search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 10:19
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2026 08:52

Λένα Μαντά: «Υπήρξαν περίοδοι που ως μητέρα τα πήγα χάλια – Οφείλω στην κόρη μου το ότι με έσπρωξε να πάω σε ψυχολόγο» (Video)

06.11.2026 08:52
manta-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για τη σχέση της με την κόρη της μίλησε η Λένα Μαντά, επισημαίνοντας ότι ως μητέρα υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες η ίδια νιώθει ότι δεν τα πήγε τόσο καλά.

Σε συνέντευξή της στο Status, η συγγραφέας τόνισε ότι ουδέποτε υπήρξε αδιάφορη μητέρα, απεναντίας ήταν υπερπροστατευτική με αποτέλεσμα -όπως συνειδητοποίησε εκ των υστέρων- να «φορτώνει» τα παιδιά της με πολλά «πρέπει».

Όπως υπογραμμίζει, σήμερα, η σχέση της με την κόρη της είναι υπέροχη, ενώ οφείλει σε εκείνη το ότι την πρότρυνε να συμβουλευτεί ψυχολόγο.

«Η σχέση με την κόρη μου ήρθε σε σύγκρουση κάποιες φορές και υπήρξαν περίοδοι που, ως μητέρα, τα πήγα χάλια. Αυτό το λέω με το κριτήριο που ‘χω αποκτήσει πλέον, με όσα έχω μάθει τώρα και έχω συνειδητοποιήσει. Όταν λέω χάλια, δεν ήμουν αδιάφορη μαμά αλλά ήμουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή είχαμε φτάσει στο άλλο άκρο. Ήμουν πιεστική, υπερπροστατευτική, φούσκωνα τα παιδιά μου με ένα εκατομμύριο πρέπει. Αυτά τα “πρέπει”. Βέβαια, ούτε το άλλο άκρο είναι καλό, το “κάνε ό,τι γουστάρεις” και να μη σε νοιάζει. Πραγματικά ήθελα να προβλέπω δέκα βήματα τους μπροστά. Αυτό το χρεώνομαι σαν λάθος. Χαίρομαι πάρα πολύ που εγκαίρως μπόρεσα να αναστρέψω την κατάσταση. Χαίρομαι και οφείλω στην κόρη μου το ότι με έσπρωξε να πάω σε ψυχολόγο γιατί, αυτή τη στιγμή, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ισότιμη σχέση» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τζίμι Κίμελ ζητά από τον Τραμπ να παραιτηθεί μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών: «Κανείς δεν σε θέλει» (Video)

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

Χάλι Μπέρι: Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ της ζητά να καλύψει τα νομικά έξοδά του, 240.000 δολαρίων, για τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του γιου τους



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rihanna-new
LIFESTYLE

Η Ριάνα έγινε «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους θαυμαστές της – Η σέξι φωτογράφιση που έκανε τους followers να… παραμιλούν! (Photos)

ONEX-Syros-02
BUSINESS

ONEX: Συνεργασία με τη Hanwha Ocean για μεταφορά ναυπηγικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα μέσω Project Trident

aeroplano-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλλος: Οι χάκερς ήθελαν να προκαλέσουν ένταση και αίσθηση φόβου στις πτήσεις – Υψηλό το επίπεδο ασφαλείας

tsipras_1610_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Mega News (Live)

trump_aspida
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μετά το Κογκρέσο, ψυχρολουσία και με την… άψιδα – Μπλόκο από ομοσπονδιακή δικαστή στην κατασκευή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eleutheria-sifnaiou
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

syrigos-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ωμή παραδοχή Συρίγου για τυχόν επεισόδιο στο Αιγαίο: Mε το στόλο που έχουμε θα είναι δύσκολο να διώξουμε τους Tούρκους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 10:16
rihanna-new
LIFESTYLE

Η Ριάνα έγινε «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους θαυμαστές της – Η σέξι φωτογράφιση που έκανε τους followers να… παραμιλούν! (Photos)

ONEX-Syros-02
BUSINESS

ONEX: Συνεργασία με τη Hanwha Ocean για μεταφορά ναυπηγικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα μέσω Project Trident

aeroplano-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλλος: Οι χάκερς ήθελαν να προκαλέσουν ένταση και αίσθηση φόβου στις πτήσεις – Υψηλό το επίπεδο ασφαλείας

1 / 3