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ΕΛΛΑΔΑ

06.11.2026 11:04

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι λειτουργούσε παράνομο «γηροκομείο» σε υπόγειο στην Τούμπα – Πέντε ηλικιωμένοι σε ακατάλληλες συνθήκες

06.11.2026 11:04
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Στη σύλληψη ενός ζευγαριού που λειτουργούσε άτυπο «γηροκομείο» σε υπόγειο διαμέρισμα στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενούνταν πέντε ηλικιωμένοι υπό ακατάλληλες συνθήκες, προχώρησε η αστυνομία.

Πρόκειται για έναν 56χρονο, ιδιοκτήτη του χώρου, και την 46χρονη σύζυγό του, με καταγωγή από τη Γεωργία, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από αστυνομική επιχείρηση.

Θεσσαλονίκη: Πώς εντοπίστηκε το άτυπο γηροκομείο στην Τούμπα

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης και παρουσία δικαστικού εκπροσώπου.

Στους ελέγχους συμμετείχε επίσης κλιμάκιο υπαλλήλων των Τμημάτων Κοινωνικής Μέριμνας, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το ζευγάρι είχε διαμορφώσει ως άτυπο χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων τόσο το υπόγειο διαμέρισμα όσο και έναν παρακείμενο βοηθητικό χώρο, ο οποίος διέθετε ξεχωριστή είσοδο.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι συνθήκες που επικρατούσαν στους συγκεκριμένους χώρους δεν ήταν κατάλληλες για τη διαβίωση υπέργηρων ανθρώπων.

Πέντε ηλικιωμένοι στους χώρους – Τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν πέντε ηλικιωμένοι, ενώ από τους ελέγχους διαπιστώθηκε πλήθος υγειονομικών και άλλων παραβάσεων.

Από τους πέντε ηλικιωμένους, οι δύο παραλήφθηκαν από συγγενικά τους πρόσωπα. Οι υπόλοιποι τρεις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Δικογραφία σε βάρος του ζευγαριού – Σφράγιση και διοικητικά πρόστιμα

Σε βάρος του 56χρονου και της 46χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατά συναυτουργία, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., υπάλληλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα αναλάβουν τη διαδικασία σφράγισης των χώρων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων.

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