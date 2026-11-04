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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

04.11.2026 10:00

Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: «Μοιράζουν» μειώσεις ΥΚΩ και σταθερά τιμολόγια, αλλά το «ρεύμα» της αισχροκέρδειας μένει στο απυρόβλητο

04.11.2026 10:00
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  • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας...

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Με ένα πολυνομοσχέδιο-«σαλάτα» 20 διατάξεων, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρεί να φιλοτεχνήσει ένα φιλολαϊκό προφίλ, ανακοινώνοντας μειώσεις στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και υποχρεωτικά σταθερά τιμολόγια.

Παρουσιάζοντας τις ρυθμίσεις στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής –ενόψει της σημερινής κρίσιμης συνεδρίασης 4 Νοεμβρίου– ο Σταύρος Παπασταύρου επιστράτευσε θετικούς δείκτες και ευρωπαϊκές «ρήτρες διαφυγής» 1 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η οικονομική ανάγνωση του νομοσχεδίου αποκαλύπτει ότι πίσω από τις διακηρύξεις για «ασπίδα στους καταναλωτές» κρύβονται ημιτελή μέτρα, καθυστερημένες παραδοχές και μια συστηματική αποφυγή σύγκρουσης με τον σκληρό πυρήνα της εγχώριας ενεργειακής ολιγοπωλιακής αγοράς.

«Κούρεμα» 50% στις ΥΚΩ: Το αυτονόητο βαφτίζεται «κοινωνική παροχή»

Η πολυσυζητημένη μείωση κατά 50% της χρέωσης ΥΚΩ στην πρώτη κλίμακα οικιακής κατανάλωσης παρουσιάζεται ως κυβερνητική «ευεργεσία». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια υποχρεωτική προσαρμογή που έπρεπε να είχε γίνει προ πολλού.

Οι καταναλωτές πληρώνουν επί δεκαετίες εξορθολογισμένα χαράτσια ΥΚΩ για να καλύπτεται το κόστος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών με ρυπογόνες μονάδες πετρελαίου. Από τη στιγμή που οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα προχωρούν (με καθυστερήσεις ετών), η μείωση του κόστους είναι λογιστική συνέπεια των υποδομών που πληρώνουν οι ίδιοι οι πολίτες και όχι κάποιο «δώρο» του κρατικού κορβανά.

Σταθερά τιμολόγια: Μετάθεση του ρίσκου στους καταναλωτές

Η υποχρεωτική προσφορά 12μηνων σταθερών συμβολαίων από τους μεγάλους προμηθευτές προβάλλεται ως μέτρο «ασφάλειας και προβλεψιμότητας». Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική.

Τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια προσφέρονται από τις εταιρείες σε τιμές που ενσωματώνουν ήδη ένα υψηλό «ασφάλιστρο κινδύνου» (risk premium).

Σε μια περίοδο δομικής αβεβαιότητας, το μοντέλο αυτό μεταφέρει όλη την ευθύνη πρόβλεψης στον καταναλωτή, ο οποίος καλείται να «τζογάρει» αν θα δεσμευτεί σε μια τσιμπημένη σταθερή τιμή ή αν θα παραμείνει έρμαιο των διακυμάνσεων του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Η κυβέρνηση αποφεύγει να αγγίξει τον μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών στη χονδρεμπορική (Target Model), αφήνοντας ανέπαφο το περιθώριο κέρδους των ηλεκτροπαραγωγών.

Data Centers και ΑΠΕ: Ανταποδοτικά ψίχουλα μπροστά στην ενεργειακή ασφυξία

Το νομοσχέδιο εισάγει κανόνες για τα Data Centers, επιβάλλοντας κάλυψη του 60% της κατανάλωσής τους από ΑΠΕ και θεσπίζοντας ετήσιο ανταποδοτικό όφελος 15.000 ευρώ ανά MW για τους δήμους.

Ωστόσο, η ραγδαία εξάπλωση ενεργοβόρων υποδομών (όπως τα κέντρα δεδομένων) σε μια χώρα όπου τα ηλεκτρικά δίκτυα βρίσκονται στα όριά τους εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Την ώρα που μικροί αυτοπαραγωγοί και νοικοκυριά αντιμετωπίζουν απορρίψεις συνδέσεων λόγω «κορεσμού του δικτύου», παρέχεται κατά προτεραιότητα ηλεκτρικός χώρος σε γίγαντες της τεχνολογίας, με ανταποδοτικά οφέλη που φαντάζουν πενιχρά μπροστά στο ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουν.

Πολυνομοσχέδιο «σαλάτα»: Από την ενέργεια στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Για άλλη μια φορά, η νομοθετική πρακτική του ΥΠΕΝ επιστρατεύει την τακτική του «όλα σε ένα». Δίπλα στις διατάξεις για την αγορά ηλεκτρισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών (2,3 δισ. ευρώ), «στριμώχνονται» ρυθμίσεις παντελώς ανόμοιες:

  • Η πολεοδομική αναβάθμιση και αύξηση χωρητικότητας του γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης» σε 52.000 θέσεις με παραχώρηση 49 ετών.
  • Η μετεγκατάσταση του πλημμυροπαθούς οικισμού Μεταμόρφωσης Παλαμά.
  • Η νέα παράταση αναστολής κυρώσεων για τις καλύβες στο Δέλτα του Έβρου.
  • Η τακτική αυτή αποσκοπεί στο να περάσουν αθόρυβα ειδικού ενδιαφέροντος ρυθμίσεις κάτω από την «ομπρέλα» των επίκαιρων ενεργειακών μέτρων, δυσκολεύοντας τον ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Την ίδια ώρα η επίκληση των στοιχείων της Eurostat από τον Σταύρο Παπασταύρου –ότι το ρεύμα στην Ελλάδα είναι 15% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο– ελάχιστα παρηγορεί τα ελληνικά νοικοκυριά. Όταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει στον πάτο της Ευρώπης, ακόμα και μια «μέση» τιμή ενέργειας συνιστά δυσβάσταχτο άχθος.

Το νομοσχέδιο προσφέρει αναμφίβολα ορισμένες απαραίτητες τεχνικές διορθώσεις και μικρές ανακουφίσεις. Όμως, όσο η πολιτική ηγεσία αρνείται να επιβάλει πλαφόν στη χονδρεμπορική, να φορολογήσει ουσιαστικά τα υπερκέρδη στην πηγή τους και να εξορθολογήσει τη δομή της αγοράς, ο εφιάλτης των λογαριασμών ρεύματος θα συνεχίσει να δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας.

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