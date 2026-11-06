METLEN: Ρεκόρ πωλήσεων στα 6,2 δισ. ευρώ, διατήρηση στόχων κερδοφορίας και διερεύνηση εισαγωγής της ΜΕΤΚΑ

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Τον υψηλότερο κύκλο εργασιών εννεαμήνου στην ιστορία της κατέγραψε η METLEN, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 6,21 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 21% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Η ενέργεια παρέμεινε ο βασικός τροφοδότης των εσόδων, ενώ τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημείωσαν οι υποδομές και παραχωρήσεις.

Παρά τη μεταβλητότητα των αγορών και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μεγαλύτερης θερμικής μονάδας της, η εταιρεία διατηρεί την πρόβλεψη για λειτουργικά κέρδη EBITDA μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ το 2026. Επιβεβαιώνει επίσης τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA ύψους 1,92–2,08 δισ. ευρώ. Η ενημέρωση δεν περιλαμβάνει αναλυτικά αποτελέσματα κερδοφορίας εννεαμήνου.

Ενέργεια και υποδομές οδηγούν τις πωλήσεις

Τα έσοδα του κλάδου ενέργειας αυξήθηκαν κατά 22%, στα 4,95 δισ. ευρώ, από 4,07 δισ. ευρώ. Στα μέταλλα, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 6%, στα 728 εκατ. ευρώ, ενώ στις υποδομές και παραχωρήσεις έφτασαν τα 534 εκατ. ευρώ, με άνοδο 50%.

Στο μέτωπο των υποδομών, η METLEN εξετάζει την ανάπτυξη της ΜΕΤΚΑ Group ως αυτόνομης πλατφόρμας, περιλαμβάνοντας στον σχεδιασμό τη διερεύνηση ενδεχόμενης εισαγωγής στο Euronext Athens. Η προοπτική αυτή συνδέεται με την υποστήριξη της ανάπτυξης και της χρηματοοικονομικής αυτονομίας της ΜΕΤΚΑ, χωρίς να ανακοινώνεται οριστική απόφαση ή χρονοδιάγραμμα εισαγωγής.

Η διακοπή στη μονάδα και η εικόνα της Protergia

Η συνολική ηλεκτροπαραγωγή της METLEN στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 6%, στις 6,5 TWh. Η παραγωγή από θερμικές μονάδες μειώθηκε στις 5,9 TWh, ενώ από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε στις 0,6 TWh.

Η μονάδα φυσικού αερίου H-Class παρέμεινε εκτός λειτουργίας για 44 ημέρες, εξαιτίας διαρροής υδρογόνου στο σύστημα ψύξης της γεννήτριας. Μετά την ολοκλήρωση των επισκευών, επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 12 Οκτωβρίου.

Στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, το μερίδιο της Protergia διαμορφώθηκε στο 21,3%, έναντι 21,5% πέρυσι. Οι μετρητές μειώθηκαν στους 628.000 από 650.000, αλλά η ενέργεια που προμήθευσε αυξήθηκε στις 7,9 TWh από 7,5 TWh.

Διαφορετική ήταν η πορεία στο φυσικό αέριο, όπου το μερίδιο αυξήθηκε στο 28,1% από 26%, με την πελατειακή βάση να φτάνει τους 72.000 μετρητές.

Συμφωνίες για LNG, γάλλιο και αποθήκευση

Η εταιρεία εξασφάλισε πενταετή συμφωνία με την PETRONAS, μέσω της PETCO Trading, για έξι φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου ετησίως από το 2027. Οι ποσότητες αντιστοιχούν σε περίπου 0,6 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας.

Στο γάλλιο, προχώρησε σε νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία με μεγάλη ιαπωνική εταιρεία χημικών και προαναγγέλλει πρόσθετες συμφωνίες απορρόφησης παραγωγής.

Παράλληλα, συνεχίζει την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης στην Ελλάδα και την Ιταλία και την πώληση ώριμων ενεργειακών έργων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πώληση του υβριδικού έργου φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης Tamarico II στη Χιλή, στην Copec.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος Ευάγγελος Μυτιληναίος έθεσε ως προτεραιότητες την επίτευξη των στόχων, τη λειτουργική αποδοτικότητα και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, επισημαίνοντας τη συμβολή του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου.

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