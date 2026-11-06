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06.11.2026 07:38

Πάτρα: Ξεκινά σήμερα η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου – Βαρύ το κατηγορητήριο σε βάρος της

06.11.2026 07:38
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Υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας ξεκινά σήμερα, Παρασκευή στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών η δίκη της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα βαρύ κατηγορητήριο.

Η 26χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν τον θάνατο δύο δικών της βρεφών, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, αλλά και ενός ακόμη βρέφους, ενώ παράλληλα κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενήλικης γυναίκας.

Την ίδια ώρα, ισχυρή αναμένεται να είναι η αστυνομική παρουσία στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο εντός όσο και εκτός του κτιρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της δίκης.

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