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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

06.11.2026 09:45

Ρεύμα: Τα πράσινα καίνε τα νοικοκυριά, στα μπλε αναζητούν σωτηρία πριν φουσκώσουν οι χειμερινοί λογαριασμοί

06.11.2026 09:45
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Να πληρώνουν μέχρι και διπλάσια χρήματα για την ίδια κατανάλωση ρεύματος κινδυνεύουν τα νοικοκυριά που παραμένουν στα ακριβά πράσινα τιμολόγια, την ώρα που ο χειμώνας ανεβάζει τις ανάγκες για θέρμανση. Οι χρεώσεις του Νοεμβρίου δείχνουν πόσο ακριβή μπορεί να αποδειχθεί ακόμη και η αδράνεια: όποιος δεν αναζητήσει άλλο πρόγραμμα μπορεί να βρεθεί να πληρώνει δεκάδες ευρώ περισσότερα κάθε μήνα, χωρίς να έχει ανάψει ούτε μία συσκευή παραπάνω.

Το πρόβλημα αφορά περίπου 3 εκατ. νοικοκυριά που εξακολουθούν να βρίσκονται στα πράσινα προγράμματα. Οι αυξήσεις του Νοεμβρίου φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις το 76%, ενώ η μέση χρέωση κινείται περίπου στα 28 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Για μια οικογένεια που ήδη μοιράζει τον μισθό ανάμεσα σε σούπερ μάρκετ, ενοίκιο και λογαριασμούς, αυτά τα επίπεδα τιμών σημαίνουν νέα περικοπή άλλων δαπανών. Και για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για να ζεσταθούν, η επιβάρυνση μεγαλώνει ακριβώς την περίοδο που η κατανάλωση δύσκολα περιορίζεται.

Η ίδια κιλοβατώρα, δύο εντελώς διαφορετικές χρεώσεις

Η απόσταση ανάμεσα στα προγράμματα φαίνεται στους επίσημους τιμοκαταλόγους. Στο πράσινο οικιακό Γ1/Γ1Ν της ΔΕΗ, η χρέωση Νοεμβρίου για κατανάλωση πάνω από 200 κιλοβατώρες τον μήνα διαμορφώνεται στα 28,444 λεπτά στην κανονική ζώνη, με τις προβλεπόμενες εκπτώσεις. Το μηνιαίο πάγιο είναι 5 ευρώ. Η τιμή της συγκεκριμένης κατηγορίας εφαρμόζεται ενιαία στην κατανάλωση της κανονικής ζώνης, ανάλογα με το συνολικό μηνιαίο ύψος της.

Στο σταθερό myHome Online, η προσφορά για ενεργοποιήσεις συμβάσεων μέσα στον Νοέμβριο προβλέπει χρέωση 13 λεπτών ανά κιλοβατώρα και πάγιο 5 ευρώ.

Με βάση αυτές τις τιμές, οι διαφορές διαμορφώνονται ως εξής:

Μηνιαία κατανάλωσηΠράσινο ΔΕΗΣταθερό myHome OnlineΜηνιαία διαφορά
300 κιλοβατώρες90,33 ευρώ44 ευρώ46,33 ευρώ
400 κιλοβατώρες118,78 ευρώ57 ευρώ61,78 ευρώ
600 κιλοβατώρες175,66 ευρώ83 ευρώ92,66 ευρώ
800 κιλοβατώρες232,55 ευρώ109 ευρώ123,55 ευρώ

Πάνω από 120 ευρώ διαφορά για ένα σπίτι

Ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 400 κιλοβατωρών πληρώνει, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, σχεδόν 62 ευρώ περισσότερα μόνο για την προμήθεια και το πάγιο. Στις 800 κιλοβατώρες, η διαφορά ξεπερνά τα 123 ευρώ.

