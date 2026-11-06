Κατερίνα Στανίση: «Αν η ζωή μου γινόταν ταινία ή βιβλίο, θα αναστάτωνε κόσμο» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για την καλλιτεχνική της πορεία και τις συνθήκες που επικρατούν στη νύχτα μίλησε η Κατερίνα Στανίση, επισημαίνοντας ότι στη διαδρομή της έχει βιώσει ακραία περιστατικά με εμμονικούς θαυμαστές.

Τόνισε δε, ότι αν ζωή της γινόταν ταινία ή βιβλίο, «θα αναστάτωνε πολλούς».

«Οι έρωτες και η ζήλιες δεν υπάρχουν μόνο στον χώρο της νύχτας, αλλά και της ημέρας. Τη νύχτα όμως ο φωτισμός, η πίστα, το φλερτ τα κάνει πιο έντονα. Πέρασα και γω ακραία περιστατικά στη νύχτα, όπως ζήλιες και εμμονικούς θαυμαστές. Τότε η γυναίκα ήταν πάντα πρώτη γιατί… το φουστάνι είναι αλλιώς. Είχα και έχω ακόμη θαυμαστές. Δεν θα βγω να τραγουδάω με τον προβολέα και να ‘μαι μακριά από τον κόσμο. Όχι, θέλω να ‘μαι κοντά για να τους αγγίζω. Υπάρχει πρόταση για να γίνει η δική μου ζωή βιβλίο ή σειρά. Είμαι σίγουρη πως θα αναστάτωνε κόσμο» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην κάμερα του Πρωινού.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τζίμι Κίμελ ζητά από τον Τραμπ να παραιτηθεί μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών: «Κανείς δεν σε θέλει» (Video)

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

Χάλι Μπέρι: Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ της ζητά να καλύψει τα νομικά έξοδά του, 240.000 δολαρίων, για τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του γιου τους