Κόκκινα δάνεια: Ποιοι κερδίζουν από το 3% και πότε οι servicers κινδυνεύουν με πρόστιμα εκατομμυρίων

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Χαμηλότερους τόκους και κατάργηση της μετάβασης σε κυμαινόμενο επιτόκιο μετά την πρώτη τριετία προβλέπει για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες η παρέμβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Το σταθερό 3% θα διατηρείται μέχρι την εξόφληση, με το όφελος να εξαρτάται από το ύψος της ρυθμισμένης οφειλής, τη διάρκεια αποπληρωμής και τους όρους κάθε σύμβασης.

Για τους servicers, ο δεκαπλασιασμός του ανώτατου προστίμου της Τράπεζας της Ελλάδος σημαίνει ότι παραβάσεις στις διαδικασίες προστασίας και ενημέρωσης των δανειοληπτών μπορούν να επιφέρουν κυρώσεις έως 5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για διαφορετικά πρόστιμα από εκείνα των 50.000 έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη που προβλέπει το νομοσχέδιο για ειδικότερες παραβάσεις.

Οι δύο παρεμβάσεις που παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αλλάζουν το κόστος συγκεκριμένων ρυθμίσεων και το πλαίσιο κυρώσεων στις εταιρείες διαχείρισης. Για τους οφειλέτες, τα βασικά σημεία είναι ποιοι καλύπτονται, πώς υπολογίζεται η ελάφρυνση και ποιες περιπτώσεις παραβάσεων αφορούν τα πρόστιμα.

Τι σημαίνει το 3% για την αποπληρωμή

Η διαφορά εντοπίζεται κυρίως στο διάστημα μετά την πρώτη τριετία. Σύμφωνα με την παρουσίαση του υπουργείου, στο υφιστάμενο πλαίσιο οι εξασφαλισμένες οφειλές ρυθμίζονται αρχικά με επιτόκιο 3% και οι ανεξασφάλιστες με 4%.

Μετά τα πρώτα τρία χρόνια, το επιτόκιο γίνεται κυμαινόμενο: για τις οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις διαμορφώνεται στο Euribor τριμήνου συν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και για τις ανεξασφάλιστες στο Euribor τριμήνου συν 3 μονάδες.

Επομένως, το ποσό των τόκων για τα υπόλοιπα χρόνια εξαρτάται και από την πορεία του Euribor. Με τη διατήρηση του σταθερού επιτοκίου 3% μέχρι την ολοκλήρωση της ρύθμισης, οι δικαιούχοι δεν θα επιβαρύνονται από ενδεχόμενη άνοδό του. Αντίστοιχα, το επιτόκιό τους θα παραμένει στο 3% και σε περίπτωση υποχώρησης του Euribor.

Στις ανεξασφάλιστες οφειλές προκύπτει επιπλέον μείωση κατά την πρώτη τριετία, καθώς το επιτόκιο περιορίζεται από 4% σε 3%.

Σταθερό επιτόκιο δεν σημαίνει απαραίτητα ίδια δόση σε όλη τη διάρκεια της συμφωνίας. Εάν η σύμβαση προβλέπει κλιμακωτές καταβολές, το ποσό τους ακολουθεί το συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Ποιοι δικαιούνται τη ρύθμιση

Η παρέμβαση αφορά οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς που ρυθμίζονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και καλύπτει:

Ευάλωτους οφειλέτες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια και διαθέτουν βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη.

που πληρούν τα σχετικά κριτήρια και διαθέτουν βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη. Επιλέξιμους οφειλέτες, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του μηχανισμού.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, το 3% θα αποτελεί υποχρεωτικό όρο της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Θα εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποθήκης ή άλλης εξασφάλισης και από την κατηγορία του χρηματοδοτικού φορέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ρύθμιση αφορά καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026. Δεν συνιστά γενική μείωση επιτοκίων για όλα τα δάνεια ούτε καλύπτει αυτομάτως τις διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται απευθείας με τράπεζες και servicers.

Πώς προκύπτει το όφελος των χιλιάδων ευρώ

Στο παράδειγμα που παρουσίασε το υπουργείο, για οφειλή 100.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 20 χρόνια, χωρίς κλιμακωτή αύξηση δόσεων, η διατήρηση του επιτοκίου στο 3% οδηγεί σε συνολική εξοικονόμηση περίπου:

• 20.200 ευρώ για εξασφαλισμένη απαίτηση.

• 28.600 ευρώ για ανεξασφάλιστη απαίτηση.

Ο υπολογισμός συγκρίνει το σταθερό 3% με την επιβάρυνση που θα προέκυπτε από την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου, με τις παραδοχές επιτοκίων του παραδείγματος.

Τα ποσά αφορούν μείωση τόκων και όχι διαγραφή κεφαλαίου. Δεν αποτελούν ενιαία ελάφρυνση για κάθε οφειλέτη. Μικρότερο υπόλοιπο ή διαφορετική διάρκεια αποπληρωμής δίνουν διαφορετικό αποτέλεσμα.

Πότε επιβάλλονται πρόστιμα στους servicers

Το νέο ανώτατο πρόστιμο των 5 εκατ. ευρώ, από 500.000 ευρώ, αφορά κυρώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για παραβάσεις του εποπτικού πλαισίου.

Στις περιπτώσεις που περιγράφει το υπουργείο περιλαμβάνονται ελλείψεις στους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, ανεπαρκείς πολιτικές για την ορθή μεταχείριση των οφειλετών και διαδικασίες που δεν εξασφαλίζουν την καταγραφή και διαχείριση των παραπόνων τους. Περιλαμβάνονται επίσης παραβάσεις των κανόνων για τις σχέσεις με τους δανειολήπτες και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Τα 5 εκατ. ευρώ είναι το ανώτατο όριο της κύρωσης. Δεν επιβάλλονται αυτομάτως για κάθε καταγγελία και δεν καταβάλλονται ως αποζημίωση στον δανειολήπτη.

Ξεχωριστή πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά πρόστιμα 50.000 έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη, από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Αυτά αφορούν ενέργειες είσπραξης σε βάρος συνεπών δανειοληπτών, καθώς και οφειλετών που δεν κατέβαλαν δόσεις επειδή ο πιστωτής ή ο διαχειριστής δεν τους χορήγησε τα αναγκαία στοιχεία. Οι συγκεκριμένες κυρώσεις προβλέπονται επιπρόσθετα προς εκείνες της Τράπεζας της Ελλάδος.

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