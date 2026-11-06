Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια για το ύποπτο αντικείμενο (video)

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Συναγερμός σήμανε σήμερα (6/11) το πρωί στα Εξάρχεια μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου κοντά στην πλατεία, στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποίησε έλεγχο στο σημείο και δεν βρήκε κάτι ανησυχητικό, καθώς η βαλίτσα περιείχε ρούχα.

Για λόγους ασφαλείας, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σπύρου Τρικούπη, από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έως την οδό Δεληγιάννη.

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