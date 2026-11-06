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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

06.11.2026 08:30

Το «μπλόκο» της ΑΑΔΕ στα Crypto: Φόρος 10%, το ευρωπαϊκό «φακέλωμα» και το κυνηγητό των κερδών

06.11.2026 08:30
cryptocurrency

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Μπορεί τα κρυπτονομίσματα (Crypto) να φάνταζαν για χρόνια ως ένας «ψηφιακός ακάλυπτος χώρος» μακριά από τα μάτια της εφορίας, όμως το τοπίο αλλάζει άρδην. Η κυβέρνηση φέρνει για πρώτη φορά συγκεκριμένο πλαίσιο φορολόγησης, την ώρα που οι φορολογικές αρχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη εξοπλίζονται με «ψηφιακά λαγωνικά» για να εντοπίσουν το αόρατο χρήμα.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο βάζει κανόνες εκεί που μέχρι σήμερα επικρατούσε πλήρες κενό:

Φορολόγηση 10% στην υπεραξία: Όταν κάποιος πουλάει κρυπτονομίσματα και μετατρέπει τα κέρδη του σε ευρώ (ή άλλο συμβατικό νόμισμα), το καθαρό κέρδος θα φορολογείται με συντελεστή 10%.

Αφορολόγητο 500 ευρώ: Θεσπίζεται ετήσιο αφορολόγητο όριο 500 ευρώ για μικροεπενδυτές και καθημερινές συναλλαγές, ώστε να μην επιβαρύνονται όσοι δοκιμάζουν μικρά ποσά.

Δήλωση στην Εφορία: Τα κέρδη θα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά στο Ε1, ενώ εξετάζονται και ρυθμίσεις για τη δικαιολόγηση τεκμηρίων από την αγορά τους.

Το «όπλο» DAC8: Πώς η ΑΑΔΕ θα βρει τα κρυμμένα λεφτά

Το μεγάλο ερώτημα που θέτουν πολλοί είναι: «Πώς θα ξέρει η ΑΑΔΕ τι έχω αγοράσει σε μια πλατφόρμα του εξωτερικού;»

Εδώ κρύβεται το μεγάλο παρασκήνιο. Η Ελλάδα ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία DAC8 (Directive on Administrative Cooperation), η οποία υποχρεώνει όλα τα διεθνή ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων (όπως Binance, Coinbase κ.ά.) να διαβιβάζουν αυτόματα στις φορολογικές αρχές των κρατών-μελών τα στοιχεία των χρηστών:

  1. Τα ΑΦΜ και την ταυτότητα των κατόχων.
  2. Το συνολικό ύψος των συναλλαγών και των υπολοίπων.
  3. Τις μεταφορές χρημάτων από και προς τους ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Με απλά λόγια, το «κρυφτό» τελειώνει, καθώς οι διασταυρώσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά και αυτόματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κοινωνική διάσταση: Το «καταφύγιο» της νέας γενιάς

Πίσω από τους αριθμούς και τους φόρους, το ρεπορτάζ αποκαλύπτει μια κοινωνική πραγματικότητα:

Τα κρυπτονομίσματα δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων «τεχνοκρατών». Για τη νέα γενιά (Gen Z και Millennials), που βλέπει τις τιμές των ακινήτων να είναι απλησίαστες και τους μισθούς να απορροφώνται από την ακρίβεια, τα crypto αντιμετωπίστηκαν ως μια εναλλακτική (και υψηλού ρίσκου) προσπάθεια αποταμίευσης ή επένδυσης.

Η θεσμοθέτηση της φορολογίας, αν και αφαιρεί ένα μέρος των κερδών, από την άλλη πλευρά νομιμοποιεί την αγορά, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να δικαιολογήσουν εισοδήματα που αποκτήθηκαν ψηφιακά.

Η εφορία περνάει στην εποχή του Web3. Η φορολόγηση των crypto δεν φέρνει μόνο έσοδα στα δημόσια ταμεία, αλλά σηματοδοτεί την οριστική ένταξη της ψηφιακής οικονομίας στον ελεγκτικό μηχανισμό του κράτους.

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