Συντάξεις: Η «παγίδα» της ΕΑΣ, το μόνιμο 400άρι και τι έρχεται στα όρια ηλικίας το 2028

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Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται το συνταξιοδοτικό σύστημα, με τους συνταξιούχους να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια διπλή πραγματικότητα: από τη μία πλευρά, η εγχώρια πολιτική αντιπαράθεση για το διαθέσιμο εισόδημα και τις κρατήσεις και, από την άλλη, οι διεθνείς πιέσεις για αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης.

Η «παγίδα» της ΕΑΣ: Πώς η αύξηση φέρνει μειώσεις στην τσέπη

Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) παραμένει ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» για περισσότερους από 400.000 συνταξιούχους με μικτές αποδοχές άνω των 1.400 ευρώ.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην τιμαριθμική παγίδα των κλιμακίων:

Όταν δίνεται μια οριζόντια αύξηση (π.χ. 2,8%), ένας συνταξιούχος που βρισκόταν οριακά κάτω από τα 1.400 ευρώ (π.χ. στα 1.390 ευρώ) ξεπερνά το όριο. Το σύστημα τον κατατάσσει αυτόματα στην 1η κλίμακα κρατήσεων (3%), με αποτέλεσμα η κράτηση να είναι μεγαλύτερη από την αύξηση και το τελικό καθαρό ποσό στην τσέπη του να είναι μικρότερο από αυτό που έπαιρνε πριν!

Τι σχεδιάζεται: Το υπουργείο προσανατολίζεται στην παράλληλη αύξηση των κατωφλίων των κλιμακίων κατά το ποσοστό των αυξήσεων (δηλαδή το όριο να ανέβει στα περίπου 1.439 ευρώ), ώστε να μην «πετάγονται» οι συνταξιούχοι σε υψηλότερο συντελεστή μόνο και μόνο λόγω της αναπροσαρμογής. Ωστόσο, η δομική αναμόρφωση της ΕΑΣ παραμένει ένα από τα πιο καυτά και ανεπίλυτα μέτωπα.

Το 400άρι του Νοεμβρίου: Μονιμοποίηση και «μάχη» για τη 13η σύνταξη

Στο πεδίο των άμεσων ενισχύσεων, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ετήσια οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στο τέλος Νοεμβρίου (μαζί με τη σύνταξη Δεκεμβρίου).

Το κυβερνητικό σχέδιο: Η έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ για όσους δεν λαμβάνουν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς ή είναι χαμηλοσυνταξιούχοι θεσμοθετείται πλέον ως μόνιμο μέτρο στήριξης του εισοδήματος.

Η πολιτική σύγκρουση: Την ίδια στιγμή, η αξιωματική αντιπολίτευση θέτει επιτακτικά την πλήρη επαναφορά της 13ης σύνταξης (ως τακτική παροχή και όχι ως βοήθημα), καθώς και τη θέσπιση νέου ΕΚΑΣ για τα χαμηλότερα εισοδήματα, μετατρέποντας τις παροχές σε κεντρικό πεδίο πολιτικής διαμάχης.

Η σκιά του ΟΟΣΑ: Τι αναμένεται να γίνει στην Ελλάδα με τα όρια ηλικίας

Πίσω από τις εσωτερικές παροχές, ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) επαναφέρει τις πιέσεις για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, ζητώντας αυτόματη σύνδεση των ορίων συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα;

«Πάγωμα» έως το 2027: Τα όρια ηλικίας στη χώρα μας (62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ή 67 έτη με 15ετία) παραμένουν σταθερά μέχρι και το 2027.

Η «απειλή» του 2028: Από το 2028 και μετά, η συνταγματικά θεσμοθετημένη ρήτρα αναπροσαρμογής βάσει του προσδόκιμου επιβίωσης αναμένεται να ενεργοποιηθεί. Οι εκτιμήσεις δείχνουν σταδιακή αύξηση των γενικών ορίων κατά 1 έως 1,5 έτος, σπρώχνοντας το θεμελιώδες όριο προς τα 68 ή 68,5 έτη (και αντίστοιχα στα 63–63,5 έτη για την 40ετία).

Στροφή στην κεφαλαιοποίηση: Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ πιέζει για μεγαλύτερη στροφή στην ιδιωτική/κεφαλαιοποιητική αποταμίευση, καθώς το διανεμητικό σύστημα λυγίζει υπό το βάρος της υπογεννητικότητας.

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