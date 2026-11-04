Την Παρασκευή η δίκη της Μουρτζούκου για τον θάνατο των τριών βρεφών

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Για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 έχει προσδιοριστεί η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών.

Η παραπομπή της 25χρονης σε δίκη γίνεται για τους τρεις θανάτους βρεφών που έχει ήδη ομολογήσει, με την Εισαγγελική πρόταση να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρή τη στάση και τη συμπεριφορά της.

Στο εισαγγελικό κείμενο αναφέρεται πως η κατηγορούμενη «απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της», ενώ επισημαίνεται ότι δεν φαίνεται να αναπτύσσει συναισθηματικούς δεσμούς με ανθρώπους γύρω της.

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