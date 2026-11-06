Συνέδριο ΚΕΔΕ: «Μετωπική» Μητσοτάκη – Δούκα με φόντο τα προβλήματα των δήμων

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Με τους… καλύτερους οιωνούς άρχισε τις εργασίες του το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, καθώς με την έναρξή του ο πρωθυπουργός και ο δήμαρχος Αθηναίων διασταύρωσαν τα ξίφη τους, σε μια σύγκρουση με διττό χαρακτήρα: από τη μία τα πραγματικά προβλήματα της χώρας και από την άλλη το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στη χώρα λίγους μήνες πριν τις εκλογές.

Αφορμή για τη σύγκρουση ήταν μια αποστροφή του λόγου του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον χαιρετισμό του στη έναρξη του συνεδρίου: ο πρωθυπουργός ουσιαστικά εγκάλεσε τους δημάρχους της χώρας, λέγοντας ότι «αν όλοι δούμε τους εαυτούς μας με κάποια υγιή διάθεση αυτοκριτικής, θα διαπιστώσετε ότι και εσείς μπορείτε να διορθώσετε πράγματα στους δικούς σας χειρισμούς, είτε μιλάμε για απευθείας αναθέσεις, είτε μιλάμε για προσλήψεις εκτάκτων υπαλλήλων», ενώ λίγο πριν είχε καλέσει τους αιρετούς «να αναλογιστείτε και εσείς αν η διαχείριση των πόρων που έχετε στη διάθεσή σας είναι πάντα η πιο συνετή, αν η προσοχή σας είναι πάντα τελικά στραμμένη στις ανάγκες, καλύπτοντας κενά στις υπηρεσίες που παρέχετε στους πολίτες, ή αν είστε πάντα σε θέση – και είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε – να αξιοποιήσετε με ευρηματικότητα τους πόρους που μπορούμε να θέσουμε στη διάθεσή σας».

Ο Χάρης Δούκας απάντησε άμεσα στον πρωθυπουργό, γράφοντας στα social media ότι «ο κ. Μητσοτάκης εγκάλεσε τους αιρετούς στην Αυτοδιοίκηση να μειώσουν τις απευθείας αναθέσεις και τις προσλήψεις εκτάκτων εργαζομένων. Καλά ακούσατε, ο πρωθυπουργός που τα έχει αναγάγει και τα δύο σε πρωταθλητισμό» και προσθέτοντας δηκτικά ότι «για τα αιτήματά μας, πολλά εκ των οποίων βρήκε δίκαια, μας είπε ότι θα τα εξετάσει όταν ωριμάσουν οι συνθήκες. Μας είπε και πότε θα γίνει αυτό: όταν ηρεμήσουν οι αγορές και αποκατασταθεί η παγκόσμια ειρήνη… Καλή μας τύχη».

Στην ομιλία του, δε, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ο δήμαρχος Αθηναίων έθεσε ακόμα και ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας, τονίζοντας ότι «δεν ήρθαμε στην Καλαμάτα για να καταθέσουμε ακόμη μία λίστα αιτημάτων. Ήρθαμε για να διεκδικήσουμε κάτι θεμελιώδες: οι εκλεγμένες δημοτικές αρχές να μπορούν να αποφασίζουν μαζί με τους δημότες τους και να έχουν τα μέσα να υλοποιούν όσα αποφασίζουν. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της Αυτοδιοίκησης. Και αυτό είναι ένα κορυφαίο ζήτημα δημοκρατίας, που σήμερα παραβιάζεται» και επισημαίνοντας ότι «η οικονομική ασφυξία των Δήμων δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών».

Υπενθυμίζεται ότι ήδη κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν κονταροχτυπηθεί για το νέο σύστημα εκλογής των αιρετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το οποίο καταργεί τον β’ γύρο στις εκλογές και εισάγει το σύστημα της συμπληρωματικής ψήφου, σύστημα που ο Χ. Δούκας είχε απορρίψει, διερωτώμενος, μάλιστα, αν «αλλάζετε τον νόμο για να μη βγω δήμαρχος» (ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε στην ομιλία του ότι θα αλλάξει τον νόμο αν εκλεγεί κυβέρνηση).

Υπό την πίεση και την κριτική για καθυστερήσεις της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε και για σειρά μέτρων ενίσχυσης των Δήμων:

· 300 εκατ. ευρώ πιστώνονται άμεσα στους Δήμους για έργα ανακύκλωσης

· 240 εκατ. ευρώ προορίζονται για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους παρόχους ενέργειας

· Αυξάνεται το τέλος παρεπιδημούντων, από το 0,75 στο 1% για αυτούς που θα επιλέξουν να το κάνουν

· Διπλασιάζεται η ετήσια κρατική επιχορήγηση για τη συντήρηση των σχολείων

· Διατίθενται 200 εκατ. ευρώ το χρόνο για την επόμενη τετραετία, για την επισκευή δρόμων, από ένα ειδικό τέλος που θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά καυσίμων.

· 50 εκατ. θα κατευθυνθούν επιπλέον ως ενίσχυση για την προμήθεια μπαταριών, προκειμένου να αξιοποιηθούν για αυτοκατανάλωση από τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ειδικά, δε, για το κόστος της ενέργειας, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι:

· Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, θα υπάρξει μία πρόσθετη ρύθμιση των χρεών που απομένουν, έως το ύψος των 60 εκατ. ευρώ.

· Αρχίζουν άμεσα συζητήσεις με την ΔΕΗ ώστε να υπάρχει ένα ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για τους Δήμους.

Οι παρεμβάσεις αυτές κρίθηκαν σχεδόν εκ των ων ουκ άνευ, καθώς το κλίμα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, όσον αφορά στα οικονομικά των Δήμων, «μυρίζει μπαρούτι» με τον πρόεδρο της Ένωσης και δήμαρχο Αμπελοκήπων, Λάζαρο Κυρίζογλου, να σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «δεν ζητάμε επιπλέον χρήματα για να κάνουμε σπατάλες. Γνωρίζουμε ότι η χώρα έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς. Αυτό που ζητάμε είναι οξυγόνο για να αναπνεύσουμε. Ζητάμε τους πόρους που απαιτούνται για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που το ίδιο το κράτος μάς έχει αναθέσει» και να προειδοποιεί ακόμα και με κινητοποιήσεις…

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