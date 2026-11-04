Εκλογές ΗΠΑ: Η ιστορική νίκη του Κρις Πάπας, η επανεκλογή Μαλλιωτάκη και οι ελληνικές συμμετοχές

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Με την ιστορική εκλογή του Κρις Πάπας στη Γερουσία και τη νέα νίκη της Νικόλ Μαλλιωτάκη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η ελληνική ομογένεια διατηρεί ισχυρή παρουσία στην πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ανέδειξαν τη συμμετοχή πολιτικών ελληνικής καταγωγής και στα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη ημέρα του Κογκρέσου.

Ο Δημοκρατικός Κρις Πάπας κατέκτησε την έδρα της Γερουσίας στο Νιου Χάμσαϊρ, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνου, ενώ η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη εξασφάλισε νέα θητεία στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την εκλογική προβολή του CNN. Παράλληλα, άλλοι ομογενείς πολιτικοί διεκδίκησαν την επανεκλογή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων και σε σημαντικά πολιτειακά αξιώματα.

Κρις Πάπας: Από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Γερουσία

Η σημαντικότερη εξέλιξη για την ελληνική ομογένεια καταγράφηκε στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου ο 46χρονος Δημοκρατικός Κρις Πάπας επικράτησε του πρώην Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Σουνούνου, διατηρώντας την έδρα της αποχωρούσας Τζιν Σαχίν υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Η εκλογή του επιβεβαιώθηκε από το Associated Press και αποτέλεσε σημαντική προσωπική επιτυχία για τον Ελληνοαμερικανό πολιτικό, ο οποίος υπηρετούσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2019.

Με την επικράτησή του έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εξελέγη στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο αρχικό στάδιο της καταμέτρησης, με ενσωματωμένο περίπου το 22% των ψήφων, ο Πάπας συγκέντρωνε 60%, έναντι 37% του αντιπάλου του. Τα συγκεκριμένα ποσοστά αποτελούσαν πρώιμη εικόνα της εκλογικής αναμέτρησης και όχι το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Πάπας γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1980 στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ και προέρχεται από οικογένεια με ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια.

Η οικογένειά του διατηρεί για περισσότερα από 100 χρόνια γνωστό εστιατόριο στο Μάντσεστερ, το οποίο συνδέεται με την ιστορία της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και ξεκίνησε την πολιτική του πορεία σε νεαρή ηλικία, υπηρετώντας σε τοπικά και πολιτειακά αξιώματα πριν εκλεγεί στο Κογκρέσο.

Στην προεκλογική του εκστρατεία έδωσε έμφαση στο κόστος ζωής, στην ανάγκη ελέγχου της κυβέρνησης Τραμπ και στη λειτουργία της δημοκρατίας.

Μετά την εκλογική του νίκη, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του στο Μάντσεστερ, υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα έστελνε σαφές μήνυμα πολιτικής αλλαγής.

«Η Ουάσινγκτον χρειάζεται μια νέα γενιά στο τραπέζι των αποφάσεων για να διορθώσει τα πράγματα», δήλωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στη μακρά προεκλογική περίοδο, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες είχαν αντιμετωπίσει «το χάος, τη διαφθορά και το αυξημένο κόστος ζωής που προέρχονται από την Ουάσινγκτον».

Ο νεοεκλεγείς γερουσιαστής ευχαρίστησε τους 200.000 μεμονωμένους δωρητές της εκστρατείας του, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε λάβει χρηματοδότηση από εταιρικές επιτροπές πολιτικής δράσης.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά στον σύζυγό του, Βαν Μπέντλεϊ, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό του στη σκηνή.

«Παρά όλες τις αρνητικές επιθέσεις και τα ψέματα, είναι όμορφο να γνωρίζουμε ότι η αγάπη και η αλήθεια επικράτησαν απόψε», δήλωσε.

Ο Πάπας είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα για τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, συμμετέχοντας στην κοινοβουλευτική ομάδα ελληνικών θεμάτων μαζί με τον Ρεπουμπλικανό Γκας Μπιλιράκη.

Είχε αντιταχθεί στην πώληση προηγμένων αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, ενώ είχε ασκήσει κριτική στην Άγκυρα για την κατοχή στη βόρεια Κύπρο και για στρατιωτικές ενέργειες που προκαλούσαν ανησυχία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Νέα θητεία στη Νέα Υόρκη

Σημαντική επιτυχία κατέγραψε και η Νικόλ Μαλλιωτάκη, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής ελληνικής και κουβανικής καταγωγής, η οποία διατήρησε την έδρα της στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την εκλογική προβολή του CNN.

Αντίπαλός της ήταν ο Δημοκρατικός Μάικ ΝτεΣίλις, πρώην αστυνομικός της Νέας Υόρκης και διασώστης που είχε συμμετάσχει στις επιχειρήσεις μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Με καταμετρημένο περίπου το 93% των ψήφων, η Μαλλιωτάκη συγκέντρωνε 56,1% και περισσότερες από 100.000 ψήφους, έναντι 43,7% και περίπου 78.000 ψήφων του αντιπάλου της.

