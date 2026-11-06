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PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

06.11.2026 07:15

Podcast: Διαδρομές γεύσης στον κόσμο (1) – Από την Κουάλα Λουμπούρ στη Μεσόγειο

06.11.2026 07:15
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Έχουμε ανακαλύψει, τελευταία, τους σεφ, τη γαστριμαργία, τη γευσιγνωσία, παραβλέποντας περιοχές του κόσμου με παράδοση στα εδέσματα, αλλά και στην παραγωγή κρασιών ή μπίρας, από τα βάθη του χρόνου. Από τη μια άκρη του κόσμου, την Κουάλα Λουμπούρ ως  τη γειτονική Μεσόγειο. Στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, όπως και ο πληθυσμός της, οι γεύσεις της συντίθενται από κινεζική, ινδική και αραβική κουζίνα. Συνήθως δεν αναμειγνύονται, απλά γειτονεύουν, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, με επιστέγασμα πάντα τη σάλτσα φιστικιού, από τη μαλαισιανή κουζίνα.

Αλλά περνώντας στα «δικά μας», στη Μεσόγειο, αλλάζουν ύφος τα εδέσματα, ενώ παρουσιάζεται και το απαγορευμένο στα μουσουλμανικά κράτη αλκοόλ. Ας πούμε τα περίφημα τάπας, στη Βαρκελώνη ή στη Σεβίλη, συνοδευόμενα από το αφρώδες κρασί κάβα, όπως ονομάζεται. Διαδρομές στη Λιγουρία, με πέστο βασιλικό και μυρωδάτα βότανα. Αφήνοντας τη μεσογειακή ακτογραμμή, το Μπορντό μας περιμένει να δοκιμάσουμε τα κρασιά του, ενώ στο Βέλγιο οι μπίρες των τραπιστών μοναχών αποτελούν μοναδικό προνόμιο έξι μοναστηριών. Αυτές είναι οι πέντε πρώτες ξεναγήσεις σε παράδεισους της γεύσης, ενώ στο επόμενο επεισόδιο θα ακολουθήσουν άλλες πέντε, ανάλογες διαδρομές.

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