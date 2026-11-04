Φρουροί της Επανάστασης: Στις φλόγες τέσσερα πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση σε νάρκες

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Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανέφερε ότι τέσσερα «αδίστακτα πετρελαιοφόρα» καταστράφηκαν, αφού προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες και έπιασαν φωτιά, και ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν δύο άλλα πλοία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία προσπάθησαν να διέλθουν από μια απαγορευμένη περιοχή νότια στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το IRGC ανέφερε επίσης ότι οι αεράμυνες της Αεροδιαστημικής Δύναμής του κατέρριψαν ένα αμερικανικό drone MQ-9 πάνω από το στενό στις 4:30 π.μ. τοπική ώρα (01:00 GMT) την Τρίτη.

Δεν υπήρξε άμεση ανεξάρτητη επιβεβαίωση για κανέναν από τους δύο ισχυρισμούς. Το IRGC έχει κάνει παρόμοιους αναφορές για βυτιοφόρα που προσέκρουσαν σε νάρκες τις τελευταίες εβδομάδες.

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