Είναι χρήματα που αφαιρούνται από άλλες βασικές ανάγκες. Το σπίτι είναι το ίδιο, οι συσκευές ίδιες, η κατανάλωση ίδια. Αλλά η επιλογή συμβολαίου αλλάζει δραστικά το ποσό που πρέπει να βρεθεί για την πληρωμή.

Εδώ βρίσκεται και το κοινωνικό πρόβλημα μιας αγοράς που ζητά από τον καταναλωτή να βρίσκεται διαρκώς σε επιφυλακή. Να ξέρει σε ποιο πρόγραμμα είναι, πότε λήγει, ποια έκπτωση δικαιούται και τι αλλάζει τον επόμενο μήνα. Όποιος δεν παρακολουθεί εγκαίρως τις εξελίξεις, πληρώνει ακριβά την παραμονή του.

Επιλογές σταθερής χρέωσης υπάρχουν και σε άλλους προμηθευτές, αλλά απαιτούν προσεκτική ανάγνωση των όρων.

Στο Blue More Home του ΗΡΩΝ, η αναγραφόμενη τιμή είναι 14,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για 24 μήνες, με πάγιο 12,90 ευρώ. Για 400 κιλοβατώρες, το κόστος ενέργειας και παγίου υπολογίζεται σε 70,90 ευρώ. Η τιμή, όμως, συνδέεται με έκπτωση συνέπειας. Χωρίς αυτήν, η αναγραφόμενη χρέωση προμήθειας είναι 28,6 λεπτά και το αντίστοιχο ποσό φτάνει τα 127,30 ευρώ.

Η εμπρόθεσμη πληρωμή, επομένως, έχει καθοριστικό βάρος. Για μια οικογένεια με περιορισμένη ρευστότητα, ο όρος αυτός χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή πριν από την υπογραφή.

Το πάγιο επηρεάζει επίσης το αποτέλεσμα. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 154,80 ευρώ τον χρόνο, ανεξάρτητα από την κατανάλωση. Σε ένα σπίτι με λίγες κιλοβατώρες, μπορεί να περιορίζει αισθητά το όφελος της χαμηλότερης τιμής ενέργειας.

Τι πρέπει να κοιτάξει ο καταναλωτής

Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζεται έλεγχος της συνολικής χρέωσης για την πραγματική κατανάλωση του σπιτιού. Μαζί πρέπει να εξετάζονται η διάρκεια της σύμβασης, οι προϋποθέσεις των εκπτώσεων, τυχόν κόστος πρόωρης αποχώρησης και το πρόγραμμα στο οποίο μεταφέρεται ο πελάτης όταν λήξει το συμβόλαιο.

Το σταθερό τιμολόγιο προσφέρει προβλεψιμότητα στη συμφωνημένη χρέωση προμήθειας. Ο τελικός λογαριασμός εξακολουθεί να εξαρτάται από την κατανάλωση και τις υπόλοιπες χρεώσεις. Επίσης, αν τα κυμαινόμενα τιμολόγια υποχωρήσουν, η σταθερή τιμή δεν ακολουθεί αυτόματα την πτώση.

Αυτό δεν αναιρεί τη μεγάλη απόσταση που καταγράφεται σήμερα. Δείχνει, όμως, γιατί η σύγκριση πρέπει να γίνεται με αριθμούς και όρους, όχι μόνο με το χρώμα του προγράμματος.

Το πολιτικό ερώτημα γίνεται πλέον πιεστικό: ποιος προστατεύει όσους μπαίνουν στον χειμώνα με χρεώσεις που απειλούν να τινάξουν στον αέρα τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους;

Η δυνατότητα αλλαγής προγράμματος είναι χρήσιμη. Δεν αρκεί ως απάντηση για όλους. Οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι χωρίς ψηφιακή εξοικείωση και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται ήδη να πληρώσουν χρειάζονται κατανοητή ενημέρωση και ουσιαστική πρόσβαση σε οικονομικότερες επιλογές.

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