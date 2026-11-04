ΟΛΠ: Πτώση κερδών στο εννεάμηνο, επενδύσεις 126,6 εκατ. ευρώ και ενδείξεις ανάκαμψης στα εμπορευματοκιβώτια του Πειραιά

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Μείωση εσόδων και κερδών κατέγραψε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς στο εννεάμηνο του 2026, με τις επιδόσεις του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και της κρουαζιέρας να επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Το τρίτο τρίμηνο, ωστόσο, εμφανίστηκαν οι πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης στη διακίνηση του Προβλήτα Ι, ενώ συνεχίστηκε η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 178,8 εκατ. ευρώ, από 194,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας υποχώρηση 8,2%. Μεγαλύτερη ήταν η μείωση στην κερδοφορία: τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν κατά 21,5%, στα 59,7 εκατ. ευρώ, έναντι 76 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 20,7%, στα 76,8 εκατ. ευρώ.

Η πτώση αποτυπώθηκε και στα λειτουργικά αποτελέσματα. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 92,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16,9% έναντι των 111,5 εκατ. ευρώ του προηγούμενου εννεαμήνου. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την υποχώρηση των εσόδων και την ελεγχόμενη αύξηση των λειτουργικών εξόδων.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολούθησαν να δημιουργούν αβεβαιότητα στις διεθνείς μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όπως αναφέρει ο ΟΛΠ, ο άμεσος αντίκτυπος στη συνολική δραστηριότητά του παρέμεινε περιορισμένος, επηρεάστηκαν όμως η ζήτηση και οι εμπορικές ροές του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο.

Στο τρίτο τρίμηνο η διακίνηση στον Προβλήτα Ι σημείωσε οριακή οργανική αύξηση 0,3%, ή 524 TEUs, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ήταν η πρώτη θετική τριμηνιαία επίδοση της χρήσης στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. euro2day.gr

Η βελτίωση στη διακίνηση δεν συνοδεύτηκε ακόμη από επιστροφή των συνολικών οικονομικών μεγεθών στα περυσινά επίπεδα. Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 66,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7%, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 24,3 εκατ. ευρώ, έναντι 29,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 17%. Παρά τη μείωση σε ετήσια βάση, το τρίτο τρίμηνο ήταν το ισχυρότερο της φετινής χρήσης. Moneyreview.gr

Συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος

Οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 126,6 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να συνεχίζει το πρόγραμμά της παρά την υποχώρηση της κερδοφορίας. Η χρηματοδότηση υποστηρίχθηκε από λειτουργικές ταμειακές ροές, διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες γραμμές πίστωσης.

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε η ακτοπλοΐα, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 32,9%. Η άνοδος αυτή καταγράφηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η συνολική μείωση του κύκλου εργασιών προήλθε κυρίως από τον Προβλήτα Ι και την κρουαζιέρα. Έτσι, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου αποτυπώνουν αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων του λιμανιού, με ανάκαμψη στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων κατά το τρίτο τρίμηνο, αλλά χαμηλότερα συνολικά έσοδα και κέρδη έναντι του 2025. energodromio.gr

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