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06.11.2026 11:07

«Εγκεφαλικά» στα χρηματιστήρια μετά την χθεσινή κατάρρευση της Wall Street – Πτώση 6 μονάδων σε Ν. Κορέα και Ιαπωνία, ζόρια και στην Ευρώπη

06.11.2026 11:07
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Το χθεσινό καταστροφικό κλείσιμο στην Wall Street, έχει παρασύρει στο… χάος τις συνεδριάσεις στα ασιατικά και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία καταρρέουν

Χθες στη Νέα Υόρκη χάθηκαν πάνω από 2,5 τρισεκατομμύρια καθώς κατέρρευσε ο κλάδος της τεχνολογίας, με τον Nasdaq να καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων 19 μηνών (5,5 μονάδες) και να εισέρχεται επισήμως σε περιοχή τεχνικής διόρθωσης.

Από το πρωί τα ασιατικά χρηματιστήρια βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση: στην Ασία, ο Kospi της Νότιας Κορέας έκανε «βουτιά» 6,02%, στην Ιαπωνία ο Nikkei ακολούθησε τον ίδιο δρόμο με πτώση 6,04%. Ο S&P/ASX της Αυστραλίας είχε μικρότερες απώλειες στο 0,49%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε απώλειες 1,27% και στην Κίνα οι Shanghai και SZSE Component υποχώρησαν κατά 1,10% και 2,57% αντίστοιχα. Στην Ταϊβάν, ο Taiwan Weighted κατέγραψε βουτιά 4,47%.

Μία από τα ίδια στην Ευρώπη

Στο άνοιγμά τους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν παρασυρθεί κι αυτά από την κατάσταση που επικρατεί. 

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 χάνει 1,39%, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 1,56%, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 1,59% και ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πτώση 1,18%.

Απώλειες 0,49% και 1,18% καταγράφουν ο ισπανικός IBEX 35 και ο ιταλικός FTSE MIB αντίστοιχα.

Τραμπ: «Οι Δημοκρατικοί ευθύνονται για τη βουτιά της Wall Street»

Εν τω μεταξύ ο Τραμπ σε μία συνηθισμέμη τακτική του, έριξε την ευθύνη για το χθεσινό κραχ στο χρηματιστήριο, στους… Δημοκρατικούς.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, έκανε λόγο για μία από τις «χειρότερες ημέρες στην ιστορία του χρηματιστηρίου», κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς επειδή τον κέρδισαν στις ενδιάμεσες εκλογές…

«Το χρηματιστήριο κατέγραψε μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών. Είναι πραγματικά θλιβερό να το βλέπει κανείς! Χρειάστηκε τόση δουλειά για να φτάσουμε σε επίπεδα που δεν είχε δει ποτέ κανείς και μετά συνέβη αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, χρησιμοποίησε τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό «Dumocrats» για τους Δημοκρατικούς, υποστηρίζοντας ότι εκείνοι και όχι οι Ρεπουμπλικανοί ευθύνονται για την πτώση των αγορών.

Ωστόσο, επιχείρησε να καθησυχάσει τους επενδυτές, διαβεβαιώνοντας ότι η αμερικανική οικονομία και οι αγορές θα ανακάμψουν. «Μη φοβάστε, όμως. Σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα είμαστε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ», ανέφερε.

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