Η διαφορά διαμορφωνόταν στις 12,4 ποσοστιαίες μονάδες, με το CNN να προβλέπει τη νίκη της πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Η 45χρονη πολιτικός γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1980 στο Μανχάταν και μεγάλωσε στο Στάτεν Άιλαντ.

Ο πατέρας της, Γιώργος Μαλλιωτάκης, κατάγεται από την Κρήτη, ενώ η μητέρα της, Βέρα, εγκατέλειψε την Κούβα του Φιντέλ Κάστρο.

Η ίδια έχει συνδέσει την πολιτική της ταυτότητα με την οικογενειακή μεταναστευτική διαδρομή, την αντίθεσή της στον κομμουνισμό και την υποστήριξη της ελεύθερης οικονομίας.

Το 2017 ήταν υποψήφια δήμαρχος της Νέας Υόρκης με τους Ρεπουμπλικανούς, απέναντι στον Μπιλ ντε Μπλάζιο, ενώ το 2020 εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικρατώντας του Δημοκρατικού Μαξ Ρόουζ.

Η εκλογική της περιφέρεια περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και περιοχές του νότιου Μπρούκλιν, με τη Μαλλιωτάκη να αποτελεί τη μοναδική Ρεπουμπλικανή εκπρόσωπο της πόλης της Νέας Υόρκης στο Κογκρέσο.

Υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, έχει επικεντρωθεί στη φορολογία, στη δημόσια ασφάλεια, στο μεταναστευτικό και στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Παράλληλα, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την Ελλάδα και την Κύπρο, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την πώληση αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Σε συνέντευξή της τον Σεπτέμβριο του 2026, αναφερόμενη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε δηλώσει:

«Η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ στα χαρτιά, όμως υπό τον Ερντογάν συχνά ενεργεί ως αντίπαλος άλλων μελών του ΝΑΤΟ και χωρών της περιοχής».

Η Μαλλιωτάκη είχε επίσης καταγγείλει τις τουρκικές ενέργειες στην Κύπρο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, συνδέοντας τη στάση της Άγκυρας με τη συζήτηση για την πώληση προηγμένων αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

Γκας Μπιλιράκης: Από τις πιο σταθερές παρουσίες της ομογένειας στο Κογκρέσο

Στη Φλόριντα, ο Ρεπουμπλικανός Γκας Μπιλιράκης διεκδίκησε ακόμη μία θητεία στη 12η εκλογική περιφέρεια, απέναντι στη Δημοκρατική Κίμπερλι Όβερμαν και τον ανεξάρτητο Μπράντεν Σκρίβενερ.

Ο Μπιλιράκης κατάγεται από την Κάλυμνο και υπηρετεί στο Κογκρέσο από το 2007, συνεχίζοντας την πολιτική διαδρομή του πατέρα του, Μάικλ Μπιλιράκη.

Αποτελεί έναν από τους πλέον δραστήριους βουλευτές ελληνικής καταγωγής σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ως συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ελληνικών θεμάτων, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για το Κυπριακό, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας και την άσκηση πίεσης προς την Τουρκία.

Έχει συνεργαστεί με βουλευτές και των δύο κομμάτων, μεταξύ των οποίων ο Κρις Πάπας και η Νικόλ Μαλλιωτάκη, σε παρεμβάσεις για τις πωλήσεις αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα.

Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρόνης: Οι άλλες δύο ρεπουμπλικανικές συμμετοχές στη Φλόριντα

Στην 8η περιφέρεια της Φλόριντα, ο Ρεπουμπλικανός Μάικ Χαριδόπουλος, γιος Έλληνα μετανάστη, διεκδίκησε την επανεκλογή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Χαριδόπουλος είχε διατελέσει πρόεδρος της πολιτειακής Γερουσίας της Φλόριντα και εξελέγη για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο το 2024.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες για την προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την υποστήριξη της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην 1η περιφέρεια της Φλόριντα, ο Τζίμι Πατρόνης, επίσης Ρεπουμπλικανός ελληνικής καταγωγής, διεκδίκησε την ανανέωση της θητείας του.

Ο Πατρόνης προέρχεται από οικογένεια με μακρά παρουσία στην εστίαση και είχε διατελέσει οικονομικός διευθυντής της Φλόριντα πριν εκλεγεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2025.

Τον Ιούνιο του 2026 συμμετείχε μαζί με τους Μπιλιράκη, Χαριδόπουλο και Μαλλιωτάκη σε παρέμβαση κατά της σχεδιαζόμενης πώλησης αμερικανικών κινητήρων F110 στην Τουρκία.

Ντίνα Τάιτους: Η Δημοκρατική με ρίζες από τα Τρίκαλα

Στη Νεβάδα, η Ντίνα Τάιτους, Δημοκρατική βουλευτής με ελληνική καταγωγή από τα Τρίκαλα, διεκδίκησε την επανεκλογή της στην 1η περιφέρεια, με αντίπαλο τη Ρεπουμπλικανή Κάρι Μπακ.

