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06.11.2026 07:50

Τροχαίο στη Λαμία: Νεκρός 47χρονος οδηγός ΙΧ μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο (video/photos)

06.11.2026 07:50
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/11) έξω από τη Λαμία, όταν στον παράδρομο των Θερμοπυλών, 300 μέτρα πριν τον κόμβο του Μπράλου, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σφοδρότητα με μεγάλο αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το LamiaReport, η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, που ο άτυχος οδηγός Σπύρος Σιμόπουλος εκτινάχθηκε έξω από το αυτοκίνητο για να καταλήξει αρκετά μέτρα μακριά, τραυματισμένος θανάσιμα.

Μάλιστα, εξαιτίας του σκότους και του σημείου όπου κατέληξε δεν έγινε άμεσα αντιληπτός.

Εντοπίστηκε με καθυστέρηση από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος είδε το χτυπημένο όχημα στον δρόμο, κατάλαβε ότι είχε σημειωθεί σοβαρό τροχαίο και σταμάτησε για να ελέγξει τι είχε συμβεί, ειδοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυστυχώς όμως ήταν ήδη πολύ αργά για τον 47χρονο οδηγό, επαγγελματία στην πόλη της Λαμίας.

Ταυτόχρονα, στον τόπο του δυστυχήματος μετέβη πλήρωμα του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, το οποίο ερεύνησε την περιοχή για την περίπτωση που επέβαινε και δεύτερο άτομο στο μοιραίο αυτοκίνητο και το οποίο διενεργεί την προανάκριση για την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 10:24
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