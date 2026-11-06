Η Morgan Fairchild από το «Falcon Crest» ανοίγει λογαριασμό στο OnlyFans στα 76 της

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Ένα απρόσμενο βήμα στα 76 της αποφάσισε να κάνει η Μόργκαν Φέρτσαϊλντ η οποία ανακοίνωσε ότι ανοίγει λογαριασμό στο OnlyFans.

Η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τη θρυλική σειρά «Falcon Crest» θέλησε να ξεκαθαρίσει, ωστόσο, ότι το περιεχόμενό της δεν θα είναι αυτό με το οποίο πολλοί συνδέουν την εν λόγω πλατφόρμα.

Όπως ανακοίνωσε, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που θα μοιράζεται αποκλειστικά με τους θαυμαστές της θα περιλαμβάνουν κυρίως «αυθόρμητες στιγμές και προσωπικές σκέψεις».

«Θα ανεβάζω νέες φωτογραφίες και βίντεο. Και πριν με ρωτήσει κανείς, όχι, όχι “τέτοιου” είδους!» δήλωσε στο περιοδικό People. «Κυρίως θα είμαι εγώ που κάνω χαζομάρες και μιλάω για ό,τι μου περνάει από το μυαλό. Ίσως δεν ξέρουν πόσο παθιασμένη είμαι με την επιστήμη ή πόσο εύκολα μπορεί να με κάνει να γελάσω η αδελφή μου. Θα ήθελα να μοιραστώ περισσότερα από αυτά» πρόσθεσε.

Η κίνησή της αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την αντίστοιχη απόφαση της 85χρονης Ντόνα Μιλς, πρωταγωνίστριας της σειράς «Knots Landing», η οποία άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans τον Ιούλιο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Άντι Μπάκμαν, επικεφαλής της εταιρείας Creators Inc., που διαχειρίζεται τις συνεργασίες των δύο ηθοποιών με την πλατφόρμα, η Μιλς είχε ήδη εξασφαλίσει έσοδα εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων μέσα στον πρώτο μήνα της παρουσίας της.

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