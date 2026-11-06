Λένα Μαντά: «Υπήρξαν περίοδοι που ως μητέρα τα πήγα χάλια – Οφείλω στην κόρη μου το ότι με έσπρωξε να πάω σε ψυχολόγο» (Video)

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Για τη σχέση της με την κόρη της μίλησε η Λένα Μαντά, επισημαίνοντας ότι ως μητέρα υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες η ίδια νιώθει ότι δεν τα πήγε τόσο καλά.

Σε συνέντευξή της στο Status, η συγγραφέας τόνισε ότι ουδέποτε υπήρξε αδιάφορη μητέρα, απεναντίας ήταν υπερπροστατευτική με αποτέλεσμα -όπως συνειδητοποίησε εκ των υστέρων- να «φορτώνει» τα παιδιά της με πολλά «πρέπει».

Όπως υπογραμμίζει, σήμερα, η σχέση της με την κόρη της είναι υπέροχη, ενώ οφείλει σε εκείνη το ότι την πρότρυνε να συμβουλευτεί ψυχολόγο.

«Η σχέση με την κόρη μου ήρθε σε σύγκρουση κάποιες φορές και υπήρξαν περίοδοι που, ως μητέρα, τα πήγα χάλια. Αυτό το λέω με το κριτήριο που ‘χω αποκτήσει πλέον, με όσα έχω μάθει τώρα και έχω συνειδητοποιήσει. Όταν λέω χάλια, δεν ήμουν αδιάφορη μαμά αλλά ήμουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή είχαμε φτάσει στο άλλο άκρο. Ήμουν πιεστική, υπερπροστατευτική, φούσκωνα τα παιδιά μου με ένα εκατομμύριο πρέπει. Αυτά τα “πρέπει”. Βέβαια, ούτε το άλλο άκρο είναι καλό, το “κάνε ό,τι γουστάρεις” και να μη σε νοιάζει. Πραγματικά ήθελα να προβλέπω δέκα βήματα τους μπροστά. Αυτό το χρεώνομαι σαν λάθος. Χαίρομαι πάρα πολύ που εγκαίρως μπόρεσα να αναστρέψω την κατάσταση. Χαίρομαι και οφείλω στην κόρη μου το ότι με έσπρωξε να πάω σε ψυχολόγο γιατί, αυτή τη στιγμή, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ισότιμη σχέση» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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