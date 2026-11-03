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03.11.2026 22:56

Εξάρχεια: Έλεγχος για ύποπτο αντικείμενο – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία που είχε διακοπεί

03.11.2026 22:56
teem 776- new2
φωτογραφία αρχείου

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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο του ΤΕΕΜ βρέθηκε στην περιοχή των Εξαρχείων και πραγματοποίησε έλεγχο σε ένα κουτί που εντοπίστηκε και κρίθηκε ύποπτο, αλλά τελικά απεδείχθη κενό περιεχομένου.

Για λόγους ασφαλείας, διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Αράχωβης, από το ύψος της οδού Ιπποκράτους έως το ύψος της οδού Χαριλάου Τρικούπη, καθώς και στην οδό Μαυρομιχάλη, από το ύψος της οδού Διδότου έως το ύψος της οδού Ερεσού.

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