Η Τάιτους είναι μία από τις μακροβιότερες παρουσίες της ελληνικής ομογένειας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχοντας εκλεγεί για πρώτη φορά το 2008 και υπηρετώντας συνεχώς από το 2013.

Ο παππούς της, Άρθουρ Κωνσταντίνος Κάθονες, είχε μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα Τρίκαλα το 1911.

Η ίδια έχει αναδείξει επανειλημμένα τη σημασία της ελληνικής καταγωγής της και έχει συμμετάσχει σε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ, Ελλάδας και Κύπρου.

Μάγκι Γκούντλαντερ: Η δεύτερη ελληνική συμμετοχή στο Νιου Χάμσαϊρ

Στο Νιου Χάμσαϊρ, πέρα από τον Κρις Πάπας, την επανεκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων διεκδίκησε και η Δημοκρατική Μάγκι Γκούντλαντερ, με οικογενειακές ρίζες από την Αβδέλλα Γρεβενών.

Η Γκούντλαντερ αναμετρήθηκε στη 2η περιφέρεια με τη Ρεπουμπλικανή Λίλι Τανγκ Γουίλιαμς.

Πρώην στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι σύζυγος του Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος είχε διατελέσει σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν.

Εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2024 και ανήκει στη νεότερη γενιά των Δημοκρατικών βουλευτών.

Ελληνική παρουσία και στις πολιτειακές αναμετρήσεις

Η συμμετοχή πολιτικών ελληνικής καταγωγής στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου δεν περιορίστηκε στις δύο αίθουσες του Κογκρέσου.

Στην Καλιφόρνια, η Ελένη Κουναλάκη, εν ενεργεία αντικυβερνήτης και πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουγγαρία, διεκδίκησε τη θέση της πολιτειακής υπουργού Οικονομικών, απέναντι στη Ρεπουμπλικανή Τζένιφερ Χοκς.

Στο Ιλινόι, ο Δημοκρατικός Άλεξι Γιαννούλιας διεκδίκησε νέα θητεία στη θέση του Secretary of State, ενός αξιώματος με σημαντικές διοικητικές αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων η διαχείριση κρατικών αρχείων και διαδικασιών που σχετίζονται με τις άδειες οδήγησης και τα οχήματα.

Στη Νεβάδα, ο Ρεπουμπλικανός Σταύρος Άντονι, ελληνοκυπριακής καταγωγής, διεκδίκησε δεύτερη θητεία ως αντικυβερνήτης, αντιμετωπίζοντας τη Δημοκρατική Σάντρα Χαουρέγκι και την Τζανίν Χάνσεν του Independent American Party.

Σημαντική συμμετοχή πολιτικών ελληνικής καταγωγής καταγράφηκε ακόμη σε πολιτειακά νομοθετικά σώματα, με υποψηφιότητες σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ξεχωριστή περίπτωση του Τζον Σουνούνου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Τζον Σουνούνου, του Ρεπουμπλικανού που ηττήθηκε από τον Κρις Πάπας στη μάχη για τη Γερουσία του Νιου Χάμσαϊρ.

Ο πρώην γερουσιαστής διαθέτει ελληνικές και λιβανέζικες οικογενειακές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, γεγονός που προσέδωσε στην αναμέτρηση μια πρόσθετη διάσταση για την ελληνική ομογένεια.

Ο Σουνούνου είχε υπηρετήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 1997 έως το 2003 και στη Γερουσία από το 2003 έως το 2009, ενώ προέρχεται από οικογένεια με σημαντική πολιτική παρουσία στο Νιου Χάμσαϊρ.

Η επιστροφή του στην εκλογική μάχη, με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, δεν απέτρεψε την επικράτηση του Δημοκρατικού αντιπάλου του.

Τι σημαίνει η παρουσία των ομογενών για την Ελλάδα και την Κύπρο

Η εκλογή ή επανεκλογή πολιτικών ελληνικής καταγωγής διατηρεί ενεργή την παρουσία της ομογένειας στα αμερικανικά νομοθετικά κέντρα, ανεξάρτητα από τους συνολικούς κομματικούς συσχετισμούς.

Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι η μετάβαση του Κρις Πάπας στη Γερουσία, ενώ η παρουσία της Νικόλ Μαλλιωτάκη και άλλων Ελληνοαμερικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων προσφέρει δυνατότητες συνέχισης διακομματικών συνεργασιών.

Τα τελευταία χρόνια, οι ομογενείς βουλευτές έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας, την προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τους περιορισμούς στις πωλήσεις αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Τουρκία.

Η συμμετοχή τους στα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα επιτρέπει την ανάπτυξη κοινοβουλευτικών συνεργασιών πέρα από τις συνήθεις πολιτικές διαχωριστικές γραμμές.

Η ελληνική καταγωγή, πάντως, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ταύτιση με τις θέσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας. Η ουσιαστική σημασία της ομογενειακής παρουσίας εξαρτάται από τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι και από την επιρροή που μπορούν να ασκήσουν στην αμερικανική πολιτική.

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