE

Η Ριάνα έγινε «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους θαυμαστές της – Η σέξι φωτογράφιση που έκανε τους followers να… παραμιλούν! (Photos)

ONEX-Syros-02
BUSINESS

ONEX: Συνεργασία με τη Hanwha Ocean για μεταφορά ναυπηγικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα μέσω Project Trident

aeroplano-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλλος: Οι χάκερς ήθελαν να προκαλέσουν ένταση και αίσθηση φόβου στις πτήσεις – Υψηλό το επίπεδο ασφαλείας

tsipras_1610_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Mega News (Live)

trump_aspida
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μετά το Κογκρέσο, ψυχρολουσία και με την… άψιδα – Μπλόκο από ομοσπονδιακή δικαστή στην κατασκευή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eleutheria-sifnaiou
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

syrigos-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ωμή παραδοχή Συρίγου για τυχόν επεισόδιο στο Αιγαίο: Mε το στόλο που έχουμε θα είναι δύσκολο να διώξουμε τους Tούρκους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 10:16
rihanna-new
LIFESTYLE

Η Ριάνα έγινε «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους θαυμαστές της – Η σέξι φωτογράφιση που έκανε τους followers να… παραμιλούν! (Photos)

ONEX-Syros-02
BUSINESS

ONEX: Συνεργασία με τη Hanwha Ocean για μεταφορά ναυπηγικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα μέσω Project Trident

aeroplano-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλλος: Οι χάκερς ήθελαν να προκαλέσουν ένταση και αίσθηση φόβου στις πτήσεις – Υψηλό το επίπεδο ασφαλείας

1 / 3