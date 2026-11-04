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04.11.2026 08:17

Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Διασωληνωμένος 22χρονος στο ΠΑΓΝΗ

04.11.2026 08:17
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Διασωληνωνμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται 22χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, στα Χανιά.

Ο τραυματίας αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων ωστόσο, σύμφωνα με το zarpanews.gr λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ.

Για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από τις Αρχές